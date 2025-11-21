Techcombank tăng lãi suất tiết kiệm lên kịch trần

Biểu lãi suất của Techcombank đang áp dụng bốn khung lãi suất cho từng nhóm khách hàng: Private, Priority, Inspire và Khách hàng thường, với biên độ chênh lệch khá rõ giữa từng nhóm, đặc biệt ở kỳ hạn ngắn và nhóm khách hàng cao cấp.

Lãi suất tiền gửi tại quầy

Nhóm khách vàng Private có mức lãi suất cao nhất dao động 3,90–5,20%/năm tùy kỳ hạn. Trong đó, kỳ hạn 1–2 tháng được niêm yết 3,90%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng đạt 4,30%/năm; các kỳ hạn 6–11 tháng được nâng lên 5,10%/năm, và nhóm 12–36 tháng đạt mức 5,20%/năm – mức cao nhất trong toàn bộ bảng lãi suất tại quầy. Đây là nhóm khách hàng được ưu tiên mức lãi suất cao nhất và có biên độ cao hơn 0,15–0,40 điểm % so với khách hàng thường ở hầu hết kỳ hạn.

Với nhóm Priority, lãi suất thấp hơn Private nhưng vẫn vượt trội so với mức phổ thông. Trong đó, kỳ hạn 1–2 tháng áp dụng lãi suất cao nhất 3,80%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng là 4,20%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng đạt 5,00%/năm; và kỳ hạn 12–36 tháng niêm yết 5,10%/năm. Nhìn chung, mức lãi của Priority luôn thấp hơn Private khoảng 0,10 điểm %, nhưng cao hơn nhóm Inspire và Khách hàng thường khoảng 0,15–0,25 điểm %.

Nhóm Inspire và Khách hàng thường – tệp khách hàng trung cấp – được áp dụng mức lãi suất tương đối hấp dẫn. Trong đó, kỳ hạn 1–2 tháng ở mức lãi suất cao nhất là 3,65%/năm; 3–5 tháng đạt 4,05%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng là 4,85%/năm; và kỳ hạn 12–36 tháng cố định ở 4,95%/năm. So với Priority, mức lãi giảm khoảng 0,15 điểm %, và giảm 0,25–0,35 điểm % so với Private tùy kỳ hạn.

Nguồn: Techcombank

Lãi suất tiền gửi online

Ở kênh Online, mức lãi suất cao hơn tại quầy ở toàn bộ kỳ hạn và đồng thời được phân tầng theo bốn nhóm khách hàng tương tự.

Nhóm Private tiếp tục đứng đầu với lãi suất 1–2 tháng ở mức 4,10%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng đạt 4,75%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng tăng lên 5,30%/năm; và từ 12–36 tháng đều đạt 5,40%/năm – mức lãi cao nhất toàn bộ hệ thống theo biểu niêm yết. So với tại quầy, lợi thế của Private Online tăng thêm 0,20 điểm % ở nhiều kỳ hạn và giữ chênh lệch ổn định với các nhóm còn lại.

Nhóm Priority trên kênh online có mức lãi suất 4,00%/năm cho kỳ hạn 1–2 tháng; 4,70%/năm cho kỳ hạn 3–5 tháng; 5,20%/năm cho kỳ hạn 6–11 tháng; và 5,30%/năm cho nhóm kỳ hạn 12–36 tháng. So với Private, mức lãi thấp hơn 0,10 điểm %, nhưng vẫn vượt trội hơn Inspire và Khách hàng thường ở mọi kỳ hạn.

Nhóm Inspire và Khách hàng thường nhận mức 3,95%/năm ở kỳ hạn 1–2 tháng; 4,65%/năm cho kỳ hạn 3–5 tháng; 5,15%/năm cho 6–11 tháng; và 5,25%/năm cho kỳ hạn 12–36 tháng.