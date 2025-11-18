Một ngân hàng mới tăng mạnh lãi suất tiết kiệm

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động ở tất cả các kỳ hạn, với mức tăng cao nhất lên tới 0,85%/năm. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn bảy tháng nhà băng này mới tăng lãi suất tiết kiệm.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân vừa được cập nhật, lãi suất kỳ hạn 1 tháng được điều chỉnh tăng mạnh 0,8 điểm %, lên 4,6%/năm. Ở kỳ hạn 2 tháng, mức tăng còn mạnh hơn, lên tới 0,85 điểm %; trong khi các kỳ hạn từ 3–5 tháng được cộng thêm 0,75 điểm %. Theo đó, lãi suất cho các kỳ hạn 2–5 tháng đều được đẩy lên 4,75%/năm — mức trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước đối với kỳ hạn dưới 6 tháng.

Nguồn: Nam A Bank

Không chỉ kỳ hạn ngắn, Nam A Bank cũng nâng lãi suất kỳ hạn 6 tháng thêm 0,8 điểm %, đưa mức lãi suất tiết kiệm trực tuyến ở kỳ hạn này lên 5,7%/năm. Với các kỳ hạn 7–11 tháng, lãi suất mới được niêm yết ở mức 5,6%/năm, sau khi tăng 0,5 điểm % đối với kỳ hạn 7–8 tháng và 0,4 điểm % đối với các kỳ hạn 9–11 tháng.

Nhóm kỳ hạn dài cũng được điều chỉnh tăng. Cụ thể, kỳ hạn 12 - 13 tháng và 14–17 tháng, đều tăng thêm 0,2 điểm %, lần lượt đạt 5,7%/năm và 5,8%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 24–36 tháng được tăng nhẹ 0,1 điểm %, lên 5,9%/năm.



