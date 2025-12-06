VPBank lại chơi lớn: Đưa T1 và “Quỷ vương bất tử” Liên Minh Huyền Thoại Faker đến Việt Nam

Sự kiện được tổ chức từ 20-21/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, hứa hẹn trở thành ngày hội thể thao điện tử lớn nhất trong năm của giới trẻ Việt.

Điểm nhấn của sự kiện chính là sự xuất hiện của toàn bộ đội hình T1 - đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại đã 6 lần giành chức vô địch Chung kết thế giới. Đặc biệt, khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội gặp gỡ và giao lưu trực tiếp cùng Faker, danh thủ được xem là "GOAT" (vĩ đại nhất mọi thời đại) và biểu tượng không thể thay thế của nền thể thao điện tử toàn cầu. Danh xưng mà người hâm mộ trao tặng anh - "Quỷ Vương Bất Tử" - đã nói lên tất cả về tầm vóc và sự thống trị mà Faker tạo ra suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Đi cùng Faker là các đồng đội ưu tú của T1 như Doran, Oner, Keria và Peyz - tuyển thủ trẻ tài năng vừa gia nhập đội hình T1. Sự kiện sẽ là lần ra mắt đầu tiên của Peyz trong màu áo T1 trước khán giả Việt Nam, càng khiến VPBank presents eSport Festival: Legends Unite trở thành tâm điểm đáng mong chờ nhất của cộng đồng gamer Việt.

Hai ngày lễ hội tại VEC cũng sẽ diễn ra với loạt hoạt động sôi động đậm chất văn hóa game thủ. 20/12 là ngày của "eSport Festival" - đại tiệc đa sắc màu với hàng loạt hoạt động cộng đồng như cuộc thi cosplay, diễu hành cosplay, giao lưu với những KOLs trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại, thưởng thức các gian hàng ẩm thực.. mang đến một không khí lễ hội eSport hiện đại, văn minh. Đặc biệt, T1 sẽ mang tới Việt Nam một bộ sưu tập cúp vô địch siêu hạng của đội tuyển, được trưng bày trong một không gian triển lãm đẳng cấp ngay tại sự kiện - nơi mỗi "Tcon" có thể thỏa sức chiêm ngưỡng những biểu tượng huyền thoại và ghi lại cho mình những khoảnh khắc để đời.

Sự kiện tâm điểm đáng mong chờ nhất VPBank presents: T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled (VPBank x T1 tại Việt Nam: Lời hứa khải hoàn) - với sự góp mặt đầy đủ của các thành viên T1 giao lưu với khán giả Việt sẽ diễn ra vào ngày 21/12. Trong buổi giao lưu này, người hâm mộ được trực tiếp gặp gỡ thần tượng, đồng thời tham gia các hoạt động tương tác độc quyền như hỏi đáp, mini game… từ chính các thành viên T1. Đây được xem là dịp hiếm có để người hâm mộ có thể tiếp xúc gần hơn với những tuyển thủ mà họ luôn dõi theo trên các đấu trường quốc tế.

Và khoảnh khắc chấn động nhất chính là ngay tại fan meeting, cộng đồng game thủ Việt Nam sẽ được chứng kiến trận showmatch BO3 lịch sử, nơi các tuyển thủ Việt bước lên sân khấu và thi đấu trực tiếp cùng T1 ngay trên sân nhà. Đây sẽ là một trận đấu mang tính biểu tượng, hứa hẹn đốt cháy không khí và tạo nên ký ức không thể quên cho cả cộng đồng eSports Việt.

Giá vé trung bình để người hâm mộ được tham gia buổi fan meeting đầu tiên của T1 tại Việt Nam và trực tiếp xem T1 thi đấu là khoảng 2 triệu đồng, được phân phối duy nhất qua nền tảng CTicket.vn và độc quyền thanh toán dành cho khách hàng sử dụng thẻ VPBank Mastercard.

Với quy mô dự kiến hơn 40.000 lượt người tham dự trực tiếp trong hai ngày và hàng triệu lượt theo dõi qua các nền tảng trực tuyến, VPBank presents eSport Festival: Legends Unite không chỉ dừng lại là một lễ hội game, mà còn là không gian văn hóa độc đáo nơi cộng đồng game thủ, người hâm mộ và các bạn trẻ Gen Z, Gen Y được kết nối, truyền cảm hứng và lan tỏa đam mê eSport cùng những trải nghiệm hiện đại, sáng tạo.

