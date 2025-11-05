Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn

05-11-2025 - 10:51 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngay đầu tháng 11, HDBank đồng loạt tăng lãi suất huy động tại các kỳ hạn 1 - 5 tháng và 12 - 13 tháng.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày 4/11, với việc điều chỉnh tăng ở nhiều kỳ hạn cho cả hình thức gửi tại quầytiết kiệm online.

Với hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại quầy, các kỳ hạn dưới 6 tháng đồng loạt điều chỉnh tăng 0,15 điểm %. Cụ thể, kỳ hạn 1–5 tháng tăng từ 3,35–3,45%/năm lên 3,50–3,60%/năm.

Kỳ hạn 6 tháng ghi nhận mức tăng mạnh từ 5,20% lên 5,40%/năm; kỳ hạn 12–13 tháng cũng tăng thêm 0,20 điểm %, lên lần lượt 5,70% và 5,90%/năm. Các kỳ hạn khác giữ nguyên so với trước đó.

Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn- Ảnh 1.

Tương tự, sản phẩm tiết kiệm online cũng ghi nhận mức tăng lãi suất ở nhiều kỳ hạn. Kỳ hạn 1–5 tháng tăng 0,15 điểm %, từ 4,05–4,15%/năm lên 4,20–4,30%/năm. Kỳ hạn 6 tháng tăng từ 5,30% lên 5,50%/năm. Kỳ hạn 12 và 13 tháng tăng 0,2 điểm %, lần lượt đạt 5,80% và 6,00%/năm.

Các kỳ hạn khác không thay đổi so với biểu lãi suất niêm yết trước đó.

Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn- Ảnh 2.

Nhìn chung, HDBank tiếp tục duy trì mức lãi suất tiền gửi online cao hơn 0,1–0,7%/năm so với gửi tại quầy, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn dưới 12 tháng – phù hợp với nhóm khách hàng trẻ ưu tiên giao dịch số.

Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 11/2025: Tăng mạnh sau nhiều tháng không đổi

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

Lãi suất hôm nay

