Ngay đầu tháng 11, ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam tăng lãi suất tiết kiệm ở tất cả kỳ hạn

05-11-2025 - 15:05 PM | Tài chính - ngân hàng

Trước đó, đầu tháng 10, ngân hàng này cũng đã tăng lãi suất huy động các kỳ hạn 1 - 11 tháng thêm 0,3%/năm.

Trước đó, đầu tháng 10, ngân hàng này cũng đã tăng lãi suất huy động các kỳ hạn 1 - 11 tháng thêm 0,3%/năm.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng cho tháng 11. So với trước đó, mặt bằng lãi suất được điều chỉnh tăng thêm 0,3%/năm ở tất cả kỳ hạn, đồng thời phân hóa rõ theo quy mô số tiền gửi, trong đó kênh Online tiếp tục duy trì mức lãi suất cao hơn từ 0,1 đến 0,2 điểm %/năm so với gửi trực tiếp tại quầy.

Ở kênh gửi tiết kiệm tại quầy, lãi suất ngắn hạn từ 1–5 tháng ở mức 4,20%/năm đối với các khoản gửi dưới 10 tỷ đồng, và tăng lên 4,30%–4,40%/năm đối với khách hàng gửi từ 10 tỷ đồng trở lên.

Các kỳ hạn từ 6 - 11 tháng ghi nhận mức lãi suất 5,10%/năm cho nhóm gửi dưới 10 tỷ, và 5,20%–5,30%/năm cho nhóm khách hàng có số tiền gửi lớn hơn.

Đối với kỳ hạn dài từ 12 đến 36 tháng, mặt bằng lãi suất dao động từ 5,30% đến 5,60%/năm, trong đó: Nhóm dưới 3 tỷ đồng hưởng lãi suất từ 5,30% – 5,40%/năm tùy kỳ hạn; Nhóm từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng được áp dụng mức 5,50%/năm; Nhóm từ 10 tỷ đồng trở lên hưởng lãi suất cao nhất, đạt 5,60%/năm ở kỳ hạn 24 và 36 tháng.

Nguồn: VPBank

Nguồn: VPBank

Lãi suất gửi tiết kiệm qua kênh Online được niêm yết cao hơn từ 0,1 – 0,2 điểm % so với gửi tại quầy, đặc biệt ở các kỳ hạn dài.

Cụ thể, kỳ hạn 1–5 tháng có lãi suất dao động trong khoảng 4,30% đến 4,60%/năm.

Kỳ hạn 6–11 tháng nằm trong khoảng 5,3 - 5,5%/năm; Kỳ hạn 12–18 tháng: 5,50% – 5,60%/năm

Kỳ hạn 24–36 tháng: 5,60% – 5,80%/năm, trong đó mức cao nhất 5,80%/năm áp dụng cho khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng trở lên.

VPBank hiện là ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất hệ thống. Kết thúc 9 tháng năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt 1,18 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 27,5% so với đầu năm; tổng tài sản riêng lẻ hơn 1,1 triệu tỷ đồng. 

Tiền gửi khách hàng của VPBank tính đến cuối tháng 9 đạt 585.833 tỷ đồng, tăng 20,6% so với hồi đầu năm.

Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Lãi suất hôm nay

