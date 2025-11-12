Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Điểm danh những ngân hàng cho vay ra tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hiện nay

12-11-2025 - 15:42 PM | Tài chính - ngân hàng

Thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng, cuối quý 3/2025, tổng nợ xấu của những nhà băng này là hơn 265 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,95% trong tổng dư nợ cho vay.

Tỷ lệ này tăng so với mức 1,82% hồi đầu năm, tuy nhiên đã có xu hướng cải thiện tích cực so với mức 1,98% cuối quý 2/2025.

Có 11 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay thấp hơn mức bình quân ngành (1,95%) gồm: Vietcombank, VietinBank, ACB, BacABank, Techcombank, LPBank, VietABank, MB, BIDV, Kienlongbank và SeABank.

Trong đó Top 5 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất gọi tên Vietcombank, VietinBank, ACB, BacABank và Techcombank.

Vietcombank (VCB) là ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất trong 9 tháng đầu năm, đồng thời tỏ ra vượt trội về chất lượng tài sản khi tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,03%, thấp nhất hệ thống. Cuối quý 3/2025, dư nợ cho vay khách hàng tại Vietcombank đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, trong đó nợ xấu là hơn 16,8 nghìn tỷ đồng. Điều này có nghĩa, ngân hàng cho vay 1 tỷ đồng thì nợ xấu chỉ ở mức 10,3 triệu đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn là khoảng 7,5 triệu đồng.

VietinBank (CTG) ghi nhận mức cải thiện chất lượng tín dụng thuộc nhóm tốt nhất hệ thống, khi tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,24% cuối 2024 xuống còn 1,09% vào cuối quý III/2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 2 triệu tỷ đồng, trong đó nợ xấu khoảng 21,7 nghìn tỷ đồng. Bình quân, mỗi 1 tỷ đồng cho vay có khoảng 10,9 triệu đồng là nợ xấu, trong đó nợ có khả năng mất vốn tương ứng khoảng 5,9 triệu đồng.

ACB tiếp tục nằm trong nhóm ngân hàng tư nhân có chất lượng tài sản tốt và ổn định nhất, với tỷ lệ nợ xấu chỉ 1,12% tại thời điểm cuối quý III/2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 653 nghìn tỷ đồng, còn nợ xấu vào khoảng 7,3 nghìn tỷ đồng. Tính ra, mỗi 1 tỷ đồng cho vay của ACB có khoảng 11,2 triệu đồng là nợ xấu, trong đó nợ có khả năng mất vốn chiếm khoảng 8,4 triệu đồng.

Bac A Bank (BAB) là ngân hàng quy mô nhỏ duy nhất góp mặt trong top 5 có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất, ở mức 1,14%. Cuối quý III/2025, dư nợ cho vay đạt 125 nghìn tỷ đồng, nợ xấu khoảng 1,4 nghìn tỷ đồng. Như vậy, mỗi 1 tỷ đồng cho vay của BAB có khoảng 11,4 triệu đồng là nợ xấu, trong đó nợ có khả năng mất vốn khoảng 9,1 triệu đồng.

Techcombank (TCB) duy trì vị thế ngân hàng tư nhân có quy mô tín dụng lớn và chất lượng tài sản hàng đầu, với tỷ lệ nợ xấu 1,16% tính đến cuối quý III/2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 767 nghìn tỷ đồng, trong khi nợ xấu là 8,9 nghìn tỷ đồng. Tương ứng, ngân hàng cho vay 1 tỷ đồng thì nợ xấu khoảng 11,6 triệu đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn chỉ khoảng 6,6 triệu đồng.

Đáng chú ý, tình hình nợ xấu các ngân hàng có xu hướng chuyển tiến tích cực khi gần một nửa trong số ngân hàng được thống kê ghi nhận tỷ lệ nợ xấu giảm xuống trong quý 3/2025. Trong đó, BVBank có sự cải thiện rõ rệt nhất khi tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay giảm tới 0,69 điểm %. VPBank cũng giảm tới 0,46 điểm %, VietinBank giảm 0,22 điểm %.


Lan Anh

