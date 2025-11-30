20 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm trong tháng 11: Ngân hàng nào tăng mạnh nhất?

20 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm trong tháng 11

Theo thống kê trong tháng 11, đã có 20 ngân hàng tăng lãi suất huy động, gồm: Sacombank, VPBank, MB, HDBank, GPBank, BVBank, Techcombank, BaoViet Bank, PVCombank, LPBank, KienlongBank, MBV, Bac A Bank, Vikki Bank, Nam A Bank, NCB, VIB, TPBank, OCB, VCBNeo.

Mức tăng lãi suất tại các ngân hàng phổ biến trong khoảng 0,2 – 0,5 điểm %, tập trung vào các kỳ hạn dưới 12 tháng. Tuy nhiên, cá biệt nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng 0,6 – 0,8 điểm% đối với các kỳ hạn ngắn.

Trong đó, VPBank gây chú ý nhất khi đồng loạt nâng lãi suất ở tất cả kỳ hạn, với mức tăng phổ biến từ 0,4–0,6 điểm %. Riêng kỳ hạn 3 tháng được điều chỉnh mạnh nhất, tăng 0,65 điểm %, đưa lãi suất lên 4,75%/năm – mức trần tối đa theo quy định. Các kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng đều tăng 0,6 điểm %, tạo ra mặt bằng lãi suất mới vượt lên đáng kể so với nhóm ngân hàng quốc doanh. Đây là đợt tăng lãi suất huy động có biên độ lớn nhất và đồng đều của ngân hàng này trong nhiều tháng trở lên.

Kỳ hạn 31/10 30/11 Tăng 1 tháng 4,0 4,4 +0,40% 3 tháng 4,1 4,75 +0,65% 6 tháng 5,0 5,6 +0,60% 9 tháng 5,0 5,6 +0,60% 12 tháng 5,2 5,8 +0,60% 18 tháng 5,2 5,8 +0,60%

OCB tăng mạnh ở toàn bộ các kỳ hạn, đặc biệt là kỳ hạn 18 tháng tăng tới 0,8 điểm %. Các kỳ hạn 6–12 tháng cũng tăng đồng loạt 0,45 điểm %, trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng 0,55 điểm %.

Kỳ hạn 31/10 30/11 Mức tăng 1 tháng 3,9 4,45 0,55% 3 tháng 4,1 4,5 0,40% 6 tháng 5 5,45 0,45% 9 tháng 5 5,45 0,45% 12 tháng 5,1 5,55 0,45% 18 tháng 5,2 6 0,80%

Nam A Bank gây bất ngờ khi nâng mạnh lãi suất ở kỳ hạn 1 tháng tăng tới 0,8 điểm %, từ 3,8% lên 4,6%/năm. Kỳ hạn 3 tháng cũng tăng 0,75 điểm %, còn kỳ hạn 6 tháng tăng 0,8 điểm %.

Kỳ hạn 31/10 30/11 Tăng 1 tháng 3,8 4,6 +0,80% 3 tháng 4,0 4,75 +0,75% 6 tháng 4,9 5,7 +0,80% 9 tháng 5,2 5,6 +0,40% 12 tháng 5,5 5,7 +0,20% 18 tháng 5,6 5,9 +0,30%

VIB cũng nằm trong nhóm tăng mạnh khi đẩy lãi suất kỳ hạn 3 tháng từ 4,0% lên 4,75%/năm, tương ứng mức tăng 0,75 điểm %. Các kỳ hạn 12 tháng tăng thêm 0,5 điểm %, đưa lãi suất lên 5,5%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tháng và nhóm 6–9 tháng tăng 0,2–0,3 điểm %.

Kỳ hạn 31/10 30/11 Tăng 1 tháng 3,8 4,0 +0,20% 3 tháng 4,0 4,75 +0,75% 6 tháng 4,8 5,0 +0,20% 9 tháng 4,8 5,0 +0,20% 12 tháng 5,0 5,5 +0,50% 18 tháng 5,3 5,5 +0,20%

MB ghi nhận mức tăng đáng kể và trải rộng; đặc biệt tại kỳ hạn 6 và 9 tháng, mỗi kỳ hạn tăng thêm 0,5 điểm %, đưa lãi suất lên 4,9%/năm. Kỳ hạn 1 và 3 tháng cũng tăng 0,4 điểm %.

