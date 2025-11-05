Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn
Ngay đầu tháng 11, HDBank đồng loạt tăng lãi suất huy động tại các kỳ hạn 1 - 5 tháng và 12 - 13 tháng.
- 03-11-2025Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 11/2025: Tăng mạnh sau nhiều tháng không đổi
- 03-11-2025Vì sao lãi suất tiết kiệm ngân hàng tăng trở lại?
- 02-11-2025Lãi suất tiết kiệm ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 11/2025: Kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?
Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 4/11, với việc điều chỉnh tăng ở nhiều kỳ hạn cho cả hình thức gửi tại quầy và tiết kiệm online.
Với hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy, các kỳ hạn dưới 6 tháng đồng loạt điều chỉnh tăng 0,15 điểm %. Cụ thể, kỳ hạn 1–5 tháng tăng từ 3,35–3,45%/năm lên 3,50–3,60%/năm.
Kỳ hạn 6 tháng ghi nhận mức tăng mạnh từ 5,20% lên 5,40%/năm; kỳ hạn 12–13 tháng cũng tăng thêm 0,20 điểm %, lên lần lượt 5,70% và 5,90%/năm. Các kỳ hạn khác giữ nguyên so với trước đó.
Tương tự, sản phẩm tiết kiệm online cũng ghi nhận mức tăng lãi suất ở nhiều kỳ hạn. Kỳ hạn 1–5 tháng tăng 0,15 điểm %, từ 4,05–4,15%/năm lên 4,20–4,30%/năm. Kỳ hạn 6 tháng tăng từ 5,30% lên 5,50%/năm. Kỳ hạn 12 và 13 tháng tăng 0,2 điểm %, lần lượt đạt 5,80% và 6,00%/năm.
Các kỳ hạn khác không thay đổi so với biểu lãi suất niêm yết trước đó.
Nhìn chung, HDBank tiếp tục duy trì mức lãi suất tiền gửi online cao hơn 0,1–0,7%/năm so với gửi tại quầy, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn dưới 12 tháng – phù hợp với nhóm khách hàng trẻ ưu tiên giao dịch số.
An ninh tiền tệ
Sự kiện: Lãi suất hôm nayXem tất cả >>
- BVBank công bố lãi suất tiền gửi mới, “10 ngày vàng” lãi suất tới 6,8%/năm
- Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 11/2025: Tăng mạnh sau nhiều tháng không đổi
- Những ngân hàng nào trả lãi tiết kiệm trên 6%/năm trong tháng 11/2025?
- Vì sao lãi suất tiết kiệm ngân hàng tăng trở lại?
- Biến động lãi suất, gửi tiết kiệm ở Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank đầu tháng 11 cao nhất bao nhiêu?