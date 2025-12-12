Sáng ngày 12/12, giá vàng tăng lên mức cao nhất gần 2 tháng

Cập nhật mới nhất vào sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt tăng so với mức đóng cửa hôm qua.

Đối với vàng miếng, Công ty SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu ở mức 153,6- 1556 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Bảo Tín Mạnh Hải có cùng mức tăng và tiếp tục chào mua cao hơn, giao dịch ở mức 153,7 - 155,6 triệu đồng/lượng

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 150,5 – 153 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng. Công ty PNJ và DOJI niêm yết giá mua - bán ở mức 150,6 – 153,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua - bán tại 152 - 155 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng được giao dịch mức 152 - 155 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua.

-----------------------------------------------

Tại thị trường trong nước, ghi nhận vào đầu giờ sáng nay (12/12), giá vàng vẫn chưa thay đổi so với mức đóng cửa hôm qua.

Vàng miếng mua - bán tại Công ty SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu ở mức 152,5 - 154,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục chào mua cao hơn, giao dịch ở mức 152,6 - 154,5 triệu đồng/lượng

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 149,6 – 152,1 triệu đồng/lượng. Công ty PNJ và DOJI tiếp tục giữnguyên giá mua - bán ở mức 149,5 – 152,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua - bán tại 151 - 154 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải được giao dịch mức 151 - 154 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào đầu sáng nay ở mức 4.272 USD/ounce, giảm 0,16% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng thế giới đã bật tăng 1,2% trong phiên giao dịch 11/12, đạt mức cao nhất kể từ ngày 21/10.

Giá vàng bật tăng mạnh sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày vào rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam) và quyết định hạ lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm % với tỷ lệ 9 phiếu thuận - 3 phiếu chống.

Đây là lần hạ lãi suất thứ ba liên tiếp trong năm nay của ngân hàng trung ương Mỹ - đúng như dự đoán của thị trường và nối tiếp động thái vào tháng 9 và tháng 10.

Về kinh tế, FOMC đã nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên 2,3%, cao hơn nửa điểm phần trăm so với triển vọng tháng 9. Ủy ban tiếp tục kỳ vọng lạm phát sẽ duy trì trên mức mục tiêu 2% cho đến năm 2028.

Ngoài quyết định lãi suất, Fed cũng thông báo sẽ mua chứng khoán kho bạc trở lại. Động thái này diễn ra trong bối cảnh công chúng lo ngại về áp lực trên thị trường liên ngân hàng. Theo đó, Fed sẽ bắt đầu bằng việc mua 40 tỷ USD tín phiếu kho bạc từ ngày 12/12. Hoạt động mua vào dự kiến sẽ “duy trì ở mức cao trong vài tháng”, sau đó có thể sẽ “giảm đáng kể”.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương đang ở vị thế tốt để ứng phó với những gì sắp xảy ra đối với nền kinh tế, nhưng từ chối đưa ra thêm hướng dẫn nào về việc liệu có đợt cắt giảm lãi suất nào nữa trong tương lai gần hay không.

Các dự báo về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) - được gọi là biểu đồ chấm - vẫn không thay đổi, với việc các nhà hoạch định chính sách dự kiến lãi suất sẽ giảm xuống 3,4% vào năm tới, cho thấy khả năng sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất.

Ngân hàng trung ương chỉ dự kiến có một đợt cắt giảm lãi suất tiềm năng trong năm 2027 và kỳ vọng lãi suất dài hạn sẽ ổn định ở mức 3,1%.

Lãi suất thấp hơn làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng đối với nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp hàng tháng của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày 16 tháng 12, để có thêm thông tin về lộ trình chính sách của Fed.

Trong khi đó, cơ quan quản của Ấn Độ hôm thứ Tư đã cho phép các quỹ hưu trí của nước này đầu tư vào các quỹ ETF vàng và bạc.