5 ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm trong tuần qua

Ngân hàng TMCP Việt Nam Hiện đại (MBV) mới đây đã công bố biểu lãi suất huy động tiền gửi mới, áp dụng từ từ ngày 12/11/2025.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân do MBV công bố, lãi suất kỳ hạn kỳ hạn 1-2 tháng đã tăng từ mức 4,1%/năm trước đó lên 4,6%/năm; kỳ hạn 2 tháng tăng tương ứng lên 4,7%/năm

Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng tại MBV đã tăng từ 4,4%/năm lên 4,75%/năm. Lãi suất kỳ hạn 4 - 5 tháng tăng từ 4,7%/năm lên lên 4,75%/năm. Đây là mức lãi suất tối đa theo trần lãi suất huy động do Ngân hàng Nhà nước quy định với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng.

Lãi suất huy động kỳ hạn 6-11 tháng tại MBV được tăng thêm 0,1 - 0,2%/năm lên mức 5,7%/năm. Kỳ hạn 12 - 36 tháng cũng ghi nhận mức điều chỉnh tương tự, lên 6%/năm.

Nguồn: MBV

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) mới điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, các kỳ hạn 1–5 tháng tăng thêm 0,3 điểm %/năm; nhóm kỳ hạn 6–11 tháng tăng thêm 0,2 điểm %/năm; trong khi kỳ hạn dài từ 18–60 tháng được nâng nhẹ 0,1 điểm %/năm. Riêng nhóm kỳ hạn 12–16 tháng giữ nguyên so với trước.

Sau điều chỉnh, mức lãi suất tiết kiệm online lĩnh lãi cuối kỳ đang được LPBank niêm yết như sau: kỳ hạn 1 tháng ở mức 3,9%/năm; 2 tháng là 4%/năm; từ 3 đến 5 tháng là 4,2%/năm. Các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng hiện ở mức 5,3%/năm; nhóm 12–16 tháng là 5,4%/năm; và mức cao nhất thuộc về kỳ hạn từ 18–60 tháng, đạt 5,5%/năm.

Nguồn: LPBank

Trong sáng 11/11, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) cũng điều chỉnh biểu lãi suất huy động sau gần 8 tháng giữ nguyên. Theo cập nhật mới, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 1–4 tháng được tăng thêm 0,2 điểm %/năm; tương tự, kỳ hạn 6–7 tháng cũng được điều chỉnh tăng 0,2 điểm %/năm.

Điểm đáng chú ý là KienlongBank lại hạ lãi suất đối với kỳ hạn 8–9 tháng, giảm 0,1 điểm %/năm, trong khi các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên so với trước.

Tại biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân mới nhất của Kienlongbank, các kỳ hạn 1–5 tháng đang được niêm yết ở mức 3,9%/năm. Kỳ hạn 6 - 7 tháng hiện ở mức 5,3 - 5,4%/năm; trong khi kỳ hạn 8–9 tháng lùi về mức 5,1%/năm. Lãi suất trực tuyến kỳ hạn 10–11 tháng được ấn định ở mức 5,3%/năm, và mức cao nhất là 5,5%/năm ghi nhận tại kỳ hạn 12 tháng. Với các kỳ hạn dài hơn từ 13–36 tháng, lãi suất được giữ ổn định ở mức 5,45%/năm.

Nguồn: Kienlongbank

Trong tuần qua, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCombank) đã điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm lần đầu tiên sau hơn 1 năm (kể từ tháng 8/2024).

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân, PVCombank tăng đồng loạt 0,5%/năm cho tất cả kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Cụ thể: kỳ hạn 1 tháng lên 3,80%/năm; 2 tháng lên 3,90%/năm; 3 tháng lên 4,10%/năm; 4 tháng lên 4,20%/năm; 5 tháng lên 4,30%/năm; từ 6 tháng lên 5,00%/năm; từ 7-11 tháng lên 5,20%/năm; 12 tháng lên 5,60%/năm; 13 tháng lên 5,80%/năm.

Mức lãi suất huy động cao nhất tại PVCombank đạt 6,3%/năm, áp dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 15-36 tháng.

Nguồn: PVComBank

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) cũng đã tăng lãi suất tiền gửi sau hơn 7 tháng giữ nguyên biểu lãi suất.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân mới nhất, BaoViet Bank tăng lãi suất kỳ hạn 1 tháng thêm 0,5%/năm, lên mức 4%/năm; kỳ hạn 2 tháng tăng 0,6%/năm, lên 4,2%/năm. Các kỳ hạn 3, 4 và 5 tháng đồng loạt tăng 0,1%/năm, lần lượt đạt 4,45%/năm, 4,5%/năm và 4,6%/năm.

Tuy nhiên, ngân hàng giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, cụ thể: 6-8 tháng ở mức 5,45%/năm; 9-11 tháng ở mức 5,5%/năm; 12 tháng ở mức 5,8%/năm; và cao nhất là 5,9%/năm cho kỳ hạn 13-36 tháng.

Nguồn: BaoVietBank

Tính từ đầu tháng 11 đến nay, đã có khoảng 10 ngân hàng khác tăng lãi suất tiết kiệm. Trước đó, nhiều ngân hàng cũng đã nâng lãi suất tiết kiệm trong tháng 10 và đầu tháng 11 như Sacombank, VPBank, SHB, HDBank, GPBank, NCB, BVBank, Bac A Bank.

Theo giới chuyên môn, các động thái tăng lãi suất trên diện rộng cho thấy cuộc đua huy động vốn đã sôi động trở lại trong quý IV/2025, nhất là ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhằm đón đầu nhu cầu vốn tăng cao dịp cuối năm và thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng huy động - cho vay.

Trong báo cáo vĩ mô mới công bố, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo lãi suất huy động sẽ có xu hướng tăng vào cuối năm, đặc biệt tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, chủ yếu do hai yếu tố.

Thứ nhất, áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng gia tăng khi tín dụng dự kiến sẽ bứt tốc mạnh vào giai đoạn cuối năm; với mức tăng trưởng cả năm ước đạt 18-20%. Tính đến cuối tháng 10, tín dụng tăng 13,37% so với cuối năm 2025, cho thấy nhu cầu vốn mạnh mẽ trong nền kinh tế

Thứ hai, rủi ro tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu; trong bối cảnh cầu ngoại tệ tăng vào mùa cao điểm nhập khẩu cuối năm.

Theo đó, VCBS dự báo lãi suất huy động có thể tăng trở lại tại một số ngân hàng thương mại cổ phần vào cuối năm nhằm đáp ứng nhu cầu vốn và kiểm soát rủi ro hệ thống, song vẫn được duy trì ở mặt bằng thấp theo định hướng hỗ trợ tăng trưởng.