Ngày hội cũng tiếp tục định vị VPBank là thương hiệu tiên phong thấu hiểu khách hàng trẻ - những người đang định hình làn sóng văn hóa mới trong xã hội số. Bởi ngay trong 2025, VPBank đã tạo tiếng vang lớn khi hai lần đồng hành đưa huyền thoại K-Pop G-DRAGON đến Việt Nam biểu diễn, tạo nên những sự kiện bùng nổ trong cộng đồng yêu nhạc. Sự hiện diện của T1 tại Việt Nam là bước tiếp nối cho hành trình kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm độc đáo của VPBank, kết hợp giữa tài chính, công nghệ và các xu hướng văn hóa đương đại.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Khối Truyền thông và Tiếp thị ngân hàng VPBank chia sẻ: "VPBank presents eSport Festival: Legends Unite không đơn thuần là một sự kiện thể thao điện tử - đây là lời khẳng định về cam kết của VPBank trong việc đồng hành cùng cộng đồng trẻ, nơi đam mê và công nghệ hòa quyện để tạo nên những giá trị mới. Khi T1 - biểu tượng toàn cầu của Liên Minh Huyền Thoại đặt chân đến Việt Nam, chúng tôi muốn gửi đi thông điệp: Việt Nam sẽ là điểm đến của những huyền thoại, là nơi những ước mơ thành hiện thực, và VPBank chính là cầu nối hiện thực hóa những ước mơ ấy."

"Chúng tôi tin rằng sự thịnh vượng không chỉ được đo bằng con số tài chính, mà còn bởi tinh thần sáng tạo và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Sự kiện lần này tiếp tục là một bước tiến táo bạo của VPBank trong hành trình đồng hành cùng khách hàng xây dựng sự thịnh vượng về tài chính và tinh thần" - Bà Nguyễn Thùy Dương nhấn mạnh.

Thông tin chi tiết về sự kiện tiếp tục được cập nhật trên website và fanpage chính thức của VPBank. Hãy sẵn sàng để không bỏ lỡ dịp hội ngộ lịch sử cùng T1 và hòa mình vào một trong những đại lễ hội eSport hoành tráng nhất từng có tại Việt Nam.

Về VPBank:

VPBank là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam, với tổng tài sản hợp nhất đạt 1,18 triệu tỷ đồng - tính đến hết quý 3/2025. Với định vị trẻ trung và sáng tạo, VPBank không ngừng mở rộng hệ sinh thái trải nghiệm, đồng hành cùng khách hàng qua các sự kiện văn hóa, thể thao và công nghệ quy mô quốc tế, kiên định với mục tiêu kiến tạo thịnh vượng toàn diện về tài chính và tinh thần cho khách hàng.

Về FPT Play:

FPT Play đồng hành cùng VPBank trong vai trò phối hợp thực hiện VPBank presents eSport Festival: Legends Unite, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho người tham dự và cộng đồng eSports trên cả nước. Là nền tảng truyền hình - giải trí hàng đầu Việt Nam, FPT Play sở hữu hệ sinh thái nội dung đa dạng từ phim ảnh, truyền hình đến thể thao, đặc biệt là các giải đấu eSports. Với định hướng phát triển eSports như một mảng giải trí chủ lực, FPT Play liên tục đầu tư vào nội dung độc quyền và đồng hành cùng các đội tuyển chuyên nghiệp. Trải nghiệm thế giới giải trí sống động tại www.fptplay.vn hoặc ứng dụng FPT Play trên mọi thiết bị.

Về VEC:

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) là một trong 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới, với diện tích hơn 900.000m². Là điểm đến của nhiều sự kiện quốc gia và quốc tế, VEC được lựa chọn là nơi tổ chức sự kiện tâm điểm VPBank presents eSport Festival: Legends Unite với quy mô hàng chục nghìn người. Theo đuổi sứ mệnh "Đưa Việt Nam ra thế giới, mang thế giới đến Việt Nam", VEC đóng vai trò trung tâm kết nối giá trị, xúc tiến thương mại và lan tỏa bản sắc Việt Nam ra toàn cầu.