PVcomBank cũng tăng khá mạnh khi đẩy kỳ hạn 6 tháng từ 4,5% lên 5%/năm và kỳ hạn 12 tháng từ 5,1% lên 5,6%/năm, tương ứng mức tăng 0,5 điểm %.

Techcombank tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong tháng này với kỳ hạn 3 tháng tăng 0,3 điểm %, còn các kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng tăng 0,2 điểm %.

VIKKI Bank tăng đồng loạt nhiều kỳ hạn 0,15 - 0,2 điểm %, trong khi MBV tăng 0,2 – 0,3 điểm % tại các kỳ hạn 6–12 tháng.

Lãi suất huy động tăng là điều tất yếu!

Diễn biến tăng lãi suất trên diện rộng cho thấy cuộc đua huy động vốn sôi động trong tháng 11. Tại nhóm Big4, dù không trực tiếp tăng lãi suất, song các ngân hàng này cũng tung ra một loạt chương trình ưu đãi nhằm thu hút tiền gửi khách hàng.

Theo giới chuyên môn, những động thái trên là nhằm đón đầu nhu cầu vốn tăng cao dịp cuối năm và thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng huy động - cho vay.

Chứng khoán KB cho biết, tín dụng toàn hệ thống tính đến cuối tháng 9/2025 tăng trưởng 13,4% – mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ của nhiều năm trở lại đây. Trong khi đó, tăng trưởng huy động đạt 9,7%, tạo ra chênh lệch đáng kể so với mức tăng mạnh của tín dụng. Với định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ xuyên suốt trong năm nay, mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, một số ngân hàng đã ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng trên 20% trong 9 tháng đầu năm, điều này có thể tạo áp lực lên lãi suất huy động.

Chứng khoán Vietcombank cũng dự báo dư địa giảm lãi suất huy động sẽ bị hạn chế trong thời gian tới; thay vào đó có xu hướng tăng nhẹ trở lạ do ba yếu tố: Thứ nhất, tín dụng nhiều khả năng bứt tốc vào cuối năm khi NHNN nới chỉ tiêu, buộc các ngân hàng – đặc biệt nhóm NHTM cổ phần – phải đẩy mạnh huy động vốn, làm gia tăng rủi ro thiếu hụt thanh khoản cục bộ. Thứ hai, áp lực tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu. Và thứ ba là thị trường bất động sản và tài sản tài chính tăng nóng làm gia tăng nhu cầutín dụng rủi ro, tạo động lực gián tiếp cho việc điều chỉnh lãi suất huy động lên mức hợp lý để kiểm soát dòng vốn.

Chia sẻ tại Buổi công bố Kết quả Kinh doanh mới đây, ông Vũ Minh Trường - Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính VPBank cho biết tình trạng tín dụng tăng nhanh hơn huy động kéo dài, gây áp lực lên thanh khoản và lãi suất trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo VPBank, tăng trưởng tín dụng của hệ thống từ đầu năm (year to date) đạt khoảng 13,5%, trong khi đó tăng trưởng huy động là 9,6%. Tương tự, so với cùng kỳ tháng 9/2024, tín dụng tăng gần 19%, trong khi huy động tăng khoảng 16%, chênh lệch giữa hai con số này khoảng 3%.

"Các chỉ số này đã liên tục tăng trong thời gian gần đây, dẫn đến tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) của hệ thống ở mức tương đối cao, hiện khoảng 98% nếu chỉ tính thị trường 1. Đây là những yếu tố cho thấy áp lực tăng lãi suất hiện nay là rất rõ ràng", ông Trường cho hay.

Còn theo ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB, trong bối cảnh tỷ giá chịu sức ép, việc lãi suất nhích lên là phù hợp với diễn biến thị trường. Việc tăng lãi suất sẽ giúp giảm sức hấp dẫn của việc nắm giữ ngoại tệ, qua đó góp phần bảo vệ giá trị của đồng Việt Nam.

Ngoài yếu tố tỷ giá, ông Ánh cũng cho rằng, chính sách tiền tệ của Mỹ cũng tác động đáng kể đến mặt bằng lãi suất tại Việt Nam. Hiện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì chính sách thắt chặt với mức lãi suất USD quanh 3,75-4%. Mặt bằng cao này khiến dòng vốn quốc tế có xu hướng ưu tiên các thị trường có lợi suất hấp dẫn hơn, làm giảm khả năng thu hút vốn vào các nền kinh tế mới nổi.