Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày 12/11, một ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm lên kịch trần

12-11-2025 - 10:22 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 12/11, một ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm lên kịch trần

Lãi suất huy động kỳ hạn 3 - 5 tháng tại ngân hàng này đã tăng lên mức 4,75%/năm. Đây là mức lãi suất tối đa theo trần lãi suất huy động do Ngân hàng Nhà nước quy định với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Hiện đại (MBV) mới đây đã công bố biểu lãi suất huy động tiền gửi mới, áp dụng từ từ ngày 12/11/2025.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân do MBV công bố, lãi suất kỳ hạn kỳ hạn 1-2 tháng đã tăng từ mức 4,1%/năm trước đó lên 4,6%/năm; kỳ hạn 2 tháng tăng tương ứng lên 4,7%/năm

Đáng chú ý, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng tại MBV đã tăng từ 4,4%/năm lên 4,75%/năm. Lãi suất kỳ hạn 4 - 5 tháng tăng từ 4,7%/năm lên lên 4,75%/năm. Đây là mức lãi suất tối đa theo trần lãi suất huy động do Ngân hàng Nhà nước quy định với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng.

Lãi suất huy động kỳ hạn 6-11 tháng tại MBV được tăng thêm 0,1 - 0,2%/năm lên mức 5,7%/năm. Kỳ hạn 12 - 36 tháng cũng ghi nhận mức điều chỉnh tương tự, lên 6%/năm.

Ngày 12/11, một ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm lên kịch trần- Ảnh 1.

Nguồn: MBV

MBV (tiền thân là OceanBank) đã được chuyển giao về MB và trở thành một thành viên mới của MB Group từ ngày 17/10/2024.

Cùng với MBV, từ đầu tháng 11 đến nay có khoảng 10 ngân hàng khác tăng lãi suất tiết kiệm .

Theo giới chuyên môn, các động thái tăng lãi suất trên diện rộng cho thấy cuộc đua huy động vốn đã sôi động trở lại trong quý IV/2025, nhất là ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhằm đón đầu nhu cầu vốn tăng cao dịp cuối năm và thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng huy động - cho vay.

Thực tế, nhiều ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng cho vay vượt xa huy động trong 9 tháng đầu năm. Tình trạng này buộc các ngân hàng phải tăng cường thu hút tiền gửi nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.

Hôm nay 11/11/2025, thêm hai ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm

 

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngân hàng Nhà nước dự định nâng trạng thái vàng của loạt nhà băng

Ngân hàng Nhà nước dự định nâng trạng thái vàng của loạt nhà băng Nổi bật

Hôm nay 11/11/2025, thêm hai ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm

Hôm nay 11/11/2025, thêm hai ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm Nổi bật

Đầu tháng 11, loạt ngân hàng VPBank, Techcombank, LPBank, PVcombank,... tăng lãi suất tiết kiệm

Đầu tháng 11, loạt ngân hàng VPBank, Techcombank, LPBank, PVcombank,... tăng lãi suất tiết kiệm

08:30 , 12/11/2025
Lãi suất tiết kiệm tăng, thị trường bất động sản chịu tác động gì?

Lãi suất tiết kiệm tăng, thị trường bất động sản chịu tác động gì?

08:18 , 12/11/2025
Sáng 12/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng quay đầu giảm

Sáng 12/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng quay đầu giảm

08:18 , 12/11/2025
Thị trường tiền số hôm nay, 11-11: Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc, chuyện gì đang xảy ra?

Thị trường tiền số hôm nay, 11-11: Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc, chuyện gì đang xảy ra?

23:12 , 11/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên