Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 11/2025: Mức cao nhất là bao nhiêu?

09-11-2025 - 15:36 PM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 11/2025: Mức cao nhất là bao nhiêu?

Đầu tháng 11/2025, ACB áp dụng lãi suất huy động cao nhất cho khách hàng cá nhân gửi online từ 12 tháng trở lên.

Lãi suất huy động tại quầy ACB tháng 11/2025

Theo khảo sát mới nhất, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tiếp tục áp dụng biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy, nhận lãi cuối kỳ dao động trong khoảng 0,5 – 4,5%/năm.

Cụ thể, ACB niêm yết lãi suất 0,5%/năm cho kỳ hạn gửi từ 1-3 tuần; kỳ hạn 1 tháng có lãi suất là 2,3%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 2,5%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 2,7%/năm; kỳ hạn 4 tháng là 2,9%/năm; kỳ hạn 5 tháng là 3,1%/năm ; kỳ hạn 6 tháng là 3,5%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 3,7%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 4,4%/năm.

ACB áp dụngmức lãi suất huy động 4,5%/năm cho các kỳ hạn dài từ 13 – 36 tháng. Riêng tại kỳ hạn 13 tháng khi khách hàng gửi tiền từ 200 tỷ đồng trở lên sẽ nhận mức lãi suất ưu đãi là 6,0%/năm .

Biểu lãi suất huy động tiền gửi tại quầy ACB tháng 11/2025

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 11/2025: Mức cao nhất là bao nhiêu?- Ảnh 1.

Nguồn: ACB

Ngoài hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, ACB tiếp tục triển khai các hình thức trả lãi linh hoạt khác: Lãi hàng quý: Lãi suất dao động trong khoảng 4,30 – 4,4%/năm; Lãi hàng tháng: Lãi suất dao động trong khoảng 2,45 – 4,35 %/năm ( Kỳ hạn 13 tháng gửi tiền tối thiểu 200 tỷ ưu đãi nhận lãi suất là 5,9%/năm); Lãi trả trước: Lãi suất dao động trong khoảng 2,25 – 4,2%/năm

Bên cạnh đó, ACB triển khai các gói tiết kiệm Phúc An Lộc, Tích Lũy tương lai để khách hàng lựa chọn, với lãi suất cao nhất lên tới 4,7%/năm.

Lãi suất huy động tiền gửi online ACB tháng 11/2025

Đối với tiền gửi trực tuyến trên app ngân hàng, lãi suất huy động tại ACB dao động trong khoảng 0,5 – 5,1%/năm đối với hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Cụ thể, ACB áp dụng mức lãi suất cho các kỳ hạn gửi 1 - 3 tuần là 0,5%/năm. Các kỳ hạn khác tại ACB có lãi suất huy động chia theo các mức tiền gửi. Cụ thể:

Mức gửi dưới 200 triệu đồng: Lãi suất được niêm yết với kỳ hạn 1 tháng là 3,1%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,2%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 3,5%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 4,2%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 4,3%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 4,9%/năm.

Mức gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng: Lãi suất được niêm yết với kỳ hạn 1 tháng là 3,2%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,3%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 3,6%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 4,3%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 4,4%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,0%/năm .

Mức gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng: Lãi suất được niêm yết với kỳ hạn 1 tháng là 3,25%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,35%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 3,65%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 4,35%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 4,45%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,05%/năm .

Mức gửi từ 5 tỷ đồng trở lên: Lãi suất được niêm yết với kỳ hạn 1 tháng là 3,3%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 3,4%/năm; kỳ hạn 3 tháng là 3,7%/năm; kỳ hạn 6 tháng là 4,4%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 4,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng là 5,1%/năm .

Như vậy, tiền gửi online 12 tháng hiện được ACB áp dụng lãi suất huy động cao nhất, dao động trong khoảng 4,9 - 5,1%/năm tuỳ theo số tiền gửi.

Biểu lãi suất huy động tiền gửi online ACB tháng 11/2025

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 11/2025: Mức cao nhất là bao nhiêu?- Ảnh 2.

Nguồn: ACB

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 11/2025: Gửi kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất

Tin Vũ

Tin Vũ

An ninh tiền tệ

Sự kiện: How Money - Hiểu Tiền

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng hôm nay 9-11: Diễn biến bất ngờ của vàng miếng

Giá vàng hôm nay 9-11: Diễn biến bất ngờ của vàng miếng Nổi bật

Tiền gửi khách hàng sụt giảm tại nhiều ngân hàng

Tiền gửi khách hàng sụt giảm tại nhiều ngân hàng Nổi bật

Đại biểu Quốc hội: Áp thuế 1-5% trên doanh thu là 'hết cả lãi' của hộ kinh doanh

Đại biểu Quốc hội: Áp thuế 1-5% trên doanh thu là 'hết cả lãi' của hộ kinh doanh

12:47 , 09/11/2025
Thấy gì từ việc ngân hàng ồ ạt tăng lãi suất huy động?

Thấy gì từ việc ngân hàng ồ ạt tăng lãi suất huy động?

08:22 , 09/11/2025
"Lãi suất Việt Nam tăng 0,5-1% thì vẫn rẻ so với giai đoạn trước đây và so với thế giới"

"Lãi suất Việt Nam tăng 0,5-1% thì vẫn rẻ so với giai đoạn trước đây và so với thế giới"

20:25 , 08/11/2025
Bộ Tài chính nói về huy động 1 triệu tỉ đồng trên thị trường trái phiếu

Bộ Tài chính nói về huy động 1 triệu tỉ đồng trên thị trường trái phiếu

18:54 , 08/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên