Động thái lạ của các “ông lớn” ngân hàng giữa làn sóng tăng lãi suất tiền gửi

Ngày 23-11, khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động, lãi suất huy động các ngân hàng thương mại nhà nước như Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank dao động từ 4,6% - 4,7%/năm cho các kỳ hạn dài 12 tháng.

Lãi suất huy động cao nhất tại các ngân hàng này là 4,8%/năm áp dụng tại VietinBank, BIDV và Agribank, trong khi lãi suất cao nhất là 4,7%/năm tại Vietcombank khi khách gửi từ 24 tháng.

Các "ông lớn" ngân hàng chưa vội nhập cuộc tăng lãi suất nhưng lại có động thái khác để thu hút người gửi tiết kiệm dịp cuối năm.

Theo đó, Agribank vừa triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng "Tiết kiệm hôm nay – Rinh ngay quà tặng" với hơn 3.300 giải thưởng với tổng giá trị lên đến 9,7 tỉ đồng. Khách hàng gửi tiền có thể tham gia chương trình tại tất cả điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.

Từ nay tới ngày 31-3-2026 (hoặc chương trình kết thúc sớm hơn trong trường hợp Agribank hết mã dự thưởng), khách hàng cá nhân tham gia gửi tiền tiết kiệm chỉ từ 8 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng, 10 triệu đồng kỳ hạn 9 tháng, 15 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng tại các điểm giao dịch sẽ nhận được mã dự thưởng để có cơ hội trúng nhiều giải thưởng lớn, hấp dẫn.

Khách hàng gửi tiết kiệm càng nhiều càng có nhiều cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn. Giải đặc biệt là 1 sổ tiết kiệm trị giá 1 tỉ đồng.

Tương tự, từ nay tới ngày 16-1-2026, khi gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng với số tiền từ 30 triệu đồng trở lên tại Vietcombank qua kênh VCB Digibank hoặc tại quầy, khách hàng sẽ nhận mã dự thưởng tham gia chương trình "Quay số trúng thưởng.

Tổng cộng có 101 giải thưởng với tổng giá trị lên đến 4,4 tỉ đồng, trong đó giải đặc biệt trị giá 1 tỉ đồng.

Các ngân hàng thương mại nhà nước không tăng lãi suất nhưng tung chương trình khuyến mại để thu hút người gửi tiền tiết kiệm dịp cuối năm

Vietcombank cũng tặng điểm Loyalty từ nay đến hết năm 2025 khi khách gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng tại VCB Digibank hoặc tại quầy.

Điểm thưởng có thể đổi quà trực tiếp trên VCB Digibank từ voucher mua sắm, ăn uống, nạp điện thoại…

Tại VietinBank, chương trình khuyến mại đặc biệt cho khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn với loạt ưu đãi hấp dẫn như tặng quà hiện vật/tiền và tài khoản số đẹp trị giá đến 5 triệu đồng, nhân đôi điểm thưởng Loyalty khi gửi tiền tại VietinBank và trên kênh iPay.

Nếu khách gửi từ 200 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng có thể nhận quà trị giá từ 50.000 đồng đến 800.000 đồng. Gửi càng nhiều, gửi càng lâu, quà tặng càng lớn.

Theo các chuyên gia, việc nhiều ngân hàng thương mại đẩy mạnh huy động vốn dịp cuối năm là dễ hiểu nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn tăng cao từ thị trường.

Đồng thời, tăng trưởng huy động vốn của hệ thống ngân hàng cũng đang thấp hơn nhiều so với tăng trưởng tín dụng.

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước, trong 10 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế xấp xỉ 15%, trong khi tăng trưởng huy động vốn chưa tới 10%.

Đối với các ngân hàng thương mại nhà nước, lãi suất huy động và cho vay được duy trì ổn định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Vì vậy, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất đầu vào ổn định, nhiều ngân hàng đã chọn cách tăng chương trình khuyến mại để tăng sức cạnh tranh, thu hút tiền gửi tiết kiệm.