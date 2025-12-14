Ba ngân hàng lăn chốt trả cổ tức vào tuần tới, mức cao nhất lên tới 44,6%

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/12/2025 để phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009 - 2016.

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 44,64%. Với quy mô này, đây là đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức lớn nhất ngành ngân hàng trong năm 2025.

Sau phát hành, vốn điều lệ VietinBank dự kiến tăng từ gần 53.700 tỷ đồng lên gần 77.670 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank - Mã: SGB) cũng đã thông báo 18/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, Saigonbank sẽ phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ phát hành là 6,5% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận 65 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 và lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước.

Dự kiến sau khi hoàn thành phương án phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 220 tỷ đồng, từ 3.388 tỷ đồng lên 3.608 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sử dụng cho một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, đầu tư đổi mới hạ tầng công nghệ thông tin chuyển đổi số: đầu tư công nghệ và tài sản cố định. Mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng,...

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - Mã: HDB) thông báo chốt quyền chi trả gần 30% cổ tức và cổ phiếu thưởng vào ngày 19/12/2025, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/12/2025. Theo đó, cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 29,69 cổ phiếu mới, bao gồm cổ tức 25% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và cổ phiếu thưởng 4,69% phát hành từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 38.594 tỷ đồng lên hơn 50.053 tỷ đồng, ngân hàng vào nhóm có quy mô vốn lớn trên hệ thống. Nguồn lực này giúp HDBank tiếp tục củng cố năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn theo Basel II/III, đồng thời mở rộng dư địa cho chiến lược tăng trưởng, số hóa và phát triển hệ sinh thái tài chính - ngân hàng.

Nhiều năm qua, HDBank là ngân hàng duy trì chính sách cổ tức cao và liên tục, dựa trên nền tảng lợi nhuận tăng trưởng bình quân trên 25%/năm. Việc chi trả với tỷ lệ gần 30% - cao hơn kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 202 - là kết quả tích cực của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh và quản trị vốn.