Techcombank tăng lãi suất tiết kiệm lên kịch trần

21-11-2025 - 16:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Techcombank tăng lãi suất tiết kiệm lên kịch trần

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động mới kể từ ngày 20/11/2025 với việc điều chỉnh tăng ở nhiều kỳ hạn.Trong đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng tại ngân hàng này đã tăng lên mức tối đa được phép là 4,75%/năm - dành cho khách hàng Private gửi tiền qua kênh trực tuyến.

Biểu lãi suất của Techcombank đang áp dụng bốn khung lãi suất cho từng nhóm khách hàng: Private, Priority, Inspire và Khách hàng thường, với biên độ chênh lệch khá rõ giữa từng nhóm, đặc biệt ở kỳ hạn ngắn và nhóm khách hàng cao cấp.

Lãi suất tiền gửi tại quầy

Nhóm khách vàng Private có mức lãi suất cao nhất dao động 3,90–5,20%/năm tùy kỳ hạn. Trong đó, kỳ hạn 1–2 tháng được niêm yết 3,90%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng đạt 4,30%/năm; các kỳ hạn 6–11 tháng được nâng lên 5,10%/năm, và nhóm 12–36 tháng đạt mức 5,20%/năm – mức cao nhất trong toàn bộ bảng lãi suất tại quầy. Đây là nhóm khách hàng được ưu tiên mức lãi suất cao nhất và có biên độ cao hơn 0,15–0,40 điểm % so với khách hàng thường ở hầu hết kỳ hạn.

Với nhóm Priority, lãi suất thấp hơn Private nhưng vẫn vượt trội so với mức phổ thông. Trong đó, kỳ hạn 1–2 tháng áp dụng lãi suất cao nhất 3,80%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng là 4,20%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng đạt 5,00%/năm; và kỳ hạn 12–36 tháng niêm yết 5,10%/năm. Nhìn chung, mức lãi của Priority luôn thấp hơn Private khoảng 0,10 điểm %, nhưng cao hơn nhóm Inspire và Khách hàng thường khoảng 0,15–0,25 điểm %.

Nhóm Inspire  Khách hàng thường – tệp khách hàng trung cấp – được áp dụng mức lãi suất tương đối hấp dẫn. Trong đó, kỳ hạn 1–2 tháng ở mức lãi suất cao nhất là 3,65%/năm; 3–5 tháng đạt 4,05%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng là 4,85%/năm; và kỳ hạn 12–36 tháng cố định ở 4,95%/năm. So với Priority, mức lãi giảm khoảng 0,15 điểm %, và giảm 0,25–0,35 điểm % so với Private tùy kỳ hạn.

Techcombank tăng lãi suất tiết kiệm lên kịch trần- Ảnh 1.

Nguồn: Techcombank

Lãi suất tiền gửi online

Ở kênh Online, mức lãi suất cao hơn tại quầy ở toàn bộ kỳ hạn và đồng thời được phân tầng theo bốn nhóm khách hàng tương tự. 

Nhóm Private tiếp tục đứng đầu với lãi suất 1–2 tháng ở mức 4,10%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng đạt 4,75%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng tăng lên 5,30%/năm; và từ 12–36 tháng đều đạt 5,40%/năm – mức lãi cao nhất toàn bộ hệ thống theo biểu niêm yết. So với tại quầy, lợi thế của Private Online tăng thêm 0,20 điểm % ở nhiều kỳ hạn và giữ chênh lệch ổn định với các nhóm còn lại.

Nhóm Priority trên kênh online có mức lãi suất 4,00%/năm cho kỳ hạn 1–2 tháng; 4,70%/năm cho kỳ hạn 3–5 tháng; 5,20%/năm cho kỳ hạn 6–11 tháng; và 5,30%/năm cho nhóm kỳ hạn 12–36 tháng. So với Private, mức lãi thấp hơn 0,10 điểm %, nhưng vẫn vượt trội hơn Inspire và Khách hàng thường ở mọi kỳ hạn.

Nhóm Inspire và Khách hàng thường nhận mức 3,95%/năm ở kỳ hạn 1–2 tháng; 4,65%/năm cho kỳ hạn 3–5 tháng; 5,15%/năm cho 6–11 tháng; và 5,25%/năm cho kỳ hạn 12–36 tháng. 

Techcombank tăng lãi suất tiết kiệm lên kịch trần- Ảnh 2.

Nguồn: Techcombank

Cập nhật lãi suất tiết kiệm ngày 20/11: Thêm hai ngân hàng điều chỉnh tăng, OCB lên kịch trần

 

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

