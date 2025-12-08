Công nghệ TNEX xuất sắc đạt giải thưởng Lendtech nhờ tốc độ Duyệt Vay 1 phút

Giải thưởng được trao tặng nhờ thành tựu đột phá: công nghệ duyệt vay tự động hoàn toàn chỉ trong 1 phút, đã ghi nhận TNEX là một trong những sáng kiến công nghệ cho vay (LendTech) nổi bật và có tầm ảnh hưởng nhất khu vực.

Trong một kỷ nguyên mà tốc độ quyết định sự tồn tại, thị trường khao khát một giải pháp tài chính được thực hiện "trong tích tắc". Nhu cầu cấp bách cho những khoản chi đột xuất hay cơ hội kinh doanh chớp nhoáng đã đẩy cuộc đua tốc độ duyệt vay lên một nấc mới. Và chính tại thời điểm này, giải thưởng LendTech Initiative Award đã tìm thấy câu trả lời đột phá ở TNEX.

Chặng đường bước lên bản đồ LendTech châu Á

Giải thưởng LendTech Initiative Award tại ABF Fintech Awards chính là sự ghi nhận quốc tế khách quan cho những nỗ lực đó. Giải thưởng danh giá do tạp chí Asian Banking & Finance tổ chức này vinh danh TNEX là một trong những sáng kiến công nghệ cho vay (LendTech) nổi bật nhất châu Á. Để giành được giải thưởng này, TNEX đã vượt qua các tiêu chí khắt khe về mức độ đổi mới công nghệ, tác động thực tế tới thị trường và khách hàng, cũng như tính vượt trội so với các giải pháp truyền thống. Chiến thắng này không chỉ khẳng định uy tín và năng lực lõi của TNEX trong lĩnh vực cho vay số, mà còn là một tài sản quan trọng để mở rộng thị trường và thu hút sự tin tưởng của các đối tác.

Chia sẻ về bước tiến công nghệ đánh dấu cột mốc 5 năm này, Ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX chia sẻ: "Giải thưởng LendTech là minh chứng cho thấy tầm nhìn về một nền tảng tài chính số thuần túy của chúng tôi đang đi đúng hướng. ‘1 phút’ hôm nay là bước đệm cho những chuẩn mực tốc độ và sự tự động hóa vượt trội hơn nữa trong tương lai, dựa trên nền tảng công nghệ lõi mà chúng tôi đã kiến tạo và tối ưu không ngừng trong suốt 5 năm qua."

Hành trình 5 năm mang lại 1 phút thần tốc

Bí mật đằng sau giải thưởng danh giá và con số 1 phút ấn tượng chính là hành trình dài hơi với sự đầu tư bài bản vào công nghệ lõi. TNEX đã tiên phong công bố tính năng duyệt vay "thần tốc" chỉ trong 1 phút, đặt dấu mốc mới cho cuộc đua tốc độ trong tài chính số. Sự đột phá này không đến từ may mắn, mà là kết quả của 5 năm tập trung xây dựng một hệ sinh thái công nghệ được tối ưu hóa cực đại. Trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning) trở thành "bộ não" thông minh, tự động phân tích và đánh giá. Nền tảng Big Data được khai thác triệt để nhằm thẩm định uy tín tài chính một cách nhanh chóng và chính xác. Trên hết, quy trình số hóa toàn diện 100% online đã loại bỏ hoàn toàn các thao tác thủ công, giảm thiểu sai sót và tối ưu hóa thời gian.

Điều này biến một quy trình vay tưởng chừng phức tạp thành trải nghiệm đơn giản đến bất ngờ. Khách hàng chỉ cần mở ứng dụng TNEX, chọn tính năng vay và nhập thông tin. Với các hạn mức cơ bản, chỉ cần CCCD để xác thực. Trong vòng 60 giây, hệ thống tự động hiển thị hạn mức được duyệt. Ngay sau khi ký hợp đồng, khoản vay sẽ được giải ngân vào tài khoản của TNEX và bạn có thể rút tiền mặt. Đặc biệt, tính minh bạch được đặt lên hàng đầu với mức lãi suất công khai rõ ràng và cam kết không phí ẩn, không thẩm định người thân.

Chương mới cho một kỷ nguyên tài chính

Việc đạt giải thưởng LendTech và công bố công nghệ duyệt vay 1 phút đã mở ra một chương mới cho TNEX. Công nghệ này không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường mà còn kiến tạo một xu hướng mới, đặt ra một tiêu chuẩn mới về tốc độ và trải nghiệm trong lĩnh vực tài chính số.