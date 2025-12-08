Mua sắm thông minh cuối năm: Quẹt thẻ hoàn tiền, vay tiêu dùng sắm Tết

Dù nhiều cửa hàng treo biển giảm giá lớn, mua 1 tặng 1 hay tung ưu đãi liên tục, không khí Black Friday vừa qua tại một số trung tâm thương mại ở Hà Nội và TP.HCM vẫn khá trầm lắng. Bảo Chi (nhân viên văn phòng, TP.HCM) chia sẻ rằng năm nay cô mua sắm có chọn lọc hơn. "Vẫn thích mua đồ mới, nhưng kinh tế lúc này khiến mình ưu tiên tiết kiệm hơn. Mình chủ yếu săn sale các món gia dụng thiết yếu, còn quần áo hay thời trang thì để sau", cô nói.

Cuối năm là thời điểm người tiêu dùng có nhu cầu cao để sắm sửa, chi tiêu hay du lịch, tuy nhiên áp lực kinh tế và bất ổn tài chính trong năm qua cũng khiến nhiều gia đình cân nhắc chi tiêu kỹ hơn. Cụ thể, người Việt có xu hướng cắt giảm chi cho quần áo, du lịch, giải trí… và ưu tiên ngân sách cho các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, lương thực, đi lại, chi phí học hành hay thuê nhà. Đồng thời, họ cũng chủ động tìm kiếm và quan tâm đến các các hình thức hỗ trợ tài chính như vay tiêu dùng, trả góp hay những phương thức tiêu dùng thông minh như hoàn tiền, ưu đãi giảm giá, canh sale để vừa tiết kiệm, vừa có thể sắm sửa cho dịp cuối năm.

Kinh tế nhiều biến động khiến người dân khá thận trọng trong chi tiêu dù là mùa cao điểm mua sắm.

Theo các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh người dân thắt chặt chi tiêu, nhiều chương trình kích cầu quy mô lớn sẽ được triển khai nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% trong năm nay. Thị trường ghi nhận từ đầu tháng 11, các trung tâm bán lẻ lớn như Điện máy Xanh, Nguyễn Kim, Chợ Lớn, Gia Thành, FPT Shop... đồng loạt triển khai chương trình giảm giá 30%-60%, tặng kèm quà Tết, phiếu mua hàng, bao lắp đặt miễn phí và trả góp lãi suất 0%. Ở mảng tín dụng tiêu dùng, nhiều ngân hàng trong và ngoài nước đồng loạt triển khai chương trình ưu đãi thẻ tín dụng, như VPBank với bộ đôi thẻ tín dụng và ghi nợ quốc tế ưu đãi hoàn tiền không giới hạn tới 2%, hay Sacombank triển khai chương trình ưu đãi hoàn 12% vào ngày hội mua sắm 12/12.

Hay như Home Credit triển khai nhiều sản phẩm tài chính dịp cuối năm giúp người dùng linh hoạt tài chính, đồng thời có thêm ưu đãi hấp dẫn để bài toán chi tiêu tối ưu hơn. Trong đó, cơ chế "Hoàn tiền linh hoạt" trên thẻ tín dụng Home Credit được người tiêu dùng đánh giá là công cụ tài chính thông minh khi cho phép chủ thẻ dễ dàng lựa chọn linh hoạt 1 trong 5 tuỳ chọn danh mục hoàn tiền. Tuỳ vào nhu cầu chi tiêu trong từng thời điểm khác nhau, người dùng có thể linh động chuyển đổi để tối ưu lợi ích của mức hoàn tiền lên đến 10% các danh mục chi tiêu đã chọn, tối đa 300.000 đồng mỗi tháng.

Các chuyên gia đánh giá, nếu biết tận dụng tốt các đòn bẩy tài chính và ưu đãi, người tiêu dùng có thể mua sắm hàng hoá với mức giá ưu đãi hơn trong giai đoạn này.

Cơ chế hoàn tiền linh hoạt của thẻ tín dụng Home Credit giúp người dùng tối ưu lợi ích của mức hoàn tiền mỗi tháng.

Một nhu cầu tài chính phổ biến khác trong dịp cuối năm là vay tiêu dùng để chi cho các khoản hiếu hỉ, quà tặng và sắm sửa trước Tết. Nhiều ngân hàng lớn như Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, SHB, VIB… đã tung các gói vay tiêu dùng linh hoạt, đáp ứng đa dạng mục đích vay vốn của khách hàng. Home Credit cũng triển khai chiến dịch "Mùa rộn ràng, tràn ưu đãi" với nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực. Từ ngày 1/10/2025 đến 31/1/2026, khách hàng ký hợp đồng vay nhanh trực tuyến từ 20-50 triệu đồng sẽ nhận voucher trị giá 800.000 đồng, được trừ trực tiếp vào kỳ thanh toán đầu tiên. Việc giảm chi phí trả nợ ngay từ tháng đầu giúp người vay bớt áp lực tài chính, đồng thời có thêm nguồn chi để trang trải những khoản phát sinh trong dịp cận Tết.

Song song với các gói vay tiêu dùng và thẻ tín dụng, Home Credit tiếp tục phát triển hệ sinh thái tài chính với những sản phẩm linh hoạt như Home PayLater, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu sản phẩm, chia nhỏ chi phí và giảm áp lực thanh toán ngay lập tức. Đồng thời, doanh nghiệp còn triển khai chương trình trúng thưởng "Đập hộp mỗi ngày - săn quà 5 tỷ" từ 1/10/2025 đến 15/2/2026 dành cho chủ thẻ tín dụng và tài khoản trả sau Home PayLater, mang đến cơ hội nhận hoàn tiền lên đến 100 triệu đồng. Tất cả nỗ lực trong việc đổi mới sản phẩm nhằm mang đến trải nghiệm tài chính số toàn diện, giúp người dùng an tâm và tự tin khi đối mặt với áp lực chi tiêu vào thời điểm cuối năm.

Các chuyên gia nhận định với khả năng hỗ trợ người dùng tối ưu chi phí mua sắm, các chương trình ưu đãi tín dụng, hoàn tiền và hỗ trợ tài chính sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, qua đó góp phần thúc đẩy nhu cầu và kích cầu thị trường trong giai đoạn cao điểm cận Tết này.