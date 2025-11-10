Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm ở tất cả kỳ hạn sau thời gian dài nằm yên

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCombank) vừa điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm lần đầu tiên sau hơn 1 năm (kể từ tháng 8/2024).

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân, PVCombank tăng đồng loạt 0,5%/năm cho tất cả kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Cụ thể: kỳ hạn 1 tháng lên 3,80%/năm; 2 tháng lên 3,90%/năm; 3 tháng lên 4,10%/năm; 4 tháng lên 4,20%/năm; 5 tháng lên 4,30%/năm; từ 6 tháng lên 5,00%/năm; từ 7-11 tháng lên 5,20%/năm; 12 tháng lên 5,60%/năm; 13 tháng lên 5,80%/năm.

Mức lãi suất huy động cao nhất tại PVCombank đạt 6,3%/năm, áp dụng cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 15-36 tháng.

Nguồn: PVComBank

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) cũng vừa tăng lãi suất tiền gửi sau hơn 7 tháng giữ nguyên biểu lãi suất.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân mới nhất, BaoViet Bank tăng lãi suất kỳ hạn 1 tháng thêm 0,5%/năm, lên mức 4%/năm; kỳ hạn 2 tháng tăng 0,6%/năm, lên 4,2%/năm. Các kỳ hạn 3, 4 và 5 tháng đồng loạt tăng 0,1%/năm, lần lượt đạt 4,45%/năm, 4,5%/năm và 4,6%/năm.

Tuy nhiên, ngân hàng giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, cụ thể: 6-8 tháng ở mức 5,45%/năm; 9-11 tháng ở mức 5,5%/năm; 12 tháng ở mức 5,8%/năm; và cao nhất là 5,9%/năm cho kỳ hạn 13-36 tháng.

Nguồn: BaoVietBank

BaoVietBank và PVComBank là hai ngân hàng mới nhất tăng lãi suất tiết kiệm trong tháng 11. Trước đó, nhiều ngân hàng cũng đã nâng lãi suất tiết kiệm trong tháng 10 và đầu tháng 11 như Sacombank, VPBank, SHB, HDBank, GPBank, NCB, BVBank, Bac A Bank,...

Theo giới chuyên môn, các động thái tăng lãi suất trên diện rộng cho thấy cuộc đua huy động vốn đã sôi động trở lại trong quý IV/2025, nhất là ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhằm đón đầu nhu cầu vốn tăng cao dịp cuối năm và thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng huy động - cho vay.

Thực tế, nhiều ngân hàng lớn ghi nhận mức tăng trưởng cho vay vượt xa huy động trong 9 tháng đầu năm như VPBank, ACB, SHB, MB,... Tình trạng này buộc các ngân hàng phải tăng cường thu hút tiền gửi nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.

Chứng khoán KB cho biết, tín dụng toàn hệ thống tính đến cuối tháng 9/2025 tăng trưởng 13,4% – mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ của nhiều năm trở lại đây. Trong khi đó, tăng trưởng huy động đạt 9,7%, tạo ra chênh lệch đáng kể so với mức tăng mạnh của tín dụng. Với định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ xuyên suốt trong năm nay, mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn tương đối ổn định.Tuy nhiên, một số ngân hàng đã ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng trên 20% trong 9 tháng đầu năm, điều này có thể tạo áp lực lên lãi suất huy động.

Chứng khoán Vietcombank cũng dự báo dư địa giảm lãi suất huy động sẽ bị hạn chế trong thời gian tới; thay vào đó có xu hướng tăng nhẹ trở lạ do ba yếu tố: Thứ nhất, tín dụng nhiều khả năng bứt tốc vào cuối năm khi NHNN nới chỉ tiêu, buộc các ngân hàng – đặc biệt nhóm NHTM cổ phần – phải đẩy mạnh huy động vốn, làm gia tăng rủi ro thiếu hụt thanh khoản cục bộ; Thứ hai, áp lực tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu. Và thứ ba là thị trường bất động sản và tài sản tài chính tăng nóng làm gia tăng nhu cầutín dụng rủi ro, tạo động lực gián tiếp cho việc điều chỉnh lãi suất huy động lên mức hợp lý để kiểm soát dòng vốn.

Chia sẻ tại Buổi công bố Kết quả Kinh doanh mới đây, ông Vũ Minh Trường - Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính VPBank cho biết tình trạng tín dụng tăng nhanh hơn huy động kéo dài, gây áp lực lên thanh khoản và lãi suất trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo VPBank, tăng trưởng tín dụng của hệ thống (year to date) đạt khoảng 13,5%, trong khi đó tăng trưởng huy động là 9,6%. Tương tự, so với cùng kỳ tháng 9 năm trước, tín dụng tăng gần 19%, trong khi huy động tăng khoảng 16%, chênh lệch giữa hai con số này khoảng 3%.

"Các chỉ số này đã liên tục tăng trong thời gian gần đây, dẫn đến tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) của hệ thống ở mức tương đối cao, hiện khoảng 98% nếu chỉ tính thị trường 1. Đây là những yếu tố cho thấy áp lực tăng lãi suất hiện nay là rất rõ ràng", ông Trường cho hay.