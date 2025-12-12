Khoảnh khắc Thủ tướng ghé thăm VikKafe - Câu chuyện truyền cảm hứng về những người phụ nữ ngân hàng số

Ông Lê Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc Vikki Bank, chia sẻ: Thủ tướng đã thử nhiều loại trà, cà phê và dành lời khen cho hương vị cũng như tinh thần sáng tạo của đội ngũ nữ nhân viên. Trước khi rời đi, Thủ tướng nhẹ nhàng mang theo những chiếc ly đã dùng thử thay vì để lại. Hành động giản dị, tinh tế ấy gợi lên sự trân trọng đối với nỗ lực lao động và tinh thần khởi nghiệp của những người phụ nữ đang ngày đêm làm mới hình ảnh của ngân hàng.

Khoảnh khắc nhỏ, nhưng đủ để thắp lên niềm tin rằng: bất kỳ sáng kiến nào, dù bé nhỏ, khi được nuôi dưỡng bằng tâm huyết, đều có thể tạo nên giá trị cho cộng đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại sự kiện, và thưởng thức cafe tại gian hàng của VikKafe

VikKafe - một mầm xanh khởi nghiệp của những người phụ nữ ngân hàng

Từ câu chuyện giản dị ấy, VikKafe được nhắc đến như một dấu ấn đẹp của Vikki Bank. Không chỉ là một góc cà phê trong chi nhánh, VikKafe mang trong mình tinh thần khởi nghiệp nữ: sự dịu dàng, tinh tế, chu đáo và khát khao tạo ra những trải nghiệm ấm áp cho khách hàng.

Đầu tháng 10/2025, ba chi nhánh của Vikki Bank khai trương không gian VikKafe - một "điểm hẹn tài chính" nơi khách hàng có thể giao dịch trong bầu không khí thư giãn, thưởng thức thức uống do chính nhân viên ngân hàng pha chế.

Tại lễ khai trương, ông Lê Văn Thành động viên chị em: "Hôm nay, mỗi chi nhánh không chỉ mở thêm một không gian mới, mà còn mở ra một cách tiếp cận khách hàng tinh tế hơn, gần gũi hơn và giàu cảm xúc thông qua VikKafe."

Mô hình này thể hiện bước chuyển mình đầy nhân văn của dịch vụ ngân hàng: biến từng giao dịch thành một trải nghiệm đầy ấm áp, mang hơi thở của sự chăm sóc và tử tế.

Hành trình hồi sinh Vikki Bank - khi ngân hàng chuyển mình thành ngân hàng số

Đằng sau một quầy cà phê nhỏ là câu chuyện lớn về một ngân hàng đang hồi sinh mạnh mẽ.

Đầu năm 2025, Ngân hàng Nhà nước giao HDBank tiếp nhận DongA Bank nhằm giữ vững an toàn hệ thống. Chỉ một tháng sau, DongA Bank được tái định vị và chuyển đổi thành Vikki Bank - ngân hàng số thế hệ mới với khát vọng trở thành hình mẫu ngân hàng số cho tương lai.

Quá trình tái cấu trúc diễn ra ổn định: Hệ thống giao dịch duy trì liên tục, quyền lợi người gửi tiền được bảo đảm tuyệt đối, hoạt động vận hành chuyển đổi theo đúng lộ trình đã được phê duyệt.

Vươn lên từ mặc cảm mất mát nặng nề, 10 năm đằng đẵng giám sát đặc biệt, gần 4.000 nhân viên đang tự tin bước tới tương lai.

Chỉ trong 9 tháng, Vikki Bank đã ghi nhận kết quả vượt kỳ vọng: Ngân hàng bắt đầu có lãi trở lại, gần 2 triệu lượt tải ứng dụng, 1,5 triệu khách hàng mới, 20.000 tỷ đồng huy động online, 80.000 tỷ đồng qua hệ thống chi nhánh, Top 1 ngân hàng được nhắc đến nhiều nhất trên môi trường số,h ơn 3,9 triệu lượt truy cập website, thu nhập cán bộ nhân viên tăng được 70%.

Những con số ấy cho thấy một ngân hàng mới đang trỗi dậy, mang sức sống và tinh thần của thời đại số.

Khi một câu chuyện nhỏ, lan toả năng lượng lớn

Khoảnh khắc Thủ tướng ghé lại quầy VikKafe, trò chuyện và động viên các chị em ngân hàng, rồi tự tay mang theo những chiếc ly dùng thử - hình ảnh ấy đã trở thành câu chuyện đẹp lan truyền tại hội nghị.

Với những người phụ nữ đứng sau mô hình này, đó là lời khích lệ đáng nhớ.

Với Vikki Bank, đó là minh chứng cho hành trình đổi mới của mình: mỗi người, mỗi việc, mỗi sáng kiến - dù nhỏ - đều hướng đến con người và trải nghiệm của họ.

VikKafe không chỉ là một quầy cà phê. Đó là biểu tượng của sự sáng tạo nữ tính, tận tâm và lòng kiên trì của những người phụ nữ ngân hàng - những người đã góp phần thắp sáng chặng đường hồi sinh của Vikki Digital Bank.