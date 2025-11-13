Lãi suất tiết kiệm nhiều ngân hàng tăng chạm trần quy định của Ngân hàng Nhà nước

Thống kê tại các ngân hàng thương mại trong nước, hiện có tới 23/35 ngân hàng niêm yết lãi suất tiền gửi từ 4%/năm trở lên cho kỳ hạn dưới 6 tháng. Trong đó, một số ngân hàng niêm yết lãi suất huy động tiền gửi dưới 6 tháng ở mức trần hoặc sát trần quy định của Ngân hàng Nhà nước (4,75%/năm).

Hiện, Bac A Bank niêm yết lãi suất 4,75%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng đối với số tiền gửi trên 1 tỷ đồng. MBV cũng vừa tăng lãi suất huy động tiền gửi online kỳ hạn 3 – 5 tháng lên 4,75%/năm và kỳ hạn 1 – 2 tháng lên 4,6%/năm.

Biểu lãi suất huy động tại Bac A Bank

Eximbank áp dụng lãi suất 4,7%/năm cho tiền gửi online 3 – 5 tháng các ngày cuối tuần thứ 7, chủ nhật. VCBNeo hiện niêm yết lãi suất 4,7%/năm cho tiền gửi online 5 tháng.

Nhiều ngân hàng khác hiện cũng niêm yết mức lãi suất 4,5 – 4,6%/năm cho tiền gửi dưới 6 tháng như BaoVietBank, BVBank, VikkiBank, VietBank, OCB, NCB.

Biểu lãi suất huy động tại MBV

Sau thời gian dài ít biến động, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đã đồng loạt tăng từ đầu quý 4/2025. Trong tháng 10 và đầu tháng 11, ghi nhận hàng chục ngân hàng nâng lãi suất tiết kiệm, bao gồm cả các nhà băng lớn như Sacombank, VPBank, SHB, HDBank, Techcombank...

Theo giới chuyên môn, các động thái tăng lãi suất trên diện rộng cho thấy cuộc đua huy động vốn đã sôi động trở lại trong quý IV/2025, nhất là ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, nhằm đón đầu nhu cầu vốn tăng cao dịp cuối năm và thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng huy động - cho vay.

Trước đó, nhiều ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng cho vay vượt xa huy động trong 9 tháng đầu năm. Tình trạng này buộc các ngân hàng phải tăng cường thu hút tiền gửi nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn.

Chứng khoán KB cho biết, tín dụng toàn hệ thống tính đến cuối tháng 9/2025 tăng trưởng 13,4% – mức tăng trưởng cao nhất so với cùng kỳ của nhiều năm trở lại đây. Trong khi đó, tăng trưởng huy động đạt 9,7%, tạo ra chênh lệch đáng kể so với mức tăng mạnh của tín dụng. Với định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ xuyên suốt trong năm nay, mặt bằng lãi suất nhìn chung vẫn tương đối ổn định.Tuy nhiên, một số ngân hàng đã ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng trên 20% trong 9 tháng đầu năm, điều này có thể tạo áp lực lên lãi suất huy động.

Chứng khoán Vietcombank cũng dự báo dư địa giảm lãi suất huy động sẽ bị hạn chế trong thời gian tới; thay vào đó có xu hướng tăng nhẹ trở lạ do ba yếu tố: Thứ nhất, tín dụng nhiều khả năng bứt tốc vào cuối năm khi NHNN nới chỉ tiêu, buộc các ngân hàng – đặc biệt nhóm NHTM cổ phần – phải đẩy mạnh huy động vốn, làm gia tăng rủi ro thiếu hụt thanh khoản cục bộ; Thứ hai, áp lực tỷ giá USD/VND vẫn hiện hữu. Và thứ ba là thị trường bất động sản và tài sản tài chính tăng nóng làm gia tăng nhu cầu tín dụng rủi ro, tạo động lực gián tiếp cho việc điều chỉnh lãi suất huy động lên mức hợp lý để kiểm soát dòng vốn.

Chia sẻ tại Buổi công bố Kết quả Kinh doanh mới đây, ông Vũ Minh Trường - Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính VPBank - cho biết tình trạng tín dụng tăng nhanh hơn huy động kéo dài, gây áp lực lên thanh khoản và lãi suất trong thời gian tới.

Theo lãnh đạo VPBank, tăng trưởng tín dụng của hệ thống (year to date) đạt khoảng 13,5%, trong khi đó tăng trưởng huy động là 9,6%. Tương tự, so với cùng kỳ tháng 9 năm trước, tín dụng tăng gần 19%, trong khi huy động tăng khoảng 16%, chênh lệch giữa hai con số này khoảng 3%.

"Các chỉ số này đã liên tục tăng trong thời gian gần đây, dẫn đến tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) của hệ thống ở mức tương đối cao, hiện khoảng 98% nếu chỉ tính thị trường 1. Đây là những yếu tố cho thấy áp lực tăng lãi suất hiện nay là rất rõ ràng", ông Trường cho hay.