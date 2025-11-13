Cách kiểm tra nợ xấu cá nhân miễn phí

Dưới đây là 3 cách kiểm tra nợ xấu miễn phí mà bạn có thể thực hiện theo:

Cách 1: Tra cứu CIC cá nhân online bằng cách đăng nhập vào website CIC

Bước 1: Truy cập website tra cứu CIC: https://cic.gov.vn/

Bước 2: Đăng ký tài khoản: Nhấn vào nút đăng ký rồi làm theo hướng dẫn

Bước 3: Xác thực tài khoản: Thiết lập mật khẩu và nhập mã xác nhận OTP

Bước 4: Xác thực thông tin qua hình thức hỏi đáp với nhân viên CIC

Bước 5: Chờ và nhận kết quả đăng ký qua SMS/email

Bước 6: Đăng nhập vào website CIC và kiểm tra CIC cá nhân tại phần thông tin cá nhân.

Việc kiểm tra thông tin tín dụng cá nhân qua website CIC là hoàn toàn miễn phí. Bạn nên nhập email và số điện thoại để nhận thông báo quan trọng từ CIC.

Tra cứu điểm tín dụng CIC cá nhân qua website của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC).

Cách 2: Tra cứu CIC miễn phí qua ứng dụng CIC Connect

Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng CIC Connect

-Android: Mở CH Play, tìm kiếm "CIC Connect" và chọn ứng dụng chính thức của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC).

- iOS: Mở App Store, tìm kiếm "CIC Connect" và chọn ứng dụng chính thức.

Lưu ý: Hãy kiểm tra kỹ tên nhà phát hành và các đánh giá của người dùng trước khi tải để đảm bảo bạn đang tải đúng ứng dụng.

Bước 2: Đăng ký tài khoản

- Mở ứng dụng CIC Connect vừa cài đặt.

- Nhấn vào mục "Đăng ký" và điền đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu của hệ thống (họ tên, số CCCD (còn hiệu lực), số điện thoại, email, mật khẩu...).

- Đọc kỹ và đồng ý với các điều khoản dịch vụ của CIC.

- Nhấn "Đăng ký" để hoàn tất quá trình.

Bước 3: Xác thực tài khoản

- Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được mã OTP qua tin nhắn SMS hoặc email.

- Nhập mã OTP vào ô xác thực trong ứng dụng.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, CIC có thể yêu cầu bạn xác minh thêm thông tin qua cuộc gọi điện thoại.

Bước 4: Đăng nhập và sử dụng dịch vụ "Tra cứu báo cáo" để xem các khoản vay tín dụng, điểm CIC, nợ xấu cá nhân tương tự như trên trang web.

Cách 3: Tra cứu CIC tại quầy giao dịch ngân hàng

Nếu không thành thạo trong việc sử dụng Website hoặc app để tra cứu điểm tín dụng CIC, bạn có thể kiểm tra hồ sơ tín dụng của mình tại quầy giao dịch ngân hàng theo các bước sau:

Bước 1: Đến chi nhánh ngân hàng hoặc các văn phòng công ty tài chính gần nhất.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký tài khoản vay tại ngân hàng và yêu cầu kiểm tra lịch sử tín dụng cá nhân.

Bước 3: Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân bao gồm CCCD (còn hiệu lực)

Bước 4: Sau khi ngân hàng hoàn tất việc kiểm tra thông tin và truy xuất dữ liệu, khách hàng sẽ nhận được kết quả CIC từ ngân hàng.

Nếu thực hiện kiểm tra theo hình thức này, bạn sẽ phải trả một mức phí cho mỗi lần tra cứu điểm tín dụng CIC (Chi phí thay đổi tùy thuộc vào quy định của từng ngân hàng).