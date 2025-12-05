Mở thẻ tín dụng chi tiêu, nợ gốc 38 triệu, người đàn ông bị ngân hàng kiện đòi hơn 150 triệu đồng
Tòa án Nhân dân Khu vực 5 – Hà Nội vừa qua đã có Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần V (Ngân hàng V) và khách hàng cá nhân là ông Lê Văn T. Vụ việc là lời nhắc nhở về kỷ luật tài chính khi sử dụng các sản phẩm tín dụng tiêu dùng.
Theo hồ sơ vụ án, mối quan hệ tín dụng bắt đầu từ ngày 08/3/2021, khi ông Lê Văn T ký "Giấy đề nghị cấp thẻ tín dụng kiêm hợp đồng" với Ngân hàng V. Đây là hình thức vay tiêu dùng phổ biến, cho phép khách hàng chi tiêu trước, trả tiền sau trong hạn mức được cấp.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, khách hàng đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Đến ngày 30/6/2025, Ngân hàng V buộc phải làm đơn khởi kiện ra Tòa án để thu hồi nợ
Sau khi thụ lý, Tòa án đã tiến hành hòa giải. Tại phiên làm việc ngày 10/10/2025, đại diện ngân hàng và ông T đã đi đến thống nhất về tổng số nợ và phương án trả nợ
Tính đến ngày 09/10/2025, tổng nghĩa vụ tài chính của ông T đối với ngân hàng là gần 153 triệu đồng. Tiền nợ gốc là 38 triệu đồng, tiền lãi lên tới 115 triệu đồng.
Theo Quyết định của Tòa án, ông T đã thừa nhận toàn bộ khoản nợ này. Hai bên thống nhất hạn chót để ông T tất toán toàn bộ số tiền gần 153 triệu đồng là ngày 30/10/2025
