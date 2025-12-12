Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng Big4 huy động lãi suất lên tới 6,6%/năm, tặng thêm tiền mặt cho người gửi tiền

12-12-2025 - 10:30 AM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất này hiện cao hơn 1,8%/năm so với mức lãi suất cao nhất đang áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mới đây thông báo phát hành Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc với mức lãi suất ưu đãi cố định lên tới 6,6%/năm.

Với số tiền gửi tối thiểu chỉ từ 300 triệu đồng/khoản, khách hàng đã có thể tham gia sản phẩm và ngay khi gửi tại quầy sẽ nhận thêm quà tặng tiền mặt, gia tăng giá trị khoản đầu tư ngay từ thời điểm ban đầu.

Cụ thể, đối với mỗi Chứng chỉ tiền gửi trị giá 300 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được quà tiền mặt 100.000 đồng cho kỳ hạn 15 đến 18 tháng và nhận 150.000 đồng đối với kỳ hạn 24 tháng.

Một trong những ưu điểm nổi bật của Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc là mức lãi suất ưu đãi cố định lên tới 6,6%/năm trong suốt kỳ hạn. Lãi suất này hiện cao hơn 1,8%/năm so với mức lãi suất cao nhất đang áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy.

Bên cạnh đó, Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc của BIDV còn có sự linh hoạt trong phương thức trả lãi, khách hàng có thể lựa chọn nhận lãi định kỳ theo quý hoặc nhận lãi một lần vào cuối kỳ.

Ngoài ra, sản phẩm còn cho phép khách hàng rút trước hạn toàn phần hoặc một phần khi phát sinh nhu cầu sử dụng vốn.

Chương trình phát hành Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc được triển khai đến hết ngày 31/12/2025 tại tất cả các chi nhánh và phòng giao dịch BIDV trên toàn quốc.

Chuyên gia: Động thái của Ngân hàng Nhà nước có thể là tín hiệu bắt đầu của chu kỳ tăng lãi suất

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

