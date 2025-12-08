Triển lãm nghệ thuật do Standard Chartered tổ chức thu hút khách hàng ưu tiên

Sự kiện thể hiện cam kết không ngừng của Standard Chartered trong việc tạo ra những trải nghiệm độc quyền dành cho khách hàng Ưu tiên và là hoạt động mở đầu cho chuỗi chương trình trải nghiệm phong cách sống được thiết kế riêng của ngân hàng.

Triển lãm mang đến trải nghiệm độc đáo và kết nối khách hàng

Ông Shezad Arif, Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ và Quản lý tài sản khu vực Việt Nam và Brunei, kiêm Giám đốc Toàn cầu Mạng lưới Phân phối Ngân hàng Standard Chartered, cho biết ngân hàng hướng đến những trải nghiệm tốt nhất dành cho khách hàng, không chỉ trong lĩnh vực tài chính. Ông Shezad Arif khẳng định: "Chúng tôi rất vui mừng khi mang đến cho khách hàng tại Việt Nam những trải nghiệm văn hóa độc quyền như thế này. Tại Standard Chartered, chúng tôi luôn cam kết nâng cao trải nghiệm khách hàng theo cách giúp họ tận hưởng cuộc sống ngoài lĩnh vực tài chính, đồng thời trao quyền để họ phát triển trong một thế giới ngày càng gắn kết."

Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày mỹ thuật, sự kiện còn là cầu nối ý nghĩa mang đến những cuộc trò chuyện giữa cộng đồng doanh nhân, nhà sưu tập và những người yêu nghệ thuật, đồng thời cũng giúp khách tham dự khám phá nghệ thuật Việt Nam.

Các khách mời tham dự triển lãm đánh giá cao cách Standard Chartered lựa chọn nghệ thuật làm chất liệu kết nối. Họ cho biết việc gặp gỡ trong một không gian thư thái giúp cuộc trò chuyện trở nên tự nhiên hơn so với các buổi giới thiệu dịch vụ mang tính "kỹ thuật". Một khách hàng thuộc phân khúc Khách hàng Ưu tiên của ngân hàng chia sẻ tại sự kiện: "Hôm nay, tôi có một trải nghiệm rất dễ chịu sau giờ làm việc tại đây: được xem tranh và trò chuyện với đại diện ngân hàng Standard Chartered và các khách tham dự trong không khí nhẹ nhàng và ấm cúng. Tôi nghĩ ngân hàng nên tổ chức thêm những hoạt động giao lưu cởi mở như thế này để khách hàng hiểu rõ hơn về cách Standard Chartered đồng hành, không chỉ trong giao dịch cá nhân mà cả trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Trong thời gian tới, tôi hy vọng không chỉ đồng hành với ngân hàng với tư cách cá nhân, mà còn mở rộng sang các hình thức hợp tác khác".

Không gian triễn lãm còn giới thiệu các tác phẩm nổi bật của nhiều nghệ sĩ Việt danh tiếng, phản ánh sự đa dạng và chiều sâu của nghệ thuật đương đại Việt Nam. Một trong điểm nhấn của sự kiện là bức tranh "Cây bên hồ Léman" của vua Hàm Nghi, thể hiện sức mạnh nội tâm và sự hài hòa.

Khách tham dự kết nối và nghe giới thiệu về tranh "Cây bên hồ Léman" của vua Hàm Nghi

Đặc quyền dành cho khách hàng ưu tiên xuyên biên giới

Sự tiên phong mang đến dịch vụ ngân hàng đặc quyền dành cho những khách hàng ưu tiên của Standard Chartered đã được công nhận trên toàn cầu thông qua Singapore International Banking hub – trung tâm dịch vụ quốc tế của Standard Chartered. Thông qua mạng lưới này và nền tảng Global Link, khách hàng có thể liên kết và quản lý tài khoản Standard Chartered của họ tại nhiều quốc gia thông qua một nền tảng trực tuyến duy nhất, đồng thời mang đến cái nhìn tổng thể về tài sản tài chính cho khách hàng.

Được biết, triển lãm "Như nước trong nguồn – A Flowing Narrative" cũng như các hoạt động trong chuỗi chương trình phong cách sống là một phần trong các đặc quyền dành cho phân khúc khách hàng Ưu tiên, cho phép khách hàng tiếp cận loạt dịch vụ và đặc quyền xuyên biên giới, đáp ứng các nhu cầu ngày càng mở rộng của khách hàng trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Khách hàng Ưu tiên có thể sử dụng hơn 300 Trung tâm Khách hàng Ưu tiên của Standard Chartered trên khắp thế giới thông qua chương trình Global Priority Privileges, giúp duy trì sự liền mạch trong các giao dịch và hoạt động tài chính khi di chuyển giữa các quốc gia. Song song đó, khách hàng được tư vấn quản lý tài sản bởi đội ngũ Giám đốc Quan hệ Khách hàng Ưu tiên, những người có chuyên môn sâu trong việc xây dựng kế hoạch tài chính và tối ưu danh mục theo từng mục tiêu.

Đại diện ngân hàng Standard Chartered tại Singapore và Việt Nam giới thiệu dịch vụ đặc quyền dành cho khách hàng ưu tiên được công nhận trên toàn cầu

Các nhu cầu tài chính liên quan đến học tập, du lịch, định cư hoặc chuyển tiền quốc tế cũng được hỗ trợ thông qua dịch vụ ngoại hối linh hoạt của ngân hàng. Phiên bản nâng cấp của nền tảng đặc quyền dành cho khách hàng ưu tiên còn cung cấp các tiện ích phong cách sống, giúp khách hàng gia tăng trải nghiệm và chia sẻ cùng người than.

Với hơn 120 năm hoạt động tại Việt Nam và hơn 170 năm phục vụ khách hàng tại 54 thị trường, Standard Chartered liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, cải thiện dịch vụ và chú trọng các trải nghiệm dành riêng cho các nhóm khách hàng thu nhập cao, thu nhập trung bình và doanh nghiệp vừa & nhỏ. Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục phát triển các chương trình phong cách sống dành riêng cho khách hàng ưu tiên trong thời gian tới, kết hợp giữa văn hóa, kết nối doanh nhân và các dịch vụ tài chính cao cấp.

Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam – Chi Nhánh Thăng Long tại Hà Nội

Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam đã được vinh danh "Ngân hàng Ưu tiên Tốt nhất Việt Nam 2025" từ Global Business Outlook và "Ngân hàng Bán lẻ Tốt nhất Việt Nam" năm thứ tư liên tiếp trong khuôn khổ Giải thưởng Trailblazer 2025 khu vực châu Á từ Retail Banker International.