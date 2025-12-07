Áp lực lớn về lạm phát, giá vàng và bất động sản neo cao

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025

Sáng 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 với chương trình thảo luận về nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu khai mạc, điểm lại bối cảnh tình hình và những điểm nổi bật trong tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức. Nổi bật là cạnh tranh chiến lược tiếp tục gay gắt, tình trạng phân tách, phân mảnh; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu chậm lại, lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt hơn nhưng rủi ro tăng cao…

Cả nước đang nỗ lực cao nhất để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025; triển khai các Nghị quyết chiến lược, trụ cột của Bộ Chính trị; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa thiên tai, bão lũ liên tiếp, kéo dài gây thiệt hại rất lớn, nặng nề về người, tài sản.

Dù trong bối cảnh khó khăn, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, 11 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các động lực tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Bên cạnh những điểm tích cực, Thủ tướng đánh giá nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức.

“Nổi bật là áp lực lớn về lạm phát, tỉ giá, tác động từ bên ngoài khi nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất lớn. Giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu. Sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực khó khăn. Giá vàng, giá bất động sản neo cao”, Thủ tướng nhận định.

Ngoài ra, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn bất cập, nhất là bố trí nhân lực, hạ tầng công nghệ; bão lũ, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng tới đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương; những kết quả nổi bật của tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng, các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm.

Đánh giá bối cảnh tình hình thời gian tới, xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là các giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên (như tăng cường xuất khẩu, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, thúc đẩy sản xuất, dịch vụ, kích cầu tiêu dùng cuối năm…).

Đồng thời cho ý kiến về những điểm cần lưu ý trong công tác khắc phục hậu quả bão lũ, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị các đại biểu tham gia ý kiến trực tiếp vào dự thảo Nghị quyết Phiên họp và Nghị quyết 01 năm 2026 của Chính phủ.



