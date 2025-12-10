BIZ MBBank: 3 phút sở hữu tài khoản trực tuyến, doanh nghiệp không cần đến ngân hàng

Trong khi các dịch vụ banking đã gần như được số hóa hoàn toàn thì quy trình sở hữu tài khoản ban đầu - cũng là bước đầu tiên để tiếp cận những dịch vụ tiên tiến nhất lại vẫn mang đậm tính thủ công.

Nhu cầu của các doanh nghiệp SME ngày càng lớn và phức tạp hơn

Thực tế cho thấy, doanh nghiệp thường phải trải qua hành trình dài, từ chờ phê duyệt hồ sơ, bổ sung giấy tờ theo yêu cầu và đi lại nhiều lần giữa văn phòng và chi nhánh ngân hàng. Những gián đoạn này không chỉ gây mất thời gian mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, nhất là với các doanh nghiệp đang trong giai đoạn phát triển nhanh.

Anh Q (Đà Nẵng) chia sẻ - "Trong mô hình truyền thống, gần như mọi ngân hàng đều yêu cầu người đại diện pháp luật trực tiếp có mặt tại chi nhánh ngân hàng để mở tài khoản mới. Ký hồ sơ giấy, xuất trình bản cứng nhiều loại giấy tờ. Chấp nhận thời gian xử lý 3-7 ngày làm việc.

Do việc thủ tục mở tài khoản cần nhiều thời gian, một số doanh nghiệp từng chọn các giải pháp tạm thời. Anh P (Cầu Giấy) chia sẻ - "Do quá bận, anh từng chọn giải pháp tạm như ghi chép thủ công, hợp nhất dòng tiền nhiều chi nhánh. Nhưng càng về sau, anh càng phải tốn thời gian hơn vì sự phức tạp trong kiểm soát, rủi ro sai lệch số liệu, và áp lực từ cơ quan thuế, kiểm toán."

Phải "đánh đổi" thời gian điều hành để xử lý thủ tục ngân hàng thực sự trở thành một chi phí cơ hội đáng kể cho doanh nghiệp.

Anh chia sẻ thêm, mới đây, khi biết MB đưa ra dịch vụ sở hữu tài khoản doanh nghiệp chỉ 3 phút, hoàn toàn trực tuyến, anh đã đã thử ngay. Nhờ không mất thời gian đến ngân hàng, anh có thời gian đẩy tiến độ mở 3 điểm bán tại miền bắc, ra mắt chương trình đúng như kế hoạch đã đề ra.

Anh cho biết, từ nay doanh nghiệp của anh ưu tiên sử dụng ứng dụng BIZ MBBank do MB đã số hóa toàn trình, từ khâu sở hữu tài khoản, định danh, ký kết tới vận hành. Trọng tâm là cắt bỏ hoàn toàn nhu cầu đi lại và hồ sơ giấy trong quy trình sở hữu tài khoản.

Sở hữu tài khoản trực tuyến chỉ 3 phút, không cần đến ngân hàng

Đại diện MB chia sẻ: "Nếu sở hữu tài khoản mới như trước đây sẽ luôn bị giới hạn bởi sự phụ thuộc vào lãnh đạo. Vậy nên, MB hỗ trợ sở hữu tài khoản online chỉ trong vài phút giúp họ có thể chủ động triển khai điểm bán thử nghiệm, test thị trường địa phương nhanh hơn."

MB triển khai số hóa toàn trình cho doanh nghiệp: từ sở hữu tài khoản, định danh, ký kết đến vận hành, với mục tiêu loại bỏ tối đa việc đi lại và giấy tờ, giúp SME có trải nghiệm sở hữu tài khoản online nhanh, liền mạch ngay từ đầu.

Doanh nghiệp chỉ cần một thiết bị kết nối Internet để sở hữu tài khoản doanh nghiệp online và chỉ cần dành khoảng 3 phút, thông qua vài bước cơ bản.

Đầu tiên là tải ứng dụng BIZ MBBank - Ngân hàng số dành cho doanh nghiệp của MB. Sau đó chụp/ tải giấy đăng ký kinh doanh - Hệ thống của MB sử dụng công nghệ OCR tự động nhận diện và điền thông tin, giảm tối đa thao tác thủ công cho người dùng.

Cuối cùng MB sẽ xác thực trực tuyến người đại diện pháp luật bằng eKYC và NFC thông qua khuôn mặt và giấy tờ tùy thân, đảm bảo yêu cầu pháp lý mà không cần gặp mặt trực tiếp. Doanh nghiệp và MB ký hợp đồng bằng chữ ký số CA trên môi trường số, không cần in ấn, chuyển phát hồ sơ bản cứng.

Tài khoản số đẹp – lợi ích "mềm" nhưng ý nghĩa lớn với thương hiệu doanh nghiệp

BIZ MBBank còn ưu đãi tặng tài khoản số đẹp với tổng giá trị ưu đãi lên tới 400 triệu đồng cho doanh nghiệp mở mới.

Doanh nghiệp có thể lựa chọn giữa ba hướng chính. Tài khoản số đẹp đuôi 6868◊ - gắn với biểu tượng tài lộc, thịnh vượng trong văn hóa kinh doanh châu Á. Tài khoản trùng số đăng ký kinh doanh◊, mã số thuế… giải pháp tối ưu cho tính nhất quán trong quản trị và dễ nhớ. Hoặc dãy số có ý nghĩa riêng phù hợp với triết lý, giá trị cốt lõi của từng doanh nghiệp.

Số tài khoản gọn gàng, có quy luật tạo ấn tượng chuyên nghiệp trên các tài liệu như hợp đồng, báo giá, hoá đơn.

Đối với nhiều chủ doanh nghiệp Việt Nam, số tài khoản đẹp còn đóng vai trò như một "tín hiệu phong thủy" tích cực khi mở chi nhánh mới hoặc khởi đầu giai đoạn phát triển quan trọng. Dù khó định lượng, yếu tố tâm lý này ảnh hưởng không nhỏ đến quyết định lựa chọn ngân hàng.

Trong xu hướng ngày càng minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, lịch sử vận hành rõ ràng, tài khoản doanh nghiệp cũng là một loại "tài sản" quan trọng của doanh nghiệp. Chính sách số hóa của MB và công nghệ của BIZ MBBank giúp doanh nghiệp nhanh chóng sở hữu tài khoản, vận hành ngay, nhanh chóng nhận được những chính sách ưu đãi đặc biệt từ MB để bứt phá tăng trưởng và vận hành bền vững. tạo ra trải nghiệm liền mạch, thuận tiện ngay từ bước đầu tiên doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ ngân hàng.

Với công nghệ, MB hướng tới mục tiêu giúp SME Việt Nam thực sự tận dụng được lợi ích của chuyển đổi số, không chỉ trong giai đoạn sử dụng dịch vụ mà ngay từ khi bắt đầu hợp tác với ngân hàng.