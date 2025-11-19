Ngày 19/11, thêm một ngân hàng tăng kịch trần lãi suất tiết kiệm dưới 6 tháng

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa điều chỉnh tăng đồng loạt lãi suất huy động tất cả các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Trước đó, cuối tháng 10, VIB đã nâng 0,2%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 3–5 tháng.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1–2 tháng và 6–36 tháng cùng tăng thêm 0,2%/năm. Riêng kỳ hạn 3–5 tháng tăng mạnh 0,75%/năm – mức tăng đáng chú ý nhất trong đợt điều chỉnh này.

Sau cập nhật mới, biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ tại VIB được nâng lên đáng kể: kỳ hạn 1 tháng lên 4%/năm; kỳ hạn 2 tháng đạt 4,1%/năm; còn nhóm 3–5 tháng lên mức trần 4,75%/năm theo quy định đối với tiền gửi dưới 6 tháng.

Ở nhóm kỳ hạn dài, mức lãi suất cũng cải thiện rõ rệt: 6–11 tháng ở mức 5%/năm; 12–18 tháng tăng lên 5,5%/năm; và mức cao nhất hiện nay là 5,6%/năm áp dụng cho kỳ hạn 24–36 tháng.

Nguồn: VIB

Tính từ đầu tháng 11, đã có khoảng 20 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm, bao gồm cả những nhà băng lớn như Sacombank, VPBank, MB, HDBank, Techcombank. Trong đó, một số ngân hàng đã nâng lãi suất các kỳ hạn dưới 6 tháng lên kịch trần quy định (MBV, Nam A Bank, Bac A Bank, VIB).

Theo giới chuyên môn, các động thái tăng lãi suất trên diện rộng cho thấy cuộc đua huy động vốn đã sôi động trở lại trong quý IV/2025, nhất là ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhằm đón đầu nhu cầu vốn tăng cao dịp cuối năm và thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng huy động - cho vay.

Trong báo cáo vĩ mô mới công bố, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo lãi suất huy động sẽ có xu hướng tăng vào cuối năm, đặc biệt tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, chủ yếu do hai yếu tố.

Thứ nhất, áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng gia tăng khi tín dụng dự kiến sẽ bứt tốc mạnh vào giai đoạn cuối năm; với mức tăng trưởng cả năm ước đạt 18-20%. Tính đến cuối tháng 10, tín dụng tăng 13,37% so với cuối năm 2025, cho thấy nhu cầu vốn mạnh mẽ trong nền kinh tế

Thứ hai, rủi ro tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu; trong bối cảnh cầu ngoại tệ tăng vào mùa cao điểm nhập khẩu cuối năm.

Theo đó, VCBS dự báo lãi suất huy động có thể tăng trở lại tại một số ngân hàng thương mại cổ phần vào cuối năm nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và kiểm soát rủi ro hệ thống, song vẫn được duy trì ở mặt bằng thấp theo định hướng hỗ trợ tăng trưởng.