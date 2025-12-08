OCB nhận cú đúp giải thưởng Quản trị công ty và Top 10 Doanh nghiệp Bền vững

Ngân hàng duy nhất được vinh danh "Tiến bộ vượt trội trong Quản trị công ty"

Tại Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025 (Vietnam Listed Company Awards – VLCA), OCB xuất sắc vượt qua hơn 500 doanh nghiệp niêm yết trên cả hai sàn để lọt vào Top 50 chung khảo ở cả 3 hạng mục: Báo cáo thường niên, Quản trị công ty, Báo cáo phát triển bền vững và trở thành ngân hàng duy nhất nhận giải thưởng "Tiến bộ vượt trội trong hạng mục Quản trị công ty" trong nhóm vốn hóa vừa.

Hội đồng bình chọn đánh giá rất cao những chuyển dịch chiến lược của OCB khi đi từ mô hình "quản trị để tuân thủ" sang "quản trị để tạo giá trị". Điều này thể hiện qua hàng loạt cải tiến trong hệ thống quản trị như: công bố sớm tài liệu họp và các thông tin quan trọng để cổ đông có đầy đủ thời gian tiếp cận; triển khai lấy ý kiến cổ đông trước Đại hội; minh bạch hóa tiêu chí lựa chọn ứng viên Hội đồng quản trị cũng như nâng cấp chất lượng báo cáo theo hướng mạch lạc, loại bỏ trùng lặp và tập trung vào những nội dung cốt lõi.

Ông Lê Đăng Khoa – Giám đốc khối Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp OCB nhận giải thưởng tại VLCA 2025

Đáng chú ý, năm 2025 cũng là thời điểm VLCA cập nhật và nâng cấp bộ tiêu chí đánh giá, tạo ra mức độ thách thức cao hơn đối với các doanh nghiệp tham gia. Các yêu cầu về tính độc lập của Hội đồng quản trị, hiệu quả hoạt động của các ủy ban chuyên trách, minh bạch giao dịch với bên liên quan và kiểm soát xung đột lợi ích được triển khai sâu hơn, buộc doanh nghiệp phải cải thiện toàn diện từ cấu trúc đến quy trình vận hành. Điều này cho thấy VLCA đang ngày càng tiệm cận với các mô hình đánh giá tiên tiến trên thế giới, đồng thời khẳng định sự vượt trội của OCB khi đáp ứng tốt các tiêu chí này.

Tiếp tục đạt cú đúp khi trở thành Top 10 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam

Cùng với thành tựu trong công tác quản trị, OCB tiếp tục đón nhận giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam – nhóm Thương mại và Dịch vụ tại Lễ vinh danh CSI 2025, nằm trong khuôn khổ chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp OCB vinh dự góp mặt trong danh sách các đơn vị được ghi nhận cao từ Hội đồng đánh giá, một lần nữa khẳng định bước tiến quan trọng trên hành trình phát triển của ngân hàng.

Được biết, bộ chỉ số CSI xây dựng gồm 7 phần với 145 chỉ số, phân thành hai cấp độ: Cơ bản (87 chỉ số) và Nâng cao (58 chỉ số), hướng tới việc đánh giá toàn diện các khía cạnh kinh tế – quản trị – xã hội – môi trường. Đặc biệt so với các năm trước, CSI 2025 nhấn mạnh việc chuyển đổi từ "tuân thủ" sang "đổi mới sáng tạo" trong thực hành phát triển bền vững, coi đây là lợi thế cạnh tranh cốt lõi dài hạn cho doanh nghiệp.

Vượt qua gần 600 doanh nghiệp, cùng 3 vòng thẩm định độc lập của Hội đồng đánh giá đến từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Nội vụ, VIOD, CERED, Deloitte Việt Nam, EPRO, OneStep, VNEEC và Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, việc nằm trong Top 10 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam cho thấy OCB đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt đề ra, minh chứng kết quả thực hành ESG trong nhiều năm liên tiếp của ngân hàng và tiếp tục khẳng định nỗ lực mạnh mẽ trong việc tích hợp yếu tố trên vào chiến lược kinh doanh cùng vị thế tiên phong dẫn dắt tài chính xanh tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Bá Ngọc - Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn và Dịch vụ Ngân hàng đầu tư OCB đại diện nhận giải thưởng tại CSI 2025

OCB được biết đến một trong những ngân hàng xây dựng nền tảng chiến lược phát triển bền vững từ rất sớm. Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, OCB kiên định theo đuổi và quyết liệt triển khai chiến lược thông qua việc phát triển các sản phẩm, chính sách tài chính xanh hỗ trợ doanh nghiệp SMEs, WSMEs, Start-ups. Song song đó, ngân hàng cũng nỗ lực hoàn thiện hệ thống quản trị, nâng cao chất lượng quản lý rủi ro ESG và tăng cường tính minh bạch trong báo cáo và công bố thông tin phát triển bền vững.

"Việc được vinh danh liên tiếp tại hai giải thưởng danh giá là minh chứng cho những nỗ lực của OCB trong xây dựng mô hình quản trị minh bạch và trách nhiệm – nền tảng quan trọng để ngân hàng tăng trưởng lâu dài, từ đó tạo giá trị lâu dài cho đối tác, cộng đồng và xã hội." Đại diện Lãnh đạo OCB chia sẻ.

OCB liên tục ghi dấu ấn trên hành trình phát triển bền vững

Được biết mới đây, OCB đã trở thành thành viên chính thức của Liên minh Ngân hàng thương mại Xanh (Alliance for Green Commercial Banks), tái khẳng định cam kết chuyển đổi mạnh mẽ của ngân hàng, xanh hóa toàn diện các hoạt động, mở rộng mạng lưới hệ sinh thái hợp tác đa bên về tài chính xanh.

Thời gian tới, OCB cam kết triển khai hiệu quả chiến lược phát triển với mục tiêu trở thành Top 5 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân hàng đầu tại Việt Nam. Tăng cường hợp tác, đối thoại với các bên hữu quan để huy động nguồn lực, tiếp thu kinh nghiệm và áp dụng các chuẩn mực cao nhất trong quản trị ESG nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh bền vững gắn liền với lợi ích của khách hàng, cổ đông và nền kinh tế.



