Giá vàng nhẫn, vàng miếng ngày 9/12: Giảm tới 1,3 triệu đồng/lượng

Cập nhật vào chiều nay, giá vàng trong nước tiếp tục giảm so với phiên sáng. So với cuối ngày hôm qua, giá vàng miếng tại các nhà vàng giảm 800.000 - 1,3 triệu đồng/lương; vàng nhẫn giảm 300.000 - 700.000 đồng/lượng.

Với vàng miếng SJC, Công ty SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 151,7 - 153,7 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng so với cuối phiên hôm qua. Bảo Tín Minh Châu cũng mua - bán ở mức 151,7 - 153,7 triệu đồng/lượng, giá mua giảm 1,3 triệu đồng và giá bán giảm 800.000 đồng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 148,8 – 151,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Công ty PNJ và DOJI mua - bán ở mức 149,5 – 152,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều, mua - bán tại 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật mới nhất vào sáng nay (09/12), giá vàng trong nước đồng loạt giảm 300.000 - 800.000 đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua.

Với vàng miếng SJC, Công ty SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng. Bảo Tín Minh Châu cũng mua - bán ở mức 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng, giá mua giảm 800.000 đồng và giá bán giảm 300.000 đồng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 149,2 – 151,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng. Công ty PNJ mua - bán ở mức 149,7 – 152,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu cũng có cùng mức giảm, mua - bán tại 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào đầu giờ sáng nay (09/12), giá vàng trong nước vẫn chưa thay đổi so với mức đóng cửa hôm qua.

Công ty SJC, PNJ và DOJI cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua - bán ở mức 153 - 154,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 149,5 – 152 triệu đồng/lượng.

Công ty PNJ và DOJI mua - bán ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua - bán tại 150,8 - 153,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng rơi vào khoảng 1,5 - 2 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn chênh nhau 2,5 - 3 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước tiếp tục cao hơn khoảng 20 triệu đồng/lượng so với thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào đầu giờ sáng ở 4.191 USD/ounce, tăng nhẹ 0,05% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng thế giới đã giảm 0,19% trong phiên giao dịch đầu tuần.

Giá vàng giảm nhẹ vào thứ Hai, khi các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell.

"Thị trường đang chờ đợi quyết định của Fed và hướng dẫn thêm về chính sách", Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals cho biết.

Ông Grant cho biết giá vàng tiếp tục được hỗ trợ nhờ các yếu tố cơ bản vẫn mạnh và hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương vẫn duy trì, đồng thời nói thêm rằng mức giá hướng tới 5.000 USD/ounce trong quý đầu tiên của năm 2026 là hoàn toàn có thể đạt được.

Thị trường đang dự đoán rộng rãi Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, với xác suất là 90%, tăng từ mức khoảng 66% vào tháng 11.

Ủy ban Thị trường mở của Fed (FOMC) sẽ kết thúc cuộc họp vào thứ Tư và đưa ra quyết định chính sách cuối cùng trong năm, tiếp theo là cuộc họp báo của chủ tịch Powell.

Lãi suất thấp hơn làm tăng sức hấp dẫn của vàng không sinh lời.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại London vào thời điểm mà họ mô tả là "thời điểm quan trọng" đối với Kyiv, dưới áp lực của Mỹ để đồng ý một thỏa thuận hòa bình được đề xuất với Nga.

Vàng, một tài sản trú ẩn an toàn, có xu hướng hoạt động tốt trong thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Morgan Stanley dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng do đồng đô la Mỹ giảm, hoạt động mua ETF mạnh, hoạt động mua của các ngân hàng trung ương tiếp tục diễn ra và nhu cầu trú ẩn an toàn.