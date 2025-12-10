VIB nhận cùng lúc 9 giải thưởng từ Mastercard, khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường thẻ Việt Nam

Trong các năm gần đây, VIB liên tiếp được Mastercard vinh danh trong nhiều hạng mục chiến lược, từ quy mô danh mục thẻ, doanh số chi tiêu đến các giải pháp, sản phẩm thanh toán hiện đại.

Dẫn đầu về thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Với các giải thưởng Ngân hàng dẫn đầu về chi tiêu thẻ tín dụng và Danh mục thẻ tín dụng vượt trội, Ngân hàng dẫn đầu về chi tiêu thẻ ghi nợ và danh mục thẻ ghi nợ vượt trội, một lần nữa, VIB tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu về thẻ Mastercard tại thị trường Việt Nam năm 2025.

Ngân hàng hiện đang sở hữu một hệ sinh thái đa dạng các dòng thẻ Mastercard, với đa dạng tính năng, tập trung vào các nhu cầu chi tiêu chuyên biệt của người dùng. VIB Online Plus 2in1 là dòng thẻ đầu tiên ở Đông Nam Á tích hợp thẻ tín dụng và thẻ thanh toán. VIB Premier Boundless và VIB Travel Élite tập trung vào các ưu đãi du lịch như: phòng chờ sân bay, ưu đãi khách sạn/vé máy bay, phí giao dịch ngoại tệ thấp cùng nhiều đặc quyền quốc tế. VIB Cash Back hoàn tiền lên đến 10% cho các giao dịch mua sắm, ăn uống và đi lại. VIB Rewards Unlimited tích điểm không giới hạn, đổi quà hoặc hoàn tiền trực tiếp. VIB Financial Free miễn phí thường niên và rút tiền mặt, phù hợp với người muốn tối ưu chi phí sử dụng thẻ.

Các dòng thẻ thanh toán VIB (VIB Platinum Card, VIB Smart Card) cũng nổi bật với tính năng cá nhân hóa, tỷ lệ tích điểm/ hoàn tiền cao cùng nhiều tiện ích vượt trội.

Với danh mục thẻ Mastercard hiện nay lên tới trên 1 triệu thẻ, doanh số chi tiêu tính đến đầu tháng 12/2025 đạt gần 119 ngàn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, VIB đã tạo ra bước đột phá trong thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, đặc biệt là trong các giao dịch hàng ngày của người dùng.

Thành tựu xuất sắc về thương mại điện tử và dẫn đầu chi tiêu xuyên biên giới

VIB tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt xu hướng thanh toán hiện đại khi thẻ VIB được ghi nhận "Thành tựu xuất sắc về thương mại điện tử", phản ánh vị thế dẫn đầu về khối lượng thanh toán trên các nền tảng thương mại điện tử. Tổng chi tiêu thương mại điện tử qua thẻ Mastercard của VIB tính đến đầu tháng 12/2025 đạt trên 35 nghìn tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm trước. Với sự bùng nổ của thương mại điện tử trong những năm gần đây, ngân hàng đã phát triển các dòng thẻ chuyên biệt, mang đến lợi ích vượt trội cho chủ thẻ khi mua sắm trực tuyến. Tiêu biểu như VIB Online Plus 2in1 hoàn đến 5% cho chi tiêu trực tuyến, hay VIB Cash Back hoàn đến 24 triệu điểm thưởng/năm.

Tiên phong chấp nhận thanh toán trong kỷ nguyên mới và giải pháp thẻ ghi nợ thế hệ mới

VIB cũng được Mastercard vinh danh là "Đơn vị tiên phong chấp nhận thanh toán trong kỷ nguyên mới" thể hiện sự ghi nhận những nỗ lực đổi mới trong triển khai các giải pháp thanh toán tiên tiến, góp phần xây dựng hệ sinh thái thanh toán số toàn diện. Giải thưởng dành cho các đối tác đang kiến tạo thế hệ hạ tầng chấp nhận thanh toán mới thông qua mô hình đa kênh, ưu tiên số hóa và giải pháp SoftPOS đột phá cho đơn vị chấp nhận thanh toán.

Đặc biệt, với việc lần đầu tiên phát triển phương thức trả góp qua thẻ thanh toán quốc tế tại trường Việt Nam, giải pháp của VIB được ghi nhận là "Giải pháp thẻ ghi nợ thế hệ mới".

Bà Tường Nguyễn – Phó Tổng Giám đốc VIB cho biết: "Những giải thưởng này là minh chứng cho cam kết của VIB trong việc mang đến trải nghiệm thanh toán vượt trội cho khách hàng, từ các giao dịch hàng ngày đến chi tiêu cao cấp. Đây cũng là lời khẳng định về việc tin dùng của hàng triệu khách hàng với sản phẩm thẻ VIB. Chúng tôi tự hào khi được Mastercard vinh danh là đối tác dẫn đầu thị trường và dẫn dắt xu hướng thanh toán hiện đại tại Việt Nam."

Ông Sharad Jain, Giám đốc quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia, Mastercard, chia sẻ: "Mastercard chúc mừng VIB đã xuất sắc giành 9 giải thưởng danh giá thuộc đa dạng các hạng mục tại Mastercard Customer Forum 2025 – sự kiện tôn vinh những thành tựu hợp tác giữa Mastercard và các quý đối tác tại Việt Nam. Những giải thưởng này thể hiện nỗ lực không ngừng của VIB trong việc mang lại giá trị thiết thực và trải nghiệm thanh toán đáng tin cậy cho khách hàng. Cột mốc một triệu thẻ tín dụng trong năm qua cũng khẳng định vị thế dẫn đầu của VIB, đồng thời thể hiện quyết tâm của ngân hàng trong việc liên tục thúc đẩy các giải pháp thanh toán hiện đại, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Mastercard mong muốn tiếp tục hợp tác với VIB thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và phát triển của thị trường Việt Nam".

Với 9 giải thưởng quan trọng từ Mastercard, VIB tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng dẫn đầu và là lựa chọn hàng đầu của khách hàng cho sản phẩm thẻ và thanh toán số tại Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác chiến lược sâu rộng hơn trong tương lai giữa ngân hàng và tổ chức thẻ nhằm mang đến trải nghiệm, tiện ích thanh toán vượt trội cho người dùng Việt.



