Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 11/2025: Gửi kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất
Trong tháng 11, lãi suất huy động cao nhất được BIDV áp dụng cho tiền gửi online của khách hàng cá nhân tại kỳ hạn 24 - 36 tháng.
Lãi suất tiết kiệm BIDV dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy
Đầu tháng 11/2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) áp dụng biểu lãi suất huy động 1,6 - 4,7%/năm dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy.
Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 1 - 2 tháng được áp dụng mức lãi suất là 1,6%/năm; kỳ hạn 3 tháng và 5 tháng cùng được hưởng lãi suất 1,9%/năm.
Kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng có lãi suất là 3%/năm. Các khoản tiền gửi kỳ hạn 12 - 18 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất 4,7%/năm. Kỳ hạn 24 - 36 tháng được áp dụng lãi suất cao nhất là 4,8%/năm.
Biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy BIDV
Kỳ hạn
Lãi suất
Không kỳ hạn
0,10%
1 Tháng
1,6%
2 Tháng
1,6%
3 Tháng
1,9%
5 Tháng
1,9%
6 Tháng
3,0%
9 Tháng
3,0%
12 Tháng
4,70%
13 Tháng
4,70%
15 Tháng
4,70%
18 Tháng
4,70%
24 Tháng
4,80%
36 Tháng
4,80%
Nguồn: BIDV
Lãi suất tiết kiệm BIDV dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền online
Bên cạnh hình thức gửi tiền trực tiếp tại quầy, BIDV cũng triển khai hình thức tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng Mobile Banking/Internet Banking. Với hình thức gửi tiền này, khách hàng được áp dụng biểu lãi suất huy động cao hơn 0,1 - 0,4 điểm % so với hình thức gửi tiền tại quầy.
Theo đó, tiền gửi kỳ hạn 1 - 3 tuần được hưởng lãi suất 0,3%/năm; kỳ hạn 1 - 2 tháng là 2%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng là 2,3%/năm; kỳ hạn 6 - 11 tháng là 3,3%/năm; kỳ hạn 12 - 18 tháng là 4,7%/năm và kỳ hạn 24 - 36 tháng là 4,9%/năm .
Như vậy, hiện mức lãi suất huy động cao nhất đang được BIDV áp dụng là 4,9%/năm, dành cho tiền gửi online của cá nhân tại kỳ hạn 24 - 36 tháng.
Biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền online tại BIDV
Kỳ hạn
Lãi suất
1 tuần
0,3%
2 tuần
0,3%
3 tuần
0,3%
1 Tháng
2,0%
2 Tháng
2,0%
3 Tháng
2,3%
4 tháng
2,3%
5 Tháng
2,3%
6 Tháng
3,3%
9 Tháng
3,3%
11 Tháng
3,3%
12 Tháng
4,70%
13 Tháng
4,70%
15 Tháng
4,70%
18 Tháng
4,70%
24 Tháng
4,90%
36 Tháng
4,90%
Nguồn: BIDV
Lưu ý rằng các mức lãi suất trên mang ý nghĩa tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian cũng như theo từng điều kiện thị trường. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với phòng giao dịch ngân hàng BIDV gần nhất để biết thông tin chi tiết.
