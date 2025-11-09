Đáng chú ý, có 8/27 ngân hàng ghi nhận tiền gửi sụt giảm trong quý 3. Trong khi trước đó, toàn bộ 27 ngân hàng đều tăng trưởng dương trong quý 2/2025.

Những ngân hàng sụt giảm tiền gửi bao gồm: ABBank, BacABank, Eximbank, Kienlongbank, NamABank, PGBank, VietBank, VPBank.

Trong đó, VPBank sụt giảm gần 15 nghìn tỷ đồng tiền gửi khách hàng trong quý 3 xuống còn gần 586 nghìn tỷ đồng. Trước đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, VPBank là ngân hàng hút tiền gửi nhất hệ thống khi tăng thêm hơn 115 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 24%.

Các ngân hàng khác như Eximbank, Kienlongbank, NamABank, PGBank,…sụt giảm tiền gửi nhưng không đáng kể, mức giảm khoảng 1 – 3 nghìn tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng trưởng tiền gửi mạnh mẽ trong quý 3/2025, dẫn đầu là VietinBank, Techcombank, LPBank,...

Cụ thể, VietinBank hút thêm hơn 55,5 nghìn tỷ đồng tiền gửi trong quý 3/2025 lên hơn 1,77 triệu tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, tiền gửi khách hàng tại nhà băng này đã tăng thêm hơn 169 nghìn tỷ, là mức tăng cao nhất trong hệ thống. Tăng trưởng tiền gửi trong 9 tháng đạt 10,5%.

Techcombank cũng gây ấn tượng trong quý 3 khi hút thêm hơn 50 nghìn tỷ đồng tiền gửi. Trước đó, tiền gửi khách hàng tại nhà băng này sụt giảm hơn 1.800 tỷ đồng trong quý 1/2025 rồi tăng trở lại gần 13.500 tỷ đồng trong quý 2/2025.

Vietcombank là ngân hàng hút tiền gửi nhiều thứ 3 trong quý 3/2025 với mức tăng thêm hơn 25 nghìn tỷ đồng. Đến cuối tháng 9/2025, tiền gửi tại Vietcombank đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng.

Một số ngân hàng khác tăng thêm hơn 10.000 tỷ đồng tiền gửi trong quý 3/2025 có thể kể đến: BIDV (hơn 12 nghìn tỷ), LPBank (hơn 13 nghìn tỷ), SeABank (gần 11 nghìn tỷ), Sacombank (gần 17 nghìn tỷ), TPBank (hơn 13 nghìn tỷ).

Cuối tháng 9/2025, BIDV vẫn là ngân hàng có nhiều tiền gửi nhất hệ thống, đạt hơn 2 triệu tỷ đồng. VietinBank và Vietcombank đứng thứ 2 – thứ 3 với tiền gửi khách hàng lần lượt đạt hơn 1,77 triệu tỷ và 1,61 triệu tỷ đồng.

Trước hiện tượng tiền gửi khách hàng có dấu hiệu tăng chậm lại, từ đầu quý 4/2025, nhiều ngân hàng đã có động thái tăng lãi suất tiền gửi để hút huy động vốn.

Theo Chứng khoán MBS, trong số 18 ngân hàng được theo dõi, có 6 ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động trong tháng 10. Trong đó, LPBank hiện là ngân hàng có lãi suất huy động 12 tháng cao nhất ở mức 6,1%/năm. Việc mặt bằng lãi suất tiền gửi rục rịch tăng vào đầu quý 4 cũng phản ánh nhu cầu huy động vốn gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng có xu hướng tăng mạnh về cuối năm theo chu kỳ mùa vụ.

Theo NHNN, tính đến ngày 30/10, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng khoảng 15% so với cuối năm 2024, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng mạnh lên mức 19% cho đến 20% vào cuối năm nay. Do vậy, đến cuối T10, trung bình lãi suất kỳ hạn 3 tháng của nhóm NHTM tư nhân ở mức 4,1%. Trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm NHTM tư nhân tăng ở mức 5,34%, trong khi lãi suất của nhóm các NHTM quốc doanh giữ ổn định ở mức 4,7%. Theo đó, trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các NHTM tăng 15 điểm cơ bản so với đầu năm lên mức 5% vào cuối tháng 10.



