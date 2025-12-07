Giá vàng tăng hơn 60% sau một năm

Số liệu từ Cục Thống kê cho biết, tính đến ngày 28/11/2025, giá vàng thế giới bình quân ở mức 4.109,63 USD/ounce, tăng 1,96% so với tháng trước. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng so với tháng trước nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ trong giai đoạn cuối năm, cùng với nhu cầu tiêu thụ vàng vật chất bước vào mùa cao điểm lễ hội và mùa cưới tại châu Á. Bên cạnh đó, tâm lý lo ngại rủi ro leo thang khi tình hình xung đột địa chính trị tại một số khu vực bước vào giai đoạn căng thẳng mới, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 11/2025 tăng 1,9% so với tháng trước; tăng 64,44% so với cùng kỳ năm trước; tăng 66,74% so với tháng 12/2024; bình quân 11 tháng năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 45,77%.

Về chỉ số giá USD, giá USD trong nước tháng 11 biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 28/11/2025, chỉ số giá USD trên thị trường quốc tế đạt mức 99,64 điểm, tăng 1,2% so với tháng trước chủ yếu do nhu cầu trú ẩn an toàn vào đồng USD tăng cao trước các diễn biến xung đột địa chính trị khó lường.

Trong nước, chỉ số giá USD tháng 11/2025 giảm 0,11% so với tháng trước; tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,51% so với tháng 12/2024. Bình quân 11 tháng năm 2025, chỉ số giá USD tăng 3,94%.

CPI 11 tháng tăng 3,29%

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), trong 11 tháng năm 2025, CPI có 10 tháng tăng và 1 tháng (tháng 3) giảm so với tháng trước, chịu tác động bởi quy luật tiêu dùng tăng trong dịp Lễ, Tết, ảnh hưởng của giá thế giới (gạo, gas đun, xăng dầu) và giá trong nước (thịt lợn, điện sinh hoạt, vật liệu bảo dưỡng nhà ở, nhà ở thuê).

Bình quân 11 tháng năm 2025, CPI tăng 3,29% so với cùng kỳ năm 2024. Lý giải cho mức tăng này, Cục Thống kê cho biết, nguyên nhân chủ yếu do giá dịch vụ y tế được điều chỉnh theo Thông tư số 21/2024/TT-BYT của Bộ Y tế; giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng. Ngoài ra, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống cũng tăng giá do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao và thiên tai làm ảnh hưởng tới nguồn cung hàng hóa. Giá dịch vụ giáo dục tăng do một số trường đại học, trung học dân lập, mầm non tư thục điều chỉnh mức học phí cho năm học 2025-2026.

Cụ thể, trong 11 nhóm hàng hóa - dịch vụ làm căn cứ tính CPI có đến 9 nhóm ghi nhận tăng giá. Chỉ 2 nhóm ghi nhận mức giảm là Thông tin và truyền thông (giảm 0,47%) và Giao thông (giảm 2,28%).

Trong 9 nhóm hàng hoá ghi nhận tăng giá, đáng chú ý, chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 13,33%, làm CPI chung tăng 0,62 điểm phần trăm. Tiếp sau là Chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,16%, làm CPI chung tăng 1,4 điểm phần trăm do giá nhà ở thuê và giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng. Bên cạnh đó, chỉ số giá nhóm điện sinh hoạt tăng 7,43% do nhu cầu sử dụng điện tăng cùng với EVN điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân vào ngày 11/10/2024 và ngày 10/5/2025, tác động làm CPI chung tăng 0,36 điểm phần trăm.

Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,19%, tác động làm CPI chung tăng 0,01 điểm phần trăm…

Bình quân 11 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,21% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,29% của CPI bình quân chung, nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.