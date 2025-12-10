Funding Societies Vietnam hợp tác cùng Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam

Tại Việt Nam, hoạt động TTTD của NHNN do CIC là đầu mối tổ chức thực hiện được quy định tại Thông tư số 15/2023/TT-NHNN ngày 05/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, CIC thực hiện chức năng thu thập, trao đổi, xử lý, lưu giữ, bảo mật TTTD, tạo lập sản phẩm TTTD và cung cấp dịch vụ TTTD của NHNN hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước của NHNN thông qua mở rộng nguồn thông tin phi tín dụng.

Ngày 09/12/2025, CIC và FSVN đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng khi Funding Societies Vietnam – thuộc Tập đoàn Funding Societies của Singapore, nền tảng tài chính số cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hàng đầu Đông Nam Á – trở thành người tiên phong trong nhóm các Định chế tài chính cung cấp khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh cho SME tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 08/2023/TT-NHNN ngày 30/6/2023 và Thông tư số 12/2022/TT-NHNN ngày 30/9/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện kết nối dữ liệu với hệ thống CIC. Hợp tác này không chỉ chuẩn hóa quy trình quản trị rủi ro mà còn mang lại lợi ích dài hạn cho cộng đồng SME.

Biến lịch sử thanh toán thành "Tài sản tín dụng"

Một trong những rào cản lớn khiến doanh nghiệp SME khó tiếp cận vốn ngân hàng không chỉ xuất phát từ yêu cầu về tài sản bảo đảm, mà còn do lịch sử tín dụng chưa được ghi nhận đầy đủ khi các khoản vay được thực hiện thông qua các kênh phi ngân hàng. Nhiều doanh nghiệp mặc dù có dòng tiền ổn định và thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn qua các kênh này, song vẫn chưa có dữ liệu tín dụng được cập nhật trên hệ thống, dẫn đến việc trở thành những "ẩn số" đối với các ngân hàng thương mại.

Khi trở thành Tổ chức tự nguyện tham gia hoạt động thông tin tín dụng của CIC, Funding Societies Vietnam sẽ định kỳ cung cấp thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ trả nợ của khách hàng lên hệ thống CIC. Điều này đồng nghĩa với việc: Mỗi khoản vay được thanh toán đúng hạn sẽ giúp doanh nghiệp từng bước xây dựng và bồi đắp điểm xếp hạng tín dụng.

Đại diện hai bên trao đổi về nội dung hợp tác

Ông Võ Tiến Anh, Tổng Giám đốc Funding Societies Vietnam chia sẻ:

"Tương tự như cách các mô hình tài chính tiên tiến trên thế giới vận hành, chúng tôi tin rằng dữ liệu là chìa khóa để mở khóa dòng vốn. Việc Funding Societies Vietnam hợp tác với CIC là bước đi chiến lược nhằm minh bạch hóa thị trường tài chính phi ngân hàng.

Thay vì lo ngại việc bị 'kiểm soát', chúng tôi khuyến khích khách hàng nhìn nhận đây là một quyền lợi. Việc xây dựng lịch sử tín dụng uy tín trên CIC ngay từ các khoản vay nhỏ tại Funding Societies sẽ là 'giấy thông hành' giá trị để doanh nghiệp tiếp cận các khoản vay quy mô lớn, lãi suất hợp lý từ hệ thống định chế tài chính cả trong và ngoài nước trong tương lai."

Góp phần khơi thông dòng vốn theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW

Thỏa thuận hợp tác này là bước đi thiết thực của Funding Societies Vietnam nhằm hưởng ứng thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW, ngày 04 tháng 5 năm 2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết đã chỉ rõ một trong những rào cản lớn nhất kìm hãm sự bứt phá của SME chính là "nút thắt" trong việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng.

Việc hợp tác giữa Funding Societies Vietnam và CIC giúp minh bạch hóa sức khỏe tài chính của doanh nghiệp tư nhân, tạo cơ sở dữ liệu tin cậy để các định chế tài chính trong và ngoài nước (đặc biệt từ Singapore) mạnh dạn hơn trong việc cấp vốn, từ đó thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển bền vững đúng theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Đại diện Funding Societies Vietnam và Đại diện CIC cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm

Bên cạnh nghĩa vụ báo cáo thông tin về các khoản vay nước ngoài, Funding Societies Vietnam được sử dụng một số sản phẩm của CIC theo quy định của pháp luật về hoạt động thông tin tín dụng, bảo vệ dữ liệu cá nhân để nâng cao năng lực thẩm định, rút ngắn thời gian phê duyệt khoản vay, mang đến trải nghiệm nhanh chóng và thuận tiện hơn cho khách hàng.

Về Funding Societies, Funding Societies là nền tảng tài chính số dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) hàng đầu Đông Nam Á. Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp vốn ngắn hạn (tài trợ thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng...) với quy trình trực tuyến nhanh chóng, không yêu cầu tài sản thế chấp, giúp doanh nghiệp nắm bắt cơ hội kinh doanh tức thời.