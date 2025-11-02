Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Vietcombank mới nhất tháng 11/2025: Mức cao nhất là bao nhiêu?

Lãi suất huy động Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân tháng 11/2025

Khảo sát mới nhất đầu tháng 11/2025, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục áp dụng biểu lãi suất dao động khoảng 0,2 - 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy, nhận lãi cuối kỳ.

Theo đó, các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 7 - 14 ngày áp dụng lãi suất 0,2%/năm.

Các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 2 tháng được hưởng lãi suất 1,6%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 1,9%/năm; kỳ hạn 6 và 9 tháng có cùng mức lãi suất 2,9%/năm; tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đang được Vietcombank huy động với lãi suất 4,6%/năm.

Mức lãi suất tiền gửi cao nhất đang được Vietcombank áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy là 4,7%/năm, dành cho các kỳ hạn gửi 24 - 60 tháng.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi Vietcombank dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất Không kỳ hạn 0,10% 7 ngày 0,20% 14 ngày 0,20% 1 tháng 1,60% 2 tháng 1,60% 3 tháng 1,90% 6 tháng 2,90% 9 tháng 2,90% 12 tháng 4,60% 24 tháng 4,70% 36 tháng 4,70% 48 tháng 4,70% 60 tháng 4,70%

Nguồn: Vietcombank

Ngoài hình thức gửi tiền tại quầy, Vietcombank cũng đang triển khai hình thức gửi tiền trực tuyến nhằm đem lại sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Với hình thức này, Vietcombank áp dụng cùng biểu lãi suất so với tiền gửi thông thường tại quầy và dao động trong khoảng 0,2 - 4,7%/năm.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi online Vietcombank

Kỳ hạn Lãi suất 14 ngày 0,20% 1 tháng 1,60% 3 tháng 1,90% 6 tháng 2,90% 9 tháng 2,90% 12 tháng 4,60% 24 tháng 4,70%

Nguồn: Vietcombank

Lãi suất huy động Vietcombank dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 11/2025

Trong tháng 10/2025, lãi suất huy động Vietcombank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp nằm trong khoảng 1,5 - 4,2%/năm.

Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 1 - 2 tháng được hưởng lãi suất là 1,5%/năm; lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng là 1,8%/năm; tiền gửi kỳ hạn 6 và 9 tháng có lãi suất là 2,8%/năm; tiền gửi kỳ hạn 12 tháng được niêm yết lãi suất 4,1%/năm.

Các kỳ hạn gửi 24 – 60 tháng của khách hàng doanh nghiệp được Vietcombank áp dụng lãi suất huy động 4,2%/năm.

Mức lãi suất dành cho tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tổ chức tại Vietcombank hiện là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi Vietcombank dành cho khách hàng doanh nghiệp

Kỳ hạn Lãi suất Không kỳ hạn 0,2% 1 tháng 1,5% 2 tháng 1,5% 3 tháng 1,8% 6 tháng 2,8% 9 tháng 2,8% 12 tháng 4,1% 24 tháng 4,2% 36 tháng 4,2% 48 tháng 4,2% 60 tháng 4,2%

Nguồn: Vietcombank

Lưu ý rằng các mức lãi suất trên mang ý nghĩa tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian cũng như theo từng điều kiện thị trường. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank gần nhất để biết thông tin chi tiết.