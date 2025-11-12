Ngày 12/11, một ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm lên kịch trần
Lãi suất huy động kỳ hạn 3 - 5 tháng tại ngân hàng này đã tăng lên mức 4,75%/năm. Đây là mức lãi suất tối đa theo trần lãi suất huy động do Ngân hàng Nhà nước quy định với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng.
Ngân hàng TMCP Việt Nam Hiện đại (MBV) mới đây đã công bố biểu lãi suất huy động tiền gửi mới, áp dụng từ từ ngày 12/11/2025.
Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân do MBV công bố, lãi suất kỳ hạn kỳ hạn 1-2 tháng đã tăng từ mức 4,1%/năm trước đó lên 4,6%/năm; kỳ hạn 2 tháng tăng tương ứng lên 4,7%/năm
Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng tại MBV đã tăng từ 4,4%/năm lên 4,75%/năm. Lãi suất kỳ hạn 4 - 5 tháng tăng từ 4,7%/năm lên lên 4,75%/năm. Đây là mức lãi suất tối đa theo trần lãi suất huy động do Ngân hàng Nhà nước quy định với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng.
Lãi suất huy động kỳ hạn 6-11 tháng tại MBV được tăng thêm 0,1 - 0,2%/năm lên mức 5,7%/năm. Kỳ hạn 12 - 36 tháng cũng ghi nhận mức điều chỉnh tương tự, lên 6%/năm.
MBV (tiền thân là OceanBank) đã được chuyển giao về MB và trở thành một thành viên mới của MB Group từ ngày 17/10/2024.
Cùng với MBV, từ đầu tháng 11 đến nay có khoảng 10 ngân hàng khác tăng lãi suất tiết kiệm .
Theo giới chuyên môn, các động thái tăng lãi suất trên diện rộng cho thấy cuộc đua huy động vốn đã sôi động trở lại trong quý IV/2025, nhất là ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhằm đón đầu nhu cầu vốn tăng cao dịp cuối năm và thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng huy động - cho vay.
Thực tế, nhiều ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng cho vay vượt xa huy động trong 9 tháng đầu năm. Tình trạng này buộc các ngân hàng phải tăng cường thu hút tiền gửi nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.
