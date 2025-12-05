Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngân hàng thông báo: Thu phí chuyển tiền nhanh 24/7, áp dụng từ đầu tháng 12

05-12-2025 - 10:21 AM | Smart Money

Sau một thời gian dài miễn phí giao dịch chuyển tiền nhanh, ngân hàng này đã công bố chính sách thu phí chuyển tiền nhanh mới, áp dụng từ ngày 1/12/2025.

Ngân hàng liên doanh Indovina (IVB) vừa công bố chính sách thu phí chuyển tiền nhanh 24/7 từ ngày 1/12/2025.

Theo đó, IVB sẽ ngừng áp dụng chính sách miễn phí dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas 24/7 cho khách hàng cá nhân, vốn có hiệu lực từ ngày 21/11/2023.

Với chính sách thu phí mới, từ ngày 1/12/2025, IVB chỉ miễn giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 dựa trên thu nhập đóng góp của khách hàng từ các dịch vụ ngân hàng như: tiền gửi, khoản vay, giao dịch thẻ... trong trường hợp dịch vụ ngân hàng có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên.

Trường hợp dịch vụ ngân hàng dưới 10 triệu đồng, IVB sẽ thu phí chuyển tiền nhanh của khách hàng theo hai mức: Mức phí 4.125 đồng (đã bao gồm VAT) đối với dịch vụ ngân hàng dưới 500.000 đồng và mức phí 2.750 đồng (đã bao gồm VAT) đối với dịch vụ ngân hàng từ 500.000 đồng đến dưới 10 triệu đồng.

Một ngân hàng thông báo: Thu phí chuyển tiền nhanh 24/7, áp dụng từ đầu tháng 12 - Ảnh 1.

Thông tin về các mức phí đối với hạn mức giao dịch.

IVB cho biết, dịch vụ ngân hàng của mỗi khách hàng được hệ thống IVB tính toán và ghi nhận định kỳ dựa trên dữ liệu giao dịch, sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng sử dụng tại ngân hàng.

Mức phí mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/12/2025 đối với toàn bộ khách hàng cá nhân, trừ khách hàng đã đăng ký gói phí ưu đãi khác hoặc đang được hưởng chương trình ưu đãi từ IVB.

 Nhiều người khen app ngân hàng Việt xịn hơn nhiều nước phát triển, chuyên gia nói: Chuẩn đúng phải là xịn và bền, dễ dùng hôm nay, an toàn, đáng tin ngày mai 

Đức Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank… sẽ chấm dứt giao dịch rút/chuyển tiền, phát hành thẻ đối với trường hợp sau

Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, VPBank… sẽ chấm dứt giao dịch rút/chuyển tiền, phát hành thẻ đối với trường hợp sau Nổi bật

Một thủ đoạn lừa đảo đang gia tăng rất mạnh vào cuối năm, liên quan đến nghĩa vụ thuế của cá nhân, doanh nghiệp

Một thủ đoạn lừa đảo đang gia tăng rất mạnh vào cuối năm, liên quan đến nghĩa vụ thuế của cá nhân, doanh nghiệp Nổi bật

4 kiểu người tuyệt đối không nên mua vàng

4 kiểu người tuyệt đối không nên mua vàng

09:46 , 05/12/2025
3 trường hợp bị ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank,... ngưng toàn bộ giao dịch từ 1/1/2026

3 trường hợp bị ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank,... ngưng toàn bộ giao dịch từ 1/1/2026

08:04 , 05/12/2025
Hộ kinh doanh lưu ý: Mức phạt khi không đăng ký hoặc chậm đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Hộ kinh doanh lưu ý: Mức phạt khi không đăng ký hoặc chậm đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

15:46 , 04/12/2025
Người mua khẳng định đã chuyển khoản đủ 70 triệu đồng, chỉ ghi sai nội dung: Chủ tiệm nhất quyết không đồng ý và báo công an

Người mua khẳng định đã chuyển khoản đủ 70 triệu đồng, chỉ ghi sai nội dung: Chủ tiệm nhất quyết không đồng ý và báo công an

15:37 , 04/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên