10 ngân hàng nắm 70% tiền gửi toàn hệ thống: Không phải BIDV, đây là ngân hàng đang hút thêm được nhiều tiền gửi khách hàng nhất

Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, đến cuối tháng 9, tiền gửi cả khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế các tổ chức tín dụng (TCTD) đạt gần 16,18 triệu tỷ đồng.

Theo số liệu tổng hợp từ báo cáo tài chính quý III/2025, tổng lượng tiền gửi khách hàng của 27 ngân hàng trên sàn chứng khoán và Agribank tính đến cuối tháng 9 ước đạt hơn 14,3 triệu tỷ đồng, tăng 9,6% so với cuối năm 2025.

10 ngân hàng nhận nhiều tiền gửi nhất gồm có: BIDV, Agribank, VietinBank, Vietcombank, MB, Sacombank, Techcombank, VPBank, ACB và SHB. Tổng lượng tiền gửi của nhóm này đạt khoảng 11,3 triệu tỷ đồng, chiếm 70% tổng tiền gửi toàn hệ thống ngân hàng.

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý III/2025. (Agribank theo số liệu 30/6/2025)

Vượt qua BIDV về mức tăng tuyệt đối, VietinBank nổi bật nhất thị trường khi hút thêm 169.211 tỷ đồng, đưa tổng tiền gửi của ngân hàng lên 1,776 triệu tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 11% trong 9 tháng đầu năm.

"Ông lớn” BIDV ghi nhận thêm 134.000 tỷ đồng, nâng tổng tiền gửi khách hàng lên 2,087 triệu tỷ đồng, tiếp tục giữ vị trí ngân hàng có quy mô huy động lớn nhất hệ thống.

Theo báo cáo gần nhất, Agribank đã nhận thêm gần 125.000 tỷ đồng tiền gửi trong nửa đầu năm, đạt 2,043 triệu tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2025, nhờ nền khách hàng rộng và khả năng bao phủ khu vực nông thôn, nơi dòng tiền gửi dân cư tăng bền bỉ. Ngân hàng không công bố số liệu tính đến cuối quý III/2025, song ước tính mức tăng tiền gửi khách hàng của nhà băng này có thể lớn hơn BIDV và VietinBank.

VPBank gây chú ý đặc biệt với mức tăng tiền gửi khách hàng hơn 100.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, cao nhất trong nhóm ngân hàng tư nhân và vượt qua cả Vietcombank. Quy mô tiền gửi của VPBank tính đến cuối tháng 9 đạt 585.833 tỷ đồng, tăng trưởng 21% - cao nhất trong nhóm ngân hàng lớn.

Vietcombank tăng thêm được hơn 97.000 tỷ đồng, nâng quy mô tiền gửi lên 1,612 triệu tỷ đồng. Dù tốc độ tăng chỉ 6%, nhưng quy mô tiền gửi khách hàng vẫn đứng trong Top4 - khẳng định vị thế vững chắc của các ngân hàng gốc quốc doanh này.

Sacombank và MB là hai ngân hàng tư nhân tiếp theo đạt mức tăng tiền gửi trên 70.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Sacombank hút thêm 74.000 tỷ đồng (+13%), nâng tổng tiền gửi lên 641.102 tỷ đồng. MB thu hút được gần 74.000 tỷ đồng (+10%), đạt 788.030 tỷ đồng vào cuối quý III.

SHB cũng là một trong những ngân hàng có tốc độ mở rộng huy động đáng kể khi thu hút gần 65.000 tỷ đồng, tăng 13%, giúp tổng tiền gửi đạt 564.829 tỷ đồng.

Techcombank ghi nhận mức tăng gần 62.000 tỷ đồng, đưa lượng tiền gửi khách hàng lên 595.087 tỷ đồng. ACB – vốn nổi tiếng với nền khách hàng tiết kiệm ổn định – tăng thêm được gần 34.000 tỷ đồng, tương đương 6%.

Nhìn toàn cảnh top 10 ngân hàng hút thêm nhiều tiền gửi nhất, có thể thấy các ngân hàng quốc doanh tiếp tục thống trị về giá trị tuyệt đối, trong khi khối tư nhân – đặc biệt là VPBank, MB, Sacombank và SHB – lại dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng. Số dư tiền gửi của nhóm Big4 vẫn tiếp tục chiếm gần một nửa toàn hệ thống dù có mặt bằng lãi suất thấp hơn, cho thấy vị thế và uy tín vững chắc của các ngân hàng này.