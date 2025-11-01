Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm lần thứ 3 trong một tháng: Kịch trần tại kỳ hạn dưới 6 tháng và cao nhất hệ thống ở nhiều kỳ hạn

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn với mức niêm yết cao nhất lên tới 6,5%/năm. Đây là lần thứ ba Bac A Bank tăng lãi suất kể từ đầu tháng 10. Sau 3 lần tăng lãi suất liên tiếp, lãi suất huy động tại Bac A Bank đã tăng thêm 0,45%-0,65%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động mới nhất dành cho khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng (lĩnh lãi cuối kỳ), Bac A Bank đã điều chỉnh tăng lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng thêm 0,2%/năm lên 4,4%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng giữ nguyên ở mức 4,55%/năm.

Tại các kỳ hạn 6 tháng trở lên, lãi suất đồng loạt tăng 0,2%/năm lên các mức mới: 6-8 tháng đạt 5,8%/năm, 9-11 tháng là 5,85%/năm, 12 tháng chạm mốc 6,0%/năm, 13-15 tháng lên 6,1%/năm. Mức lãi suất cao nhất dành cho khoản gửi dưới 1 tỷ đồng đạt 6,3%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng.

Nguồn: Bac A Bank

Đối với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, Bac A Bank cũng tăng 0,2%/năm ở các kỳ hạn 1-2 tháng và 6-36 tháng.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tăng lên 4,6%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng giữ nguyên 4,75%/năm do đã chạm mức trần theo quy định. Với mức tăng thêm 0,2%/năm, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-8 tháng dành cho tiền gửi từ 1 tỷ đồng tại Bac A Bank chính thức tăng lên 6%/năm; lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9-11 tháng mới nhất là 6,05%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng mới nhất cũng tăng lên 6,2%/năm và kỳ hạn 13-15 tháng tăng lên 6,3%/năm và đạt 6,5%/năm đối với kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng.

Với biểu lãi suất trên, Bac A Bank hiện có biểu lãi suất huy động cao nhất hệ thống ở hầu hết kỳ hạn.