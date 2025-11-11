Hôm nay 11/11/2025, thêm hai ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn. Cụ thể, các kỳ hạn 1–5 tháng tăng thêm 0,3 điểm %/năm; nhóm kỳ hạn 6–11 tháng tăng thêm 0,2 điểm %/năm; trong khi kỳ hạn dài từ 18–60 tháng được nâng nhẹ 0,1 điểm %/năm. Riêng nhóm kỳ hạn 12–16 tháng giữ nguyên so với trước.

Sau điều chỉnh, mức lãi suất tiết kiệm online lĩnh lãi cuối kỳ đang được LPBank niêm yết như sau: kỳ hạn 1 tháng ở mức 3,9%/năm; 2 tháng là 4%/năm; từ 3 đến 5 tháng là 4,2%/năm. Các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng hiện ở mức 5,3%/năm; nhóm 12–16 tháng là 5,4%/năm; và mức cao nhất thuộc về kỳ hạn từ 18–60 tháng, đạt 5,5%/năm.

Trong sáng 11/11, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) cũng điều chỉnh biểu lãi suất huy động sau gần 8 tháng giữ nguyên. Theo cập nhật mới, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 1–4 tháng được tăng thêm 0,2 điểm %/năm; tương tự, kỳ hạn 6–7 tháng cũng được điều chỉnh tăng 0,2 điểm %/năm.

Điểm đáng chú ý là KienlongBank lại hạ lãi suất đối với kỳ hạn 8–9 tháng, giảm 0,1 điểm %/năm, trong khi các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên so với trước.

Tại biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân mới nhất của Kienlongbank, các kỳ hạn 1–5 tháng đang được niêm yết ở mức 3,9%/năm. Kỳ hạn 6 - 7 tháng hiện ở mức 5,3 - 5,4%/năm; trong khi kỳ hạn 8–9 tháng lùi về mức 5,1%/năm. Lãi suất trực tuyến kỳ hạn 10–11 tháng được ấn định ở mức 5,3%/năm, và mức cao nhất là 5,5%/năm ghi nhận tại kỳ hạn 12 tháng. Với các kỳ hạn dài hơn từ 13–36 tháng, lãi suất được giữ ổn định ở mức 5,45%/năm.

Nguồn: Kienlongbank

LPBank và Kienlongbank là hai ngân hàng mới nhất tăng lãi suất tiết kiệm trong tháng 11. Trước đó, nhiều ngân hàng cũng đã nâng lãi suất tiết kiệm trong tháng 10 và đầu tháng 11 như Sacombank, VPBank, SHB, HDBank, GPBank, NCB, BVBank, Bac A Bank, BaoVietBank, PVComBank...

Theo giới chuyên môn, các động thái tăng lãi suất trên diện rộng cho thấy cuộc đua huy động vốn đã sôi động trở lại trong quý IV/2025, nhất là ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhằm đón đầu nhu cầu vốn tăng cao dịp cuối năm và thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng huy động - cho vay.

Thực tế, nhiều ngân hàng lớn ghi nhận mức tăng trưởng cho vay vượt xa huy động trong 9 tháng đầu năm như VPBank, ACB, SHB, MB,... Tình trạng này buộc các ngân hàng phải tăng cường thu hút tiền gửi nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.