Ngân hàng lớn nhất hệ thống tăng lãi suất tiết kiệm, các kỳ hạn ngắn tăng rất mạnh

12-12-2025 - 17:45 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng lớn nhất hệ thống tăng lãi suất tiết kiệm, các kỳ hạn ngắn tăng rất mạnh

Ngân hàng này vừa tăng mạnh lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn 1–11 tháng và cũng nâng lãi suất kỳ hạn trên 12 tháng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa chính thức gia nhập cuộc đua tăng lãi suất huy động, sau thời gian dài giữ yên. Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới cập nhật, BIDV đã nâng thêm 0,6 điểm %/năm cho kỳ hạn 1–5 tháng và 0,7 điểm %/năm cho kỳ hạn 6–11 tháng. Trong khi đó, kỳ hạn 12 tháng được giữ nguyên, còn các kỳ hạn dài 13–36 tháng tăng nhẹ 0,1 điểm %/năm.

Sau điều chỉnh, lãi suất online của BIDV đang neo ở mức 2,6%/năm cho kỳ hạn 1–2 tháng; 2,9%/năm với kỳ hạn 3–5 tháng; 4%/năm cho các khoản gửi 6–11 tháng. Kỳ hạn 12 tháng giữ nguyên 4,7%/năm, trong khi kỳ hạn 13–18 tháng tăng lên 4,8%/năm và mức cao nhất 5%/năm áp dụng cho kỳ hạn 24–36 tháng.

Ngân hàng lớn nhất hệ thống vừa tăng lãi suất tiết kiệm, một số kỳ hạn tăng rất mạnh - Ảnh 1.

Nguồn: BIDV

Không chỉ tăng lãi suất tiết kiệm, BIDV cũng mới thông báo phát hành Chứng chỉ tiền gửi Phát Lộc với mức lãi suất ưu đãi cố định lên tới 6,6%/năm.

BIDV hiện là ngân hàng có quy mô tiền gửi khách hàng và tài sản lớn nhất hệ thống. Động thái tăng lãi suất của nhà băng này được cho là sẽ tác động không nhỏ tới mặt bằng lãi suất huy động trong thời gian tới.

Trước BIDV, VietinBank cũng mới tăng lãi suất huy động cho kênh tiết kiệm trực tuyến từ đầu tháng 12, với việc điều chỉnh tăng ở hầu hết các kỳ hạn ngắn.

Cụ thể, ở nhóm kỳ hạn 1–2 tháng, lãi suất online được nâng thêm 0,4 điểm %, lên 2,4%/năm. Các kỳ hạn 3–5 tháng ghi nhận mức tăng 0,5 điểm %, đưa lãi suất lên 2,8%/năm. Nhóm kỳ hạn 6–11 tháng tăng 0,6 điểm %, lên mức 3,9%/năm. Riêng các kỳ hạn dài từ 12 đến 36 tháng không thay đổi, với mức 4,7%/năm cho kỳ hạn 12–18 tháng và 5%/năm cho kỳ hạn 24–36 tháng.

Kể từ đầu tháng 12, đã có 6 ngân hàng tăng lãi suất huy động, bao gồm cả ngân hàng lớn như VPBank, VietinBank, BIDV. Trước đó, khoảng 20 ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tháng 11 với mức điều chỉnh phổ biến trong khoảng 0,2 – 0,5 điểm %, tập trung vào các kỳ hạn dưới 12 tháng, cá biệt nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng 0,6 – 0,8 điểm% đối với các kỳ hạn ngắn.

Theo giới chuyên môn, xu hướng tăng lãi suất trên diện rộng là nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tăng cao dịp cuối năm và thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng huy động - cho vay.

Chia sẻ tại Buổi công bố Kết quả Kinh doanh mới đây, ông Vũ Minh Trường - Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính VPBank cho biết tình trạng tín dụng tăng nhanh hơn huy động kéo dài, gây áp lực lên thanh khoản và lãi suất trong thời gian cuối năm.

Theo lãnh đạo VPBank, tăng trưởng tín dụng của hệ thống 9 tháng đầu năm (year to date) đạt khoảng 13,5%, trong khi đó tăng trưởng huy động là 9,6%. Tương tự, so với cùng kỳ tháng 9/2024, tín dụng tăng gần 19%, trong khi huy động tăng khoảng 16%, chênh lệch giữa hai con số này khoảng 3%.

"Các chỉ số này đã liên tục tăng trong thời gian gần đây, dẫn đến tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) của hệ thống ở mức tương đối cao, hiện khoảng 98% nếu chỉ tính thị trường 1. Đây là những yếu tố cho thấy áp lực tăng lãi suất hiện nay là rất rõ ràng", ông Trường cho hay.

Ngân hàng Big4 huy động lãi suất lên tới 6,6%/năm, tặng thêm tiền mặt cho người gửi tiền

Quang Hưng

