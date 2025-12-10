Ngày 10/12: Giá vàng miếng tăng 1 triệu đồng/lượng, SJC nâng giá vàng nhẫn

Chốt phiên giao dịch 10/12, giá vàng miếng tại các nhà vàng lớn đồng loạt giảm trong khi chỉ có công ty SJC tăng giá vàng nhẫn.

Đối với vàng miếng, Công ty SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá mua - bán vàng miếng SJC ở mức 152,7 - 154,7 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Bảo Tín Mạnh Hải có cùng mức tăng và tiếp tục chào mua cao hơn, giao dịch ở mức 152,8 - 153,7 triệu đồng/lượng

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 149,6 – 152,1 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng so với mức đóng cửa hôm qua.

Công ty PNJ và DOJI giữ nguyên mua - bán ở mức 149,5 – 152,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua - bán tại 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối ngày hôm qua.

Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng giữ nguyên tại mức 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận lúc 9h sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt tăng 500.000 - 1.000.000 đồng/lượng.

Công ty PNJ và DOJI giữ nguyên mua - bán ở mức 149,5 – 152,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu mua - bán tại 151 - 154 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng.

Vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng giao dịch tại mức 151 - 154 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với cuối phiên hôm qua.

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng rơi vào khoảng 2 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn chênh nhau 2,5 - 3 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn khoảng 19,5 triệu đồng/lượng so với thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận đầu giờ sáng nay ở mức 4.207 USD/ounce, gần như đi ngang so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, giá vàng thế giới đã tăng 0,41% trong phiên giao dịch 9/12.

Giá vàng tăng nhẹ khi các nhà giao dịch đang ngóng chờ quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến được công bố vào rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam). Thị trường cũng sẽ theo dõi sát sao cuộc họp báo sau cuộc họp của Chủ tịch Fed Jerome Powell, để tìm kiếm sự rõ ràng về định hướng chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ..

Công cụ FedWatch của CME hiện cho thấy xác suất giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày mai là 87%, phản ánh sự đồng thuận rộng rãi của thị trường.Lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng này tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng, với các ngân hàng trung ương duy trì vị thế là những người mua ròng lớn. Trung Quốc đã tăng dự trữ vàng chính thức tháng thứ 13 liên tiếp trong tháng 11, tích lũy thêm 74,12 triệu ounce. Việc tích lũy liên tục này của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cùng với hoạt động mua mạnh mẽ từ nhiều ngân hàng trung ương khác và dòng vốn mạnh mẽ đổ vào quỹ SPDR Gold Shares ETF (GLD), là động lực chính thúc đẩy đà tăng phi thường 60% của vàng từ đầu năm đến nay.

Hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương toàn cầu phản ánh mối lo ngại rộng hơn về tình trạng phá giá tiền tệ, bất ổn địa chính trị và tầm quan trọng chiến lược của việc đa dạng hóa dự trữ khỏi các tài sản truyền thống bằng USD.