Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn sáng nay ngày 8/12: Một thương hiệu lớn điều chỉnh tăng

Cập nhật đến 8h40, giá vàng trong nước đồng loạt tăng. Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng lên 152,5 – 154,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn cũng tăng khoảng 300 nghìn đồng/lượng. Trong đó, Bảo Tín Minh Châu tăng lên 150,8 – 153,8 triệu đồng/lượng. Công ty SJC, DOJI, PNJ vẫn đang giữ nguyên mức niêm yết đầu giờ sáng.

Đầu giờ sáng ngày 8/12, giá vàng SJC trong nước phổ biến ở mức 152,2 - 154,2 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn có sự chênh lệch đáng kẻ giữa các thương hiệu. Cụ thể, hiện Bảo Tín Minh Châu niêm yết loại vàng này với giá 150,5 – 153,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó DOJI áp dụng 150,0 – 153,0 triệu đồng/lượng. Công ty SJC lại niêm yết với mức 149,5 – 152,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiên ở mức 4.207 USD/ounce. Tuần trước, kim loại quý có xu hướng đi ngang, dao động trong khoảng 4.200 – 4.250 USD/ounce.

Khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall chia đều giữa quan điểm tăng giá và trung tính, trong khi nhà đầu tư Main Street hầu như không thay đổi, tiếp tục giữ quan điểm phần lớn là tăng giá. Tâm điểm của tuần này sẽ là cuộc họp FOMC của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

"Tôi thận trọng cho đến cuộc họp của FED vào tuần tới," ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho biết. "Dù khả năng cao là Fed sẽ cắt giảm lãi suất, nhưng điều này đã được thị trường dự báo từ sớm và phản ánh vào giá vàng rồi. Rủi ro nằm ở khả năng thị trường bị 'thất vọng', gây ra một nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Vì vậy, tôi giữ quan điểm không thay đổi."

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO Asset Strategies International, nhận định giá sẽ tăng. Theo ông, đợt tăng mạnh của giá vàng và bạc hôm thứ Năm và thứ Sáu tuần trước rất đáng chú ý. Thường thì trong những ngày giao dịch mỏng do kỳ nghỉ lễ, giá hay có những biến động lớn – tăng hoặc giảm. Hướng đi của biến động này thường là chỉ báo tốt cho thấy nhà đầu tư muốn gắn bó hay rời bỏ thị trường trong dài hạn.

Ông Checkan cho rằng diễn biến giá cho thấy nhà đầu tư đang muốn ở lại thị trường. "Điểm duy nhất cần dè chừng là khả năng FOMC gây bất ngờ bằng việc giữ nguyên lãi suất hoặc thậm chí tăng lãi suất," ông nói. "Nếu FOMC gây bất ngờ, thị trường cổ phiếu và kim loại quý có thể chứng kiến một nhịp bán tháo ngắn hạn."

Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ của Forexlive.com, nói với Kitco News rằng dữ liệu công bố sáng thứ Sáu tuần trước rõ ràng là tín hiệu tích cực đối với vàng. "Chỉ số niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan (UofM) có phần đánh giá kỳ vọng lạm phát; và kỳ vọng lạm phát đã giảm rất mạnh," ông nói. "Báo cáo PCE sau đó cũng cho thấy lạm phát thấp hơn." Ông cho rằng dữ liệu mới nhất đủ để Fed có lý do cắt giảm lãi suất, hoặc ít nhất giúp trấn an tâm lý thị trường. Thậm chí Fed có thể cắt giảm nhiều hơn.



