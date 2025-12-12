Lãi suất cho vay mua nhà tăng, TS.Nguyễn Trí Hiếu nói: "Giá BĐS vẫn rất khó giảm, nhà đầu tư, doanh nghiệp sẽ không sẵn sàng giảm giá bán"

Chỉ trong vòng gần một tháng trở lại đây, thị trường tiền gửi ghi nhận làn sóng tăng lãi suất tại nhiều ngân hàng thương mại. Không ít nhà băng đã điều chỉnh mạnh lãi suất tiết kiệm, với mức tăng lên tới 1,6%/năm ở một số kỳ hạn. Lãi suất tiết kiệm quanh mốc 7%/năm hiện đã xuất hiện tại nhiều ngân hàng ở các kỳ hạn 6-7 tháng.

Song song với đó, lãi suất cho vay mua nhà cũng bắt đầu nhích lên. Khảo sát cho thấy, lãi vay mua nhà tại các ngân hàng thương mại trong nước hiện phổ biến ở mức 7–8%/năm trong giai đoạn ưu đãi đầu, tùy theo thời gian cố định lãi suất. Trong khi đó, một số ngân hàng nước ngoài vẫn duy trì mức lãi thấp hơn, dao động khoảng 6–7,5%/năm.

Liên quan đến xu hướng lãi suất tăng, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, khi lãi suất huy động tăng, việc lãi suất cho vay nhích lên là điều khó tránh khỏi.

"Với xu hướng lãi suất tiết kiệm tăng như hiện nay, rất khó yêu cầu các ngân hàng không tăng lãi suất cho vay, bởi lãi suất huy động tăng thì lãi suất cho vay cũng phải tăng để đảm bảo đầu vào – đầu ra của ngân hàng. Khi lãi suất cho vay tăng, việc tiếp cận vốn sẽ trở nên khó khăn hơn," TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định.

Theo ông Hiếu, lãi suất cho vay tăng chắc chắn sẽ tạo thêm áp lực tài chính đối với người mua nhà, đặc biệt là nhóm khách hàng vay vốn lớn, sử dụng đòn bẩy cao. Tuy nhiên, điều này chưa đủ để tạo ra một làn sóng giảm giá mạnh trên thị trường bất động sản.

"Giá bất động sản rất khó giảm. Nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp sẽ không sẵn sàng giảm giá bán, bởi chi phí tài chính cao, chi phí nguyên vật liệu cao. Dù hàng tồn kho nhiều, họ vẫn giữ hàng vì không muốn bán thấp. Nếu không có biện pháp kiểm soát đầu cơ hay chính sách thuế phù hợp, giá bất động sản sẽ tiếp tục neo ở mức cao," ông Hiếu nhấn mạnh.

Ở góc nhìn thị trường, chia sẻ tại Hội nghị Bất động sản Việt Nam 2025 diễn ra mới đây, ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, bước sang quý cuối năm, mặt bằng lãi suất bắt đầu nhích lên khi nhiều ngân hàng ghi nhận lượng tiền gửi suy giảm, buộc các nhà băng phải điều chỉnh tăng lãi suất huy động, đặc biệt ở các kỳ hạn trung và dài.

Theo ông Quốc Anh, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại nhiều ngân hàng hiện đã quay về vùng 5,3–5,5%/năm. Diễn biến này cho thấy áp lực cân đối nguồn vốn đang gia tăng, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh và đầu tư công tăng mạnh vào cuối năm.

Tuy nhiên, ông Quốc Anh cho rằng, để đánh giá đúng tác động của nhịp tăng lãi suất hiện nay, cần đặt trong tương quan so sánh với giai đoạn 2022 – thời điểm thị trường bất động sản chịu cú sốc lớn khi lãi suất cho vay tăng vọt lên 11–15%/năm, trong khi tín dụng bị siết chặt do khủng hoảng trái phiếu doanh nghiệp.

Khi đó, chi phí vốn tăng đột ngột đã khiến thị trường gần như chững lại, thanh khoản sụt giảm mạnh và nhiều nhà đầu tư buộc phải bán ra để cắt lỗ, đặc biệt ở phân khúc đất nền sử dụng đòn bẩy tài chính cao.

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, bối cảnh năm 2025 có nhiều điểm khác biệt. Việc lãi suất huy động tăng nhẹ hiện nay chủ yếu mang tính kỹ thuật, nhằm tái lập mặt bằng vốn sau giai đoạn lãi suất thấp kéo dài trong năm 2024. Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến quanh mức 6–7%/năm, dù cao hơn mức đáy trước đó nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn căng thẳng năm 2022.

Ông cho rằng, nhịp tăng lãi suất cuối năm chưa đủ lớn để tạo ra cú sốc đối với thị trường bất động sản. Thay vào đó, tác động chủ yếu là khiến người mua và nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính, lựa chọn kỹ hơn về thời điểm và sản phẩm đầu tư.

Ở góc độ thị trường, dòng tiền hiện vẫn có xu hướng tìm đến bất động sản và các kênh đầu tư khác trong bối cảnh lãi suất huy động dù tăng nhưng vẫn ở mức thấp so với nhiều giai đoạn trước. Điều này giúp thị trường duy trì trạng thái "neo giá", thay vì bước vào chu kỳ giảm sâu.

Theo ông Quốc Anh, trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục giai đoạn thăm dò khi lãi suất nhích lên và chi phí vốn tăng dần. Tuy nhiên, khả năng xuất hiện kịch bản căng thẳng như năm 2022 là rất thấp, khi nền tảng vĩ mô ổn định hơn và cấu trúc thị trường đã có sự điều chỉnh đáng kể sau cú sốc trước đó.