Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 12/2025: Áp dụng ưu đãi hấp dẫn cho người gửi tiền

04-12-2025 - 12:23 PM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 12/2025: Áp dụng ưu đãi hấp dẫn cho người gửi tiền

Đầu tháng 12, lãi suất huy động cao nhất tại Vietcombank được dành cho tiền gửi kỳ hạn 24 - 60 tháng.

Lãi suất huy động Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân tháng 12/2025

Khảo sát mới nhất đầu tháng 12/2025, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục áp dụng biểu lãi suất dao động khoảng 0,2 - 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy, nhận lãi cuối kỳ.

Theo đó, các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 7 - 14 ngày áp dụng lãi suất 0,2%/năm.

Các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 2 tháng được hưởng lãi suất 1,6%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 1,9%/năm; kỳ hạn 6 và 9 tháng có cùng mức lãi suất 2,9%/năm; tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đang được Vietcombank huy động với lãi suất 4,6%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi cao nhất đang được Vietcombank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy là 4,7%/năm, dành cho các kỳ hạn gửi 24 - 60 tháng.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn

Lãi suất

Không kỳ hạn

0,10%

7 ngày

0,20%

14 ngày

0,20%

1 tháng

1,60%

2 tháng

1,60%

3 tháng

1,90%

6 tháng

2,90%

9 tháng

2,90%

12 tháng

4,60%

24 tháng

4,70%

36 tháng

4,70%

48 tháng

4,70%

60 tháng

4,70%

Nguồn: Vietcombank

Ngoài hình thức gửi tiền tại quầy, Vietcombank cũng đang triển khai hình thức gửi tiền trực tuyến nhằm đem lại sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Với hình thức này, Vietcombank áp dụng cùng biểu lãi suất so với tiền gửi thông thường tại quầy và dao động trong khoảng 0,2 - 4,7%/năm.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi online Vietcombank

Kỳ hạn

Lãi suất

14 ngày

0,20%

1 tháng

1,60%

3 tháng

1,90%

6 tháng

2,90%

9 tháng

2,90%

12 tháng

4,60%

24 tháng

4,70%

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất huy động Vietcombank dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 12/2025

Trong tháng 12/2025, lãi suất huy động Vietcombank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp nằm trong khoảng 1,5 - 4,2%/năm.

Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 1 - 2 tháng được hưởng lãi suất là 1,5%/năm; lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng là 1,8%/năm; tiền gửi kỳ hạn 6 và 9 tháng có lãi suất là 2,8%/năm; tiền gửi kỳ hạn 12 tháng được niêm yết lãi suất 4,1%/năm.

Các kỳ hạn gửi 24 – 60 tháng của khách hàng doanh nghiệp được Vietcombank áp dụng lãi suất huy động 4,2%/năm.

Mức lãi suất dành cho tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tổ chức tại Vietcombank hiện là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi Vietcombank dành cho khách hàng doanh nghiệp

Kỳ hạn

Lãi suất

Không kỳ hạn

0,2%

1 tháng

1,5%

2 tháng

1,5%

3 tháng

1,8%

6 tháng

2,8%

9 tháng

2,8%

12 tháng

4,1%

24 tháng

4,2%

36 tháng

4,2%

48 tháng

4,2%

60 tháng

4,2%

Nguồn: Vietcombank

Lưu ý rằng các mức lãi suất trên mang ý nghĩa tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian cũng như theo từng điều kiện thị trường. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank gần nhất để biết thông tin chi tiết.

Bên cạnh đó, Vietcombank đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng gửi tiền từ ngày 17/11/2025 đến 16/01/2026. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng, với số tiền tối thiểu 30 triệu đồng, sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số.

Bên cạnh đó, Vietcombank còn triển khai chương trình tặng điểm Loyalty từ 12/11/2025 đến 31/12/2025 cho người gửi tiền. Điểm thưởng được sử dụng để đổi các loại quà tặng, voucher hoặc ưu đãi trên ứng dụng VCB Digibank.

Mức điểm được cộng tính theo tỷ lệ phần trăm trên số tiền gửi. Khách hàng Priority được cộng 0,006% x số tiền gửi (tương đương 6 điểm/100.000 đồng). Khách hàng thường được cộng 0,003% * số tiền gửi (3 điểm/100.000 đồng). Điểm thưởng được sử dụng để đổi các loại quà tặng, voucher hoặc ưu đãi trên ứng dụng VCB Digibank.

Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 12/2025: Người gửi tiền được nhận thêm ưu đãi

Tin Vũ

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
10 ngân hàng nắm 70% tiền gửi toàn hệ thống: Không phải BIDV, đây là ngân hàng đang hút thêm được nhiều tiền gửi khách hàng nhất

10 ngân hàng nắm 70% tiền gửi toàn hệ thống: Không phải BIDV, đây là ngân hàng đang hút thêm được nhiều tiền gửi khách hàng nhất Nổi bật

Sáng 4/12: Giá vàng nhẫn tại SJC, Bảo Tín Minh Châu,... giảm

Sáng 4/12: Giá vàng nhẫn tại SJC, Bảo Tín Minh Châu,... giảm Nổi bật

Thanh toán không chạm bùng nổ: Smartphone đang dần thay thế thẻ vật lý

Thanh toán không chạm bùng nổ: Smartphone đang dần thay thế thẻ vật lý

12:06 , 04/12/2025
Tràn ngập ưu đãi xuyên suốt tháng 12 mừng sinh nhật Sacombank

Tràn ngập ưu đãi xuyên suốt tháng 12 mừng sinh nhật Sacombank

09:59 , 04/12/2025
VIB xác lập kỷ lục Ngân hàng đầu tiên triển khai trả góp trên thẻ thanh toán quốc tế

VIB xác lập kỷ lục Ngân hàng đầu tiên triển khai trả góp trên thẻ thanh toán quốc tế

09:37 , 04/12/2025
Thuế TP.HCM thông báo khẩn

Thuế TP.HCM thông báo khẩn

09:16 , 04/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên