Thêm ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm: Lãi suất 6 tháng cao hơn cả 60 tháng

18-11-2025 - 12:21 PM | Tài chính - ngân hàng

Hiện các kỳ hạn gửi 10 - 12 tháng tại ngân hàng này đang có lãi suất cao nhất. Đồng thời, lãi suất kỳ hạn 6 tháng đang cao hơn cả 60 tháng.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa thông báo thay đổi biểu lãi suất huy động từ ngày 17/11. Đây tháng thứ hai liên tiếp ngân hàng này tăng lãi suất huy động.

Với sản phẩm Tiết kiệm An Phú– sản phẩm có lãi suất cao nhất, NCB nâng 0,2 điểm %/năm đối với các kỳ hạn 1–5 tháng; tăng 0,3 điểm %/năm ở kỳ hạn 6 tháng; tăng 0,2 điểm %/năm cho nhóm kỳ hạn 7–9 tháng; và thêm 0,1–0,15 điểm %/năm với các kỳ hạn 10–12 tháng.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ của NCB được áp dụng như sau: kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,3%/năm; 2 tháng 4,4%/năm; 3 tháng 4,5%/năm; 4 tháng 4,6%/năm; 5 tháng 4,7%/năm; 6 tháng 5,75%/năm; 7 tháng 5,65%/năm; 8 tháng 5,7%/năm; 9 tháng 5,75%/năm; và nhóm 10–12 tháng đạt 5,8%/năm.

Mức 5,8%/năm áp dụng cho kỳ hạn 10–12 tháng hiện cũng là lãi suất cao nhất tại NCB, trong khi ngân hàng vẫn giữ nguyên mức 5,7%/năm với các kỳ hạn dài 13–60 tháng.

Như vậy, hiện các kỳ hạn gửi 10 - 12 tháng tại NCB đang có lãi suất cao nhất. Đồng thời, lãi suất kỳ hạn 6 tháng đang cao hơn cả 60 tháng.

Các mức điều chỉnh tương tự cũng được áp dụng đối với sản phẩm Tiết kiệm truyền thống, song lãi suất niêm yết luôn thấp hơn khoảng 0,1 điểm % so với Tiết kiệm An Phú.

Quang Hưng

