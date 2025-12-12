“Cây Yêu Nước” MB phủ xanh các chi nhánh MB: Gieo tự hào chảy khắp non sông

Hướng tới tầm nhìn "Trở thành doanh nghiệp số, Tập đoàn tài chính dẫn đầu", MB không chỉ chú trọng đầu tư công nghệ mà còn kiên trì lan tỏa các giá trị nhân văn. Với vị thế Top 5 ngân hàng tại Việt Nam, MB duy trì nhiều hoạt động cộng đồng có chiều sâu, trong đó "Cây Yêu Nước" là một dấu ấn tiêu biểu.

"Cây Yêu Nước" là một phần chiến lược ESG toàn diện và thiết thực của MB

"Cây Yêu Nước" – hành động nhỏ, ý nghĩa lớn lan tỏa khắp non sông

Sau những phản hồi tích cực khi thí điểm Cây Yêu Nước trong chiến dịch A80, MB tiếp tục triển khai Cây Yêu Nước giai đoạn 2 với quy mô mở rộng tại 300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc. Là hệ thống nước uống trực tiếp ứng dụng công nghệ lọc Mitsubishi Cleansui (Nhật Bản), Cây yêu nước MB là giải pháp được MB thiết kế riêng nhằm mang đến trải nghiệm nước sạch tiện nghi và an toàn cho khách hàng tại điểm giao dịch.Thiết bị sử dụng màng lọc sợi rỗng – công nghệ được Mitsubishi Cleansui phát triển hơn 40 năm – cho phép lọc mạnh mẽ nhưng vẫn giữ nguyên khoáng chất tự nhiên, đồng thời loại bỏ clo dư, trihalomethane, chì, PFOS/PFOA, vi hạt nhựa, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước chất lượng cao trong bối cảnh môi trường ngày càng chịu áp lực.

Với tốc độ lọc nhanh 3L/phút, công suất 8.000L, hệ thống "Cây Yêu Nước" đảm bảo đáp ứng tốt lượng người sử dụng lớn tại các điểm giao dịch MB. Thiết bị đồng thời không tạo nước thải, không sử dụng dung môi hay hóa chất, góp phần giảm tác động đến môi trường.

Về vận hành, mỗi cây nước được trang bị hai chế độ nước nóng – lạnh, cơ chế bảo vệ quá nhiệt bằng Bimetal, Float switch kiểm soát mực nước chống tràn, van khóa an toàn và thiết kế chống rò rỉ nhằm đảm bảo an toàn và vận hành ổn định. Khay lấy nước tháo lắp dễ dàng, giúp cán bộ chi nhánh thuận tiện vệ sinh trong quá trình sử dụng hằng ngày. Theo đánh giá từ nghiên cứu hợp tác giữa Mitsubishi và Phòng thí nghiệm Đại học Tokyo, hệ thống này giảm hơn 80% lượng khí nhà kính so với việc sử dụng nước uống đóng chai PET 500ml. Ngoài ra, thiết bị có mức tiêu thụ điện tiết kiệm năng lượng, với 100W cho làm lạnh và 350W cho làm nóng.

Nhờ kết hợp những tiêu chí an toàn – sức khỏe – bền vững, "Cây Yêu Nước" không chỉ dừng lại ở việc phục vụ nước uống chất lượng cao mà còn thể hiện cam kết của MB trong việc mang đến các giải pháp thân thiện với cộng đồng và môi trường.

Tại các điểm giao dịch, hình ảnh "Cây Yêu Nước" được thiết kế tinh tế, mang thông điệp đặc trưng của MB như "Cùng MB yêu nước mỗi ngày", "Gieo tự hào chảy khắp non sông", "Nhớ mang bình nha". Những lời nhắn nhủ giản dị này trở thành lời gợi mở về lối sống xanh, uống nước đủ 2L mỗi ngày và lan tỏa trách nhiệm với cộng đồng.

MB sử dụng công nghệ lọc của Mitsubishi Cleansui, thương hiệu Nhật Bản uy tín với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý nước sạch uống ngay, đem lại sự an tâm cho người sử dụng.

Thiết kế thân thiện – Tiện ích phục vụ cộng đồng

"Cây Yêu Nước" có thiết kế hiện đại, dễ nhận diện với tông xanh đặc trưng của MB, vận hành ổn định và an toàn. Hệ thống cung cấp cả nước nóng – nước lạnh, phù hợp sử dụng quanh năm.

Việc bố trí "Cây Yêu Nước" ngay tại sảnh giao dịch giúp khách hàng và người dân dễ dàng tiếp cận nguồn nước sạch trong lúc chờ đợi, mang đến trải nghiệm tiện lợi và giàu tính nhân văn.

"Chờ làm thủ tục mà có sẵn cây nước sạch để dùng thì rất tiện, còn nhớ uống nước." – chị Thu Hà, khách hàng MB tại Hà Nội chia sẻ khi đến giao dịch.

"Cây yêu nước" - Cách MB bày tỏ tình yêu đất nước theo cách gần gũi, thiết thực

Đợt 2 của "Cây Yêu Nước" là chiến dịch nhằm tiếp tục nối dài giá trị MB đã khởi xướng thông qua các dự án cộng đồng như HiGreen – Trường Sa Xanh. Thông qua hợp tác với Quân chủng Hải quân và nỗ lực kêu gọi trồng 1 triệu cây xanh tại Trường Sa, MB đồng hành cùng chiến sĩ nơi đảo xa trong việc cải thiện môi trường sống và sinh hoạt.

"Cây Yêu Nước" mang tinh thần đó đến từng điểm giao dịch MB: sự quan tâm dành cho cộng đồng, cho khách hàng và cho những người dân ghé lại sử dụng nguồn nước sạch mỗi ngày. Đây là cách MB lan tỏa lòng yêu nước gần gũi, bền bỉ và dễ cảm nhận trong đời sống.

Nhiều cán bộ MB chia sẻ rằng sự hiện diện của "Cây Yêu Nước" giúp công việc của họ thêm ý nghĩa – mỗi lượt phục vụ khách hàng cũng chính là một cách đóng góp cho cộng đồng.

"Mỗi ngày chúng tôi phục vụ rất nhiều lượt khách, nên việc có ‘Cây Yêu Nước’ ngay sảnh giúp mọi người thoải mái hơn và lại ý nghĩa. Đây là điều nhỏ nhưng tạo cảm giác MB luôn quan tâm đến cộng đồng." – Nhân viên giao dịch MB Thủ Đức.

Với dự án "Cây Yêu Nước", Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục khẳng định định hướng phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội. Mỗi chi nhánh MB không chỉ là điểm giao dịch tài chính, mà còn là nơi kết nối yêu thương, sẻ chia và lan tỏa giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

"Cây Yêu Nước" đã có mặt tại tất cả các chi nhánh MB trên toàn quốc và sẵn sàng phục vụ trong giờ giao dịch. Mời bạn ghé điểm giao dịch MB gần nhất để trải nghiệm trực tiếp "Cây Yêu Nước" và chia sẻ cảm nghĩ tại Fanpage MB: https://www.facebook.com/VietnamMBBank