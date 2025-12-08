Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hai ngân hàng Big4 cập nhật kết quả kinh doanh mới nhất: BIDV lãi hơn 29.000 tỷ, dư nợ cho vay Agribank vượt 1,95 triệu tỷ

08-12-2025 - 11:08 AM | Tài chính - ngân hàng

Hai “ông lớn” quốc doanh BIDV và Agribank vừa công bố kết quả kinh doanh 11 tháng với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID) mới đây đã công bố sơ bộ kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 29.000 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 11/2025, tổng tài sản BIDV đạt hơn 3,2 triệu tỷ đồng, ước tăng 16% so với đầu năm, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất Việt Nam.

Dư nợ tín dụng đạt gần 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 13,7% so với đầu năm, dự kiến cả năm tăng trưởng 15% - 16%.

Trong khi đó, huy động vốn đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với đầu năm, dự kiến cả năm tăng trưởng 12% - 13%. Các chỉ tiêu an toàn thanh khoản được đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cũng vừa công bố một số chỉ tiêu kinh doanh trong 11 tháng.

Theo đó, đến ngày 30/11/2025, nguồn vốn huy động Agribank đạt 2,33 triệu tỷ đồng, tăng 15,2% so đầu năm. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,95 triệu tỷ đồng, trong đó gần 65% tập trung vào lĩnh vực "Tam nông". Các chỉ tiêu an toàn hoạt động được bảo đảm theo đúng quy định, cơ cấu nguồn vốn duy trì ổn định và hợp lý.

Bên cạnh đó, công tác xử lý nợ, nhất là nợ có vấn đề, tiếp tục được triển khai đồng bộ với quyết tâm cao theo đúng định hướng của BTV, HĐTV và Ban Điều hành. Cùng với nhiệm vụ xử lý nợ, Agribank tiếp tục đẩy mạnh triển khai cơ cấu lại mạng lưới theo hướng tinh gọn và hiệu quả, phù hợp lộ trình được phê duyệt.

