Ngân hàng lớn cũng chạy đua huy động tiền gửi: Techcombank tăng lãi suất kịch trần, VPBank liên tiếp điều chỉnh, Vietcombank, Agribank, VietinBank tung ưu đãi

Theo ghi nhận của người viết, từ đầu tháng 11 đến nay đã có khoảng 20 ngân hàng tăng lãi suất huy động. Trong đó, nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng từ 0,1–0,5 điểm %, thậm chí có nơi nâng đến mức trần ở các kỳ hạn dưới 6 tháng.

Đáng chú ý, làn sóng chạy đua huy động tiền gửi trong tháng 11 còn có sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp của các ngân hàng lớn.

Techcombank vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới kể từ ngày 20/11/2025 với việc điều chỉnh tăng ở nhiều kỳ hạn. Trong đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng tại ngân hàng này đã tăng lên mức tối đa được phép là 4,75%/năm - dành cho khách hàng Private gửi tiền qua kênh trực tuyến.

VPBank cũng đã có 2 lần tăng lãi suất huy động kể từ đầu tháng 11 với tổng mức tăng 0,5 – 0,8%/năm tùy kỳ hạn. Hiện lãi suất cao nhất tại ngân hàng này đã lên tới 6,1%/năm.

Hồi đầu tháng, MB đã tăng lãi suất huy động 0,3%-0,5%/năm với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 18 tháng.

Không trực tiếp tăng lãi suất huy động, song nhóm Big4 mới đây đã tung ra một loạt các chương trình ưu đãi nhằm thu hút tiền gửi khách hàng.

Vietcombank đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiền từ ngày 17/11/2025 đến 16/01/2026. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng, với số tiền tối thiểu 30 triệu đồng, sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số.

Bên cạnh đó, Vietcombank còn triển khai chương trình tặng điểm Loyalty từ 12/11/2025 đến 31/12/2025 cho người gửi tiền. Điểm thưởng được sử dụng để đổi các loại quà tặng, voucher hoặc ưu đãi trên ứng dụng VCB Digibank.

Mức điểm được cộng tính theo tỷ lệ phần trăm trên số tiền gửi. Khách hàng Priority được cộng 0,006% x số tiền gửi (tương đương 6 điểm/100.000 đồng). Khách hàng thường được cộng 0,003% * số tiền gửi (3 điểm/100.000 đồng). Điểm thưởng được sử dụng để đổi các loại quà tặng, voucher hoặc ưu đãi trên ứng dụng VCB Digibank.

Agribank cũng không đứng ngoài cuộc khi công bố trao hơn 3.300 giải thưởng cho người gửi tiết kiệm từ ngày 10/11 đến 31/12/2025. Trong đó, giải đặc biệt là sổ tiết kiệm trị giá lên tới 1 tỷ đồng.

Những người gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 tháng sẽ được nhận 1 mã dự thưởng với số tiền gửi tương ứng 8, 10, 15 triệu đồng.

Tại VietinBank, từ 13/10/2025 đến 31/12/2025, khách hàng gửi từ 200 triệu đồng tại quầy có thể nhận quà tặng đến 800.000 đồng.

Đối với hình thức gửi tiền tiết kiệm online, khách hàng mở mới hoặc tái tục tiết kiệm từ 1 triệu đồng, kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên qua VietinBank iPay Mobile/Web ngoài ưu đãi lãi suất khi gửi tiền online, khách hàng còn được nhân đôi số điểm Loyalty so với chính sách hiện hành, cụ thể: Mỗi 1 triệu gửi tiết kiệm qua VietinBank iPay khách hàng nhận 20 điểm Loyalty thay vì 10 điểm như thông thường. Điểm thưởng được tích lũy để đổi quà tặng, voucher mua sắm hoặc các ưu đãi dịch vụ khác trong hệ sinh thái VietinBank Loyalty.

Theo giới chuyên môn, các động thái tăng lãi suất trên diện rộng cho thấy cuộc đua huy động vốn đã sôi động trở lại trong quý IV/2025, nhằm đón đầu nhu cầu vốn tăng cao dịp cuối năm và thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng huy động - cho vay.

Chia sẻ tại Buổi công bố Kết quả Kinh doanh mới đây, ông Vũ Minh Trường - Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính VPBank cho biết tình trạng tín dụng tăng nhanh hơn huy động kéo dài, gây áp lực lên thanh khoản và lãi suất trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo VPBank, tăng trưởng tín dụng của hệ thống (year to date) đạt khoảng 13,5%, trong khi đó tăng trưởng huy động là 9,6%. Tương tự, so với cùng kỳ tháng 9 năm trước, tín dụng tăng gần 19%, trong khi huy động tăng khoảng 16%, chênh lệch giữa hai con số này khoảng 3%.

"Các chỉ số này đã liên tục tăng trong thời gian gần đây, dẫn đến tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) của hệ thống ở mức tương đối cao, hiện khoảng 98% nếu chỉ tính thị trường 1. Đây là những yếu tố cho thấy áp lực tăng lãi suất hiện nay là rất rõ ràng", ông Trường cho hay.

Còn theo ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB, trong bối cảnh tỷ giá chịu sức ép, việc lãi suất nhích lên là phù hợp với diễn biến thị trường. Việc tăng lãi suất sẽ giúp giảm sức hấp dẫn của việc nắm giữ ngoại tệ, qua đó góp phần bảo vệ giá trị của đồng Việt Nam.

Ngoài yếu tố tỷ giá, ông Ánh cũng cho rằng, chính sách tiền tệ của Mỹ cũng tác động đáng kể đến mặt bằng lãi suất tại Việt Nam. Hiện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn duy trì chính sách thắt chặt với mức lãi suất USD quanh 3,75-4%. Mặt bằng cao này khiến dòng vốn quốc tế có xu hướng ưu tiên các thị trường có lợi suất hấp dẫn hơn, làm giảm khả năng thu hút vốn vào các nền kinh tế mới nổi.