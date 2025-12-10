Ngân hàng Shinhan khởi động mùa lễ hội 2025 bằng tuần lễ tri ân rực rỡ

Ngân hàng Shinhan khởi động mùa lễ hội bằng "Tuần Lễ Tri Ân Khách Hàng tháng 12"

Ngay khi công bố, chương trình đã thu hút sự quan tâm của khách hàng bởi loạt ưu đãi giá trị: giảm đến 50% các sản phẩm LG, quà tặng và voucher làm đẹp từ Laneige, quà Giáng sinh từ 1300’S Coffee, cùng ưu đãi lãi suất cộng thêm lên đến 2% cho các sản phẩm tài chính trọng tâm của ngân hàng.

Với cách thiết kế trải nghiệm đồng nhất và giàu cảm xúc, tuần lễ này được đánh giá không chỉ là "đợt khuyến mãi lớn", mà còn là sự kiện thể hiện tinh thần tri ân – chăm sóc khách hàng xuyên suốt năm 2025.

Tuần Lễ Tri Ân Khách Hàng tháng 12 là dịp để Ngân hàng Shinhan tiếp nối hành trình "Đặt Khách Hàng Làm Trọng Tâm" – giá trị cốt lõi trong văn hóa dịch vụ mang dấu ấn Hàn Quốc. Khái niệm dịch vụ của Shinhan không chỉ dừng lại ở sự chuyên nghiệp, mà còn là sự chủ động, tinh tế và chân thành, coi mỗi tương tác là một khoảnh khắc đáng trân trọng.

Hòa cùng không khí Giáng sinh đang đến gần và mùa lễ hội cuối năm, Tuần Lễ Tri Ân Khách Hàng tháng 12 được thiết kế với chủ đề "Mang tinh thần lễ hội vào từng khoảnh khắc", mang đến khách hàng những giá trị khác biệt.

Lan tỏa không gian lễ hội

Trong tuần lễ từ 15/12 – 19/12, tất cả chi nhánh Ngân hàng Shinhan đồng loạt khoác lên diện mạo Giáng sinh với không gian trang trí ấm áp, mang nét đặc trưng của mùa lễ hội.

Khách hàng đến giao dịch và chụp hình check-in tại chi nhánh Ngân hàng Shinhan ngày 15/12 sẽ nhận ngay hộp quà cà phê – ca cao Giáng sinh từ từ 1300’S Coffee, thương hiệu đồ uống mang tinh thần nông sản Việt Nam.

Trên kênh Facebook, Ngân hàng Shinhan cũng tổ chức minigame chào đón lần hợp tác cùng Laneige. 15 khách hàng may mắn có cơ hội nhận set quà Laneige trị giá trên 500,000đồng/set. Với cách triển khai chương trình trên đa dạng các kênh tương tác – online và offline giúp khách hàng dù ở bất cứ đâu cũng có thể tham gia vào "không khí lễ hội" một cách trọn vẹn.

Loạt ưu đãi tài chính nổi bật: Lãi suất cộng thêm, quà tặng phiên bản đặc biệt

Bên cạnh những quà tặng giá trị, trong dịp lễ tri ân, Ngân hàng Shinhan còn mang đến khách hàng hàng loạt ưu đãi áp dụng cho các dịch vụ tài chính đa dạng. Cụ thể:

Tặng Loa Ting Ting và Bộ số tài khoản Thịnh Vượng trị giá lên đến 3,3 triệu đồng – chọn số may mắn theo sở thích cho khách hàng đăng ký mở tài khoản SOHO MMDA.

Cộng thêm lãi suất ưu đãi đến 2% cho tài khoản tiết kiệm My First mở mới chỉ từ 100.000 đồng.

Ngoài ra, khách hàng đăng ký sản phẩm – dịch vụ trong tuần lễ sẽ nhận Gấu Moli phiên bản Noel 2025, món quà mang tính biểu tượng cho sự đồng hành của Ngân hàng Shinhan trong mùa lễ hội.

Tuần Lễ Tri Ân còn có sự góp mặt của ba thương hiệu nổi tiếng, mang đến khách hàng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn khi đến giao dịch tại hệ thống chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng Shinhan trên toàn quốc trong thời gian diễn ra chương trình.

Giảm giá lên đến 50% cho hàng loạt thiết bị nổi bật của thương hiệu LG: LG Styler, Máy hút bụi, Tủ lạnh, Tai nghe Buds Lite

Voucher giảm giá 10% từ Laneige khi mua sắm tại gian hàng chính hãng trên Shopee, giúp khách hàng chuẩn bị cho mùa tiệc cuối năm.

Tặng "Hộp Quà Lễ Hội" từ1300’S Coffee cho khách hàng khi check-in tại chi nhánh. Thương hiệu góp phần tạo sắc màu bản địa cho tuần lễ, kết hợp hài hòa giữa văn hoá Hàn Quốc và tinh thần Việt Nam.

Một hành trình xuyên suốt trong năm 2025: 4 tuần lễ – 4 sắc thái – một tinh thần thống nhất

Ngân hàng Shinhan đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ cho khách hàng với chuỗi chương trình "Tuần lễ tri ân khách hàng" được thiết kế độc đáo theo từng chủ đề riêng biệt, mang đậm dấu ấn Shinhan với những giá trị khác biệt được ngân hàng gửi gắm trong từng khoảnh khắc chăm sóc khách hàng.

Khách hàng luôn được trân trọng, luôn ở vị trí trung tâm của mọi trải nghiệm

Nhìn lại bốn tuần lễ của chương trình trong năm, có thể thấy Ngân hàng Shinhan đã tạo nên một câu chuyện dịch vụ nhất quán. Một cấu trúc xuyên suốt: Tháng 3 tôn vinh – Tháng 6 sẻ chia – Tháng 9 sống xanh – Tháng 12 rực rỡ "nốt nhạc kết" – nơi niềm vui, ưu đãi và sự tri ân hội tụ trong bầu không khí Giáng sinh rực rỡ nhất. Bốn "điểm nhấn" liên kết thành một bức tranh tri ân trọn vẹn mà Ngân hàng Shinhan dành cho khách hàng. Mỗi tuần lễ mang màu sắc riêng nhưng đều có một giá trị chung: khách hàng luôn được trân trọng, luôn ở vị trí trung tâm của mọi trải nghiệm.

"Tuần lễ tri ân khách hàng" được thiết kế độc đáo theo từng chủ đề riêng biệt

Với mục tiêu nâng tầm trải nghiệm của khách hàng, Ngân hàng Shinhan không chỉ nỗ lực cải tiến chất lượng quy trình, sản phẩm, dịch vụ, mà còn đầu tư bài bản vào văn hóa dịch vụ. "Tuần Lễ Tri Ân Khách Hàng" là dấu ấn khác biệt của Ngân hàng Shinhan, nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất đến khách hàng.

Ngân hàng Shinhan luôn lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất đến khách hàng.

Hãy đến "Tuần Lễ Tri Ân Khách Hàng" tháng 12, diễn ra từ ngày 15/12 – 19/12/2025 tại tất cả các chi nhánh/phòng giao dịch của Ngân hàng Shinhan trên toàn quốc để hòa mình cùng không khí lễ hội sôi động, và tận hưởng ưu đãi hấp dẫn từ chương trình!