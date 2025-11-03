Lãi suất ngân hàng SHB mới nhất tháng 11/2025: Tăng mạnh sau nhiều tháng không đổi

Sau gần 8 tháng không thay đổi, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa tăng mạnh lãi suất huy động tiền gửi online, tập trung vào các kỳ hạn ngắn.

Lãi suất tiền gửi tại quầy SHB tháng 11/2025

Đối với khách hàng gửi tiền tại quầy theo sản phẩm tiết kiệm bậc thang và nhận lãi cuối kỳ, SHB không thay đổi lãi suất, tiếp tục dụng biểu lãi suất theo 2 mức tiền gửi là: Dưới 2 tỷ đồng và từ 2 tỷ đồng trở lên.



Với hạn mức gửi dưới 2 tỷ đồng, lãi suất dao động nằm trong khoảng 0,5 – 5,5%/năm. Cụ thể, kỳ hạn dưới 1 tháng được hưởng lãi suất 0,5%/năm; kỳ hạn 1 - 2 tháng là 3,3%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng là 3,6%/năm; kỳ hạn 6 - 11 tháng là 4,6%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,0%/năm; kỳ hạn 13 - 18 tháng là 5,1%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 5,2%/năm; kỳ hạn từ 36 tháng có mức lãi suất cao nhất là 5,5%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy SHB tháng 11/2025

Với hạn mức gửi dưới 2 tỷ đồng, lãi suất dao động nằm trong khoảng 0,5 – 5,6%/năm. Cụ thể, kỳ hạn dưới 1 tháng được hưởng lãi suất 0,5%/năm; kỳ hạn 1 - 2 tháng là 3,4%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng là 3,7%/năm; kỳ hạn 6 - 11 tháng là 4,7%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,1%/năm ; kỳ hạn 13 - 18 tháng là 5,2%/năm; kỳ hạn 24 tháng là 5,3%/năm; kỳ hạn từ 36 tháng có mức lãi suất cao nhất là 5,6%/năm .

Bên cạnh hình thức trả lãi cuối kỳ, khách hàng có thể lựa chọn nhiều hình thức trả lãi khác như: Trả lãi trước; Trả lãi định kỳ hàng tháng; Trả lãi định kỳ hàng quý; Trả lãi định kỳ 6 tháng; Trả lãi định kỳ hàng năm.

Lãi suất huy động tiền gửi online SHB tháng 11/2025

Đối với hình thức gửi tiền trực tuyến, SHB đồng loạt tăng ở nhiều kỳ hạn với mức tăng cao nhất lên đến 0,6%/năm, dao động trong khoảng 3,5 – 5,8%/năm.

Theo đó, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1-2 tháng tăng mạnh 0,6%/năm lên 4,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng tăng 0,35%/năm lên 4,15%/năm; kỳ hạn 4-5 tháng tăng 0,45%/năm lên 4,25%/năm; kỳ hạn 6 tháng tăng 0,3%/năm, lên 5,2%/năm; kỳ hạn 7 - 8 tháng tăng 0,4%/năm lên 5,3%/năm; kỳ hạn 9 - 11 tháng cũng ở mức 5,3%/năm, tăng 0,3%/năm so với trước đó; kỳ hạn 12 tháng là 5,4%/năm, tăng 0,1%/năm; kỳ hạn 13 tháng giữ nguyên ở mức 5,5%/năm; kỳ hạn 15 - 24 tháng tăng thêm 0,1%/năm lên 5,6%/năm; kỳ hạn từ 36 tháng trở lên không thay đổi, tiếp tục được SHB áp dụng lãi suất cao nhất là 5,8%/năm .

Biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến SHB tháng 11/2025