Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm lần thứ 3 trong một tháng: Kịch trần tại kỳ hạn dưới 6 tháng và cao nhất hệ thống ở nhiều kỳ hạn

01-11-2025 - 11:34 AM | Tài chính - ngân hàng

Sau 3 lần tăng lãi suất liên tiếp, lãi suất huy động tại ngân hàng này đã tăng thêm 0,45%-0,65%/năm, trở thành nhà băng có lãi suất tiền gửi cao nhất hệ thống ở hầu hết kỳ hạn.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn với mức niêm yết cao nhất lên tới 6,5%/năm. Đây là lần thứ ba Bac A Bank tăng lãi suất kể từ đầu tháng 10. Sau 3 lần tăng lãi suất liên tiếp, lãi suất huy động tại Bac A Bank đã tăng thêm 0,45%-0,65%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động mới nhất dành cho khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng (lĩnh lãi cuối kỳ), Bac A Bank đã điều chỉnh tăng lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng thêm 0,2%/năm lên 4,4%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng giữ nguyên ở mức 4,55%/năm.

Tại các kỳ hạn 6 tháng trở lên, lãi suất đồng loạt tăng 0,2%/năm lên các mức mới: 6-8 tháng đạt 5,8%/năm, 9-11 tháng là 5,85%/năm, 12 tháng chạm mốc 6,0%/năm, 13-15 tháng lên 6,1%/năm. Mức lãi suất cao nhất dành cho khoản gửi dưới 1 tỷ đồng đạt 6,3%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng.

Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm lần thứ 3 trong một tháng: Kịch trần tại kỳ hạn dưới 6 tháng và cao nhất hệ thống ở nhiều kỳ hạn- Ảnh 1.

Nguồn: Bac A Bank

Đối với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, Bac A Bank cũng tăng 0,2%/năm ở các kỳ hạn 1-2 tháng và 6-36 tháng.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tăng lên 4,6%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng giữ nguyên 4,75%/năm do đã chạm mức trần theo quy định. Với mức tăng thêm 0,2%/năm, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-8 tháng dành cho tiền gửi từ 1 tỷ đồng tại Bac A Bank chính thức tăng lên 6%/năm; lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9-11 tháng mới nhất là 6,05%/năm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng mới nhất cũng tăng lên 6,2%/năm và kỳ hạn 13-15 tháng tăng lên 6,3%/năm và đạt 6,5%/năm đối với kỳ hạn từ 18 đến 36 tháng. 

Với biểu lãi suất trên, Bac A Bank hiện có biểu lãi suất huy động cao nhất hệ thống ở hầu hết kỳ hạn.

Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm lần thứ 3 trong một tháng: Kịch trần tại kỳ hạn dưới 6 tháng và cao nhất hệ thống ở nhiều kỳ hạn- Ảnh 2.

Nguồn: Bac A Bank

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, NHNN thu hẹp hỗ trợ VND cho hệ thống

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 1/11, vàng SJC và vàng nhẫn đảo chiều tăng mạnh

Sáng 1/11, vàng SJC và vàng nhẫn đảo chiều tăng mạnh Nổi bật

VietinBank, SHB, HDBank,… rục rịch đưa lượng lớn cổ phiếu ra thị trường

VietinBank, SHB, HDBank,… rục rịch đưa lượng lớn cổ phiếu ra thị trường Nổi bật

Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Anh về fintech, xác thực danh tính sinh trắc học và thiết kế công trình

Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Anh về fintech, xác thực danh tính sinh trắc học và thiết kế công trình

10:32 , 01/11/2025
Ngành ngân hàng sẵn sàng triển khai gói tín dụng 500.000 tỷ cho vay đầu tư hạ tầng, công nghệ số

Ngành ngân hàng sẵn sàng triển khai gói tín dụng 500.000 tỷ cho vay đầu tư hạ tầng, công nghệ số

09:59 , 01/11/2025
Những người bị lừa chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng MB dưới đây cần liên hệ ngay với công an

Những người bị lừa chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng MB dưới đây cần liên hệ ngay với công an

09:04 , 01/11/2025
Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm lừa đảo “Hỗ trợ vay tiền - Mua hàng trả góp”

Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm lừa đảo “Hỗ trợ vay tiền - Mua hàng trả góp”

08:55 , 01/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên