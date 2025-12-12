Cơ hội sở hữu vé Super Fan Concert 1 trở lại với Fan Anh Trai tại Vũ trụ Sinh lời VIB

Vũ trụ Sinh lời VIB đang bước vào 3 tuần đua kịch tính trước khi đóng cửa vào 31/12/2025. Tại đó, thẻ Smart Card nửa tỷ, xe Vespa Sprint S150, iPhone 17 Pro Max, vé Super Fan Concert 1 Anh Trai "Say Hi" đang được săn lùng bởi các Fan, cùng nhiều quà giá trị khác đang đợi bạn.

Rất nhiều quà tặng giá trị đang đợi bạn – Tỷ lệ trúng thưởng 100%

Kể từ khi chính thức ra mắt, Vũ trụ Sinh lời đã thu hút hàng trăm ngàn chủ tài khoản Siêu Lợi Suất và chủ thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card tham gia. Theo đó, khách hàng của Bộ đôi Sinh lời VIB không chỉ dừng lại ở việc tận hưởng lợi ích kép đến 9,3% mà còn mặc nhiên bước vào Vũ trụ Sinh lời để mở rộng hành trình tích lũy lợi ích.

Các phần quà đã được trao bao gồm tiền mặt, voucher hoàn tiền nạp điện thoại, thanh toán hóa đơn, e-voucher trải nghiệm nhiều dịch vụ ăn uống, mua sắm, sức khỏe, giải trí, làm đẹp như Omakase, TopZone, Vascara, gói xem phim CGV 1 năm, các quà công nghệ như iPad, Apple Watch, AirPods, iPhone 17 Pro Max, sổ tiết kiệm trực tuyến, vé máy bay Traveloka, xe máy Vespa Sprint S150... Với cơ chế quay là trúng 100%, trung bình mỗi ngày có gần 4.000 quà thưởng được trao đến khách hàng. Trong số đó, đã có 2 khách hàng may mắn trở thành chủ nhân của Vespa Sprint S150, 1 người sở hữu iPhone 17 Pro Max.

Đặc biệt, với nhóm quà Điểm thưởng – Quà SayHi-Point, đã có gần 50.000 lượt bình chọn được gửi đến Đấu trường Say Hi – nơi khách hàng không chỉ săn quà mà còn có cơ hội thể hiện tình cảm với thần tượng Anh Trai thông qua điểm thưởng SayHi-Point.

Hàng trăm ngàn người đang cách giải thưởng lớn đúng một mảnh ghép – Bạn thì sao?

Hiện tại, có gần 240.000 khách hàng chỉ còn thiếu đúng một mảnh ghép cuối cùng là hoàn thành bộ quà "Say Hi". Đây là những người đã không ngừng duy trì lợi ích qua các giao dịch, tích lũy từng mảnh ghép, và giờ đây đang đứng ngay trước những phần thưởng giá trị cao như xe Vespa Sprint S150, iPhone 17 Pro Max, hoặc cao nhất là thẻ VIB Smart Card với số dư 500 triệu đồng.

Sự kiên trì của gần 240.000 người này không ngẫu nhiên. Họ hiểu rằng mỗi giao dịch với Bộ đôi Sinh lời không chỉ mang lại lợi ích kép đến 9,3% (từ lợi suất mỗi ngày đến 4,3%/năm của tài khoản Siêu Lợi Suất và tỷ lệ hoàn tiền đến 5% của thẻ VIB Smart Card), mà còn tích lũy thêm lượt quay – cơ hội để bước gần hơn tới những giải thưởng lớn. Mỗi lần chuyển khoản, mỗi hành vi chi tiêu hay mỗi lần thao tác trên ứng dụng MyVIB đều dễ dàng trở thành một bước tiến trong hành trình chinh phục Vũ trụ Sinh lời.

Với 3 tuần còn lại, những mảnh ghép cuối cùng vẫn đang được phát đi. Câu hỏi sẽ là người hoàn thành bộ ghép tiếp theo là ai? Trong khi gần 240.000 người đang nín thở chờ đợi mảnh ghép cuối cùng, thì những người mới tham gia vẫn hoàn toàn có cơ hội. Bởi cơ chế của Vũ trụ Sinh lời được thiết kế công bằng: mỗi lượt quay đều có xác suất trúng như nhau, bất kể bạn tham gia từ thời điểm nào.

3 tuần cuối của Vũ trụ Sinh lời – Đừng để cơ hội vụt khỏi tầm tay

Vũ trụ Sinh lời sẽ chính thức đóng cửa vào 23h59 ngày 31/12/2025. Những phần thưởng còn lại vẫn đang đợi chủ nhân đến hết thời gian này. Điều kiện vô cùng đơn giản: chỉ cần mở tài khoản Siêu Lợi Suất hoặc kích hoạt thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card, bạn đã có thể mở ngay cánh cửa vào Vũ trụ Sinh lời trên ứng dụng MyVIB. Từ đó, mỗi hành vi tài chính quen thuộc sẽ tự động giúp bạn tích lũy thêm lượt quay. Dòng tiền của bạn vẫn sinh lời như thường lệ với tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ VIB Smart Card, nhưng giờ đây, mỗi giao dịch còn mở thêm cơ hội sở hữu các quà tặng giá trị, đặc biệt là tấm thẻ VIB Smart Card 500 triệu đồng.

Đối với những người đã tham gia và đang trong hành trình chờ đợi ghép mảnh, 3 tuần còn lại là khoảng thời gian vàng, hãy tận dụng tối đa các giao dịch để tìm kiếm lượt quay. Với những ai đang sở hữu Điểm thưởng – Quà SayHi-Point, đừng quên đổi thành voucher mua sắm, tài khoản số đẹp, ưu đãi lãi suất tiết kiệm online…, set quà tặng Anh Trai "Say Hi" phiên bản giới hạn; hoặc ghé qua Đấu trường Say Hi bình chọn cho Anh Trai mình yêu thích.

Đặc biệt, mỗi thứ Sáu hằng tuần, VIB sẽ vẫn tiếp tục tung deal ưu đãi lớn dành cho người quay. Từ nay đến ngày 19/12/2025, vào 12h00 mỗi thứ Sáu hằng tuần, Vũ trụ Sinh lời sẽ mở thêm quà tặng độc quyền là vé Super Fan Concert 1 Anh Trai "Say Hi" trị giá đến 3,5 triệu đồng/vé - đây là hạng vé đã được Fan săn hết ngay từ những ngày đầu mở bán – hiện chỉ còn săn được trong vòng quay Vũ trụ Sinh lời VIB.

Trong khi bạn đang cân nhắc, có người đã quay và trúng xe Vespa Sprint S150, iPhone 17 Pro Max, vé vé Super Fan Concert 1 Anh Trai "Say Hi", có người thì đang hoàn thành bộ mảnh ghép – chờ đợi thẻ VIB Smart Card 500 triệu đồng. Mở tài khoản Siêu Lợi Suất hoặc kích hoạt thẻ VIB Smart Card ngay để 3 tuần tới sẽ trở thành hành trình sinh lời không giới hạn của riêng bạn.

Đăng ký tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán toàn cầu VIB Smart Card tại đây và bắt đầu ngay hành trình săn giải thưởng hấp dẫn tại Vũ trụ Sinh lời.