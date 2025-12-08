Tiền gửi vào ngân hàng chậm lại: Đâu là nhà băng thu hút được dòng tiền?

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính quý 3/2025, tổng lượng tiền gửi khách hàng của 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán đạt gần 12,3 triệu tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2025, tăng gần 207.000 tỷ đồng so với cuối tháng 6, tương đương tăng 1,7% (thấp hơn mức tăng của quý 1 là 2,4% và quý 2 là 5,7%).

Trong đó, có 19 ngân hàng ghi nhận tiền gửi khách hàng tăng trưởng trong quý 3. Tăng mạnh nhất là VietinBank khi tiền gửi đạt 1,775 triệu tỷ đồng, tăng hơn 55.570 tỷ đồng, tương đương mức tăng 3,2%. Đây là mức tăng tuyệt đối lớn nhất, tiếp tục củng cố vị thế của VietinBank trong nhóm ngân hàng thương mại nhà nước có quy mô huy động dẫn đầu.

Techcombank đạt mức tăng trưởng ấn tượng, khi thu hút thêm được hơn 50.000 tỷ đồng tiền gửi, tương đương 9,2% – tốc độ tăng mạnh nhất trong nhóm ngân hàng lớn.

Vietcombank duy trì tăng trưởng ổn định với mức tăng 25.284 tỷ đồng, tương đương 1,6%, đưa tổng tiền gửi lên 1,612 triệu tỷ đồng. Dù tỷ lệ tăng không quá cao, nhưng xét trên nền tảng vốn huy động rất lớn, mức tăng này vẫn cho thấy sức hút mạnh mẽ của Vietcombank đối với dòng tiền nhờ thương hiệu dẫn đầu.

BIDV – ngân hàng có quy mô tiền gửi lớn nhất hệ thống – ghi nhận mức tăng 12.394 tỷ đồng, tương đương 0,6%, đưa tổng huy động lên mức kỷ lục 2,087 triệu tỷ đồng.

Cũng ở nhóm ngân hàng lớn, MB tăng 4.738 tỷ đồng (0,6%); SHB và ACB tăng lần lượt 3.111 tỷ đồng và 3.622 tỷ đồng, tương đương 0,6%; Sacombank ghi nhận mức tăng 16.787 tỷ đồng (2,7%), đưa tiền gửi lên hơn 641.000 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng tầm trung có nhiều gương mặt ghi nhận tiền gửi tăng mạnh trong quý 3. LPBank tăng 13.005 tỷ đồng (4,2%), TPBank tăng 13.402 tỷ đồng (5,4%), MSB tăng 8.968 tỷ đồng (5,1%) và SeABank tăng tới 10.976 tỷ đồng (6,6%).

Ở chiều ngược lại, có 8 nhà băng ghi nhận tiền gửi giảm trong quý 3. Giảm mạnh nhất là VPBank khi số dư tiền gửi khách hàng thu hẹp gần 14.941 tỷ đồng, tương đương mức giảm 2,5%, kéo tổng tiền gửi về còn 585.833 tỷ đồng. Đây là mức giảm tuyệt đối lớn nhất hệ thống trong kỳ báo cáo.

Trong khi đó, xét theo tỷ lệ %, PGBank đứng đầu danh sách giảm khi tiền gửi thu hẹp 5%, tương đương giảm 2.351 tỷ đồng xuống còn 44.375 tỷ đồng. Với quy mô huy động nhỏ, các biến động trong nhóm khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp lớn có thể kéo theo sự thay đổi đáng kể trong tổng tiền gửi của PGBank theo từng quý.

Một số ngân hàng quy mô vừa và nhỏ khác cũng ghi nhận mức giảm sâu. ABBank giảm 4.344 tỷ đồng, tương đương 3,5%, còn 118.712 tỷ đồng; VietBank giảm 3.379 tỷ đồng, tương đương 3,2%, xuống 100.830 tỷ đồng.

Nam A Bank giảm 3.276 tỷ đồng tiền gửi, tương ứng 1,7%, còn 193.656 tỷ đồng; KienlongBank giảm 2.275 tỷ đồng, tương đương 3,1%, còn 70.898 tỷ đồng. Eximbank và Bac A Bank lần lượt giảm 1.180 tỷ đồng (-0,7%) và 666 tỷ đồng (-0,5%).

Nhìn chung, dữ liệu tiền gửi mới nhất cho thấy tốc độ tăng trưởng tiền gửi tại các ngân hàng đang chậm lại rõ rệt trong quý 3/2025, dù phần lớn vẫn ghi nhận mức tăng theo quý. Sau giai đoạn tăng mạnh trong nửa đầu năm, dòng tiền gửi vào ngân hàng không còn dồi dào như trước.

Sự giảm tốc này đi cùng nhiều ngân hàng sụt giảm tiền gửi trong quý 3 cho thấy áp lực cạnh tranh huy động ngày càng khốc liệt. Nếu xu hướng này tiếp diễn, khả năng mở rộng tín dụng trong quý cuối năm có thể đối mặt nhiều thách thức khi nguồn vốn huy động không tăng tương ứng.

Thực tế, trong tháng 10 và tháng 11 đã ghi nhận số lượng lớn ngân hàng tăng lãi suất huy động. Riêng tháng 11 có hơn 20 ngân hàng tăng lãi suất huy động, với mức điều chỉnh phổ biến trong khoảng 0,2 - 0,5 %/năm ở hầu hết kỳ hạn, cá biệt có ngân hàng tăng 0,7 - 0,8%/năm ở một số kỳ hạn ngắn. Trong đó, một loạt ngân hàng đã đưa lãi suất dưới 6 tháng lên kịch trần 4,75%/năm